Семак: «Карпин и „Ростов“ выходят с одним настроем — побеждать»

Главный тренер «Зенита» высказался о предстоящем матче 30-го тура РПЛ против «Ростова».

Нужно фокусироваться на одном — на нашем матче. И не отвлекаться. И Валерий Карпин, и команда «Ростов» выходят на каждый матч с одним настроем — побеждать. Думаю, нас ждет интересный и непростой матч, как и все наши игры.