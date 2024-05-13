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Кержаков подвёл итоги тренерской стажировки в «Севилье»

вчера, 16:53

Российский специалист Александр Кержаков рассказал, как прошла его стажировка в «Севилье».

Она завершилась. Всё прошло прекрасно и познавательно. С точки зрения памяти всё отлично. Появились и новые впечатления от того, как развивается клуб при новом тренере, спортивном директоре, президенте. Наблюдал за тренировочным процессом, матчами. Имел долгую беседу с главным тренером, где задавал все интересующие меня вопросы по микроциклам, по подготовительному периоду. У меня были и тактические вопросы, и про взаимодействие с помощниками. Всё, что касается игры.

Ранее Кержаков сообщил, когда планирует вернуться к работе.

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Все комментарии
ppj52j9nts9q
ppj52j9nts9q
вчера в 18:35
Чего-то очень много умных слов.
Сп62
Сп62
вчера в 17:51
Будет вытаскивать Зенит из ямы.
shur
shur
вчера в 17:46, ред.
...ну сорокет челу, бабки есть, известен в футбольных кругах, почему бы и нет, только удачи на благо Державы, это тебе не Академию для богатых детей эмигрантов в Дубае открывать...!!!!!
Scorp689
Scorp689
вчера в 16:56
Как человек закончился, остался тренеришка за бугром...
Гость
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