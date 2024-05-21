В «Химках» рассказали о планах на следующий сезон

Инвестор «Химок» рассказал о планах клуба на новый сезон, который он проведёт в РПЛ .

Зачем выходить в РПЛ для того, чтобы там выживать? Задача «Химок» — побить рекорд клуба и подняться выше восьмого места. Задача на первый сезон — место в первой восьмёрке. На второй сезон будем усложнять себе жизнь и бороться за места выше.