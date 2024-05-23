Семак: «Карпин и „Ростов“ выходят с одним настроем — побеждать»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о предстоящем матче 30-го тура РПЛ против «Ростова».
Нужно фокусироваться на одном — на нашем матче. И не отвлекаться. И Валерий Карпин, и команда «Ростов» выходят на каждый матч с одним настроем — побеждать. Думаю, нас ждет интересный и непростой матч, как и все наши игры.
Валера вон даже на полуфинал Кубока с Балтикой молодёжь и лавочников выпустил (хотя казалось бы ....), а эта игра для него так вообще ненужное "лишнее звено"
Валера вон даже на полуфинал Кубока с Балтикой молодёжь и лавочников выпустил (хотя казалось бы ....), а эта игра для него так вообще ненужное "лишнее звено"