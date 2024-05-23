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Семак: «Карпин и „Ростов“ выходят с одним настроем — побеждать»

вчера, 11:17
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовЗавтра в 16:30 Не начался

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о предстоящем матче 30-го тура РПЛ против «Ростова».

Нужно фокусироваться на одном — на нашем матче. И не отвлекаться. И Валерий Карпин, и команда «Ростов» выходят на каждый матч с одним настроем — побеждать. Думаю, нас ждет интересный и непростой матч, как и все наши игры.

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Все комментарии
a-league
a-league ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 21:39, ред.
Ага, как обычно, но только почему-то реже, чем Спартак
25процентный клоун
25процентный клоун ответ a-league (раскрыть)
вчера в 21:16
а я что-то про кости писал? я про то что сольют как пить дать, как обычно
Хиромант
Хиромант ответ yama6p6qwnv4 (раскрыть)
вчера в 18:12
- А вам что спать не на чем? Да купите себе тонну соломы, и стелите - где хотите...
112910415
112910415
вчера в 16:52
победа Зенита предсказуема !
a-league
a-league ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 15:27, ред.
А что Ростов должен лечь костьми в ничего для него не решающем матче ради чьих-то хотелок ? Ну с какого ж перепуга ?

Валера вон даже на полуфинал Кубока с Балтикой молодёжь и лавочников выпустил (хотя казалось бы ....), а эта игра для него так вообще ненужное "лишнее звено"
25процентный клоун
25процентный клоун ответ a-league (раскрыть)
вчера в 15:19
Зачем съезжать на Спартак, который не может играть в подковерные игры с Зенитом, за исключением одного случая, когда Джанаев пропустил специально, чтобы Зенит вместо ЦСКА попал в ЛЧ, но это скорее на зло армейцам.
А вот Ростов именно делился очками, фармил.
А гостевые поражения Спартака все игровые, по делу, а Ростов и Карпин могут спектакль поставить, я об этом
a-league
a-league ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 14:58, ред.
В ответ на ваши "вольные сочинения" про ФК Ростов, я привёл вам фактическое количество гостевых поражений обеих команд (Ростова и Спартака) в РПЛ от Зенита, которое явно не в пользу Спартака

На что я съехал и что вас не устроило ?
25процентный клоун
25процентный клоун ответ a-league (раскрыть)
вчера в 14:49
Тут и объяснять нечего, при Божовиче ещё промышляли,и съезжать не надо если ответить нечего
a-league
a-league ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 14:40, ред.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 14:09
    Знаем мы как Ростов умеет сливать питерцам
    yama6p6qwnv4
    yama6p6qwnv4
    вчера в 13:43
    Уже соломку стелет Сирожа-манекен
    a-league
    a-league
    вчера в 13:20
    Значит надо Ростов как-то заинтересовать, тем более, что у клуба долги. Чай, оно не в первый раз ...
    adekvat
    adekvat
    вчера в 13:12
    Карпин в отличии от тебя какой ни какой тренер, у него есть план на игру, в отличии твоего безхозного стада.
    Аксинья
    Аксинья
    вчера в 13:03
    За тонну самогона роставчане порвут любую команду, но у питерцев есть шанс на спасенье - предложить две тонны самогона))
    альсато
    альсато
    вчера в 12:43
    Главное, что ВСЕ матчи пройдут в ОДИН день и в ОДНО время!))))
    Вещий
    Вещий
    вчера в 12:21
    Серега сказал так , что Ростов едет побеждать, а у Зенита как карта ляжет...
    Бубнин
    Бубнин
    вчера в 12:19
    Как всегда точно пометил Сергей Богданович. Команды выйдут побеждать друг друга. А там видно будет, кто выиграет, тот и победит!
    ycutjw9h6nsk
    ycutjw9h6nsk
    вчера в 11:27
    Зенит легко выиграет, тсимул совершенно разный.
    VeniaminS
    VeniaminS
    вчера в 11:19
    Подождем заключительной игры,должно быть интересно !
    Гость
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