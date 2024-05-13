Кержаков подвёл итоги тренерской стажировки в «Севилье»

Российский специалист рассказал, как прошла его стажировка в «Севилье».

Она завершилась. Всё прошло прекрасно и познавательно. С точки зрения памяти всё отлично. Появились и новые впечатления от того, как развивается клуб при новом тренере, спортивном директоре, президенте. Наблюдал за тренировочным процессом, матчами. Имел долгую беседу с главным тренером, где задавал все интересующие меня вопросы по микроциклам, по подготовительному периоду. У меня были и тактические вопросы, и про взаимодействие с помощниками. Всё, что касается игры.