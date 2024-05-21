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В «Химках» рассказали о планах на следующий сезон

вчера, 11:34

Инвестор «Химок» Туфан Садыгов рассказал о планах клуба на новый сезон, который он проведёт в РПЛ.

Зачем выходить в РПЛ для того, чтобы там выживать? Задача «Химок» — побить рекорд клуба и подняться выше восьмого места. Задача на первый сезон — место в первой восьмёрке. На второй сезон будем усложнять себе жизнь и бороться за места выше.

Наверняка нам необходимо усиление. Уверен, что спортивный блок и тренер рассмотрят эту ситуацию. В РПЛ другие скорости, другой уровень игры. Как минимум нам добавятся 5–6 человек.

Также Садыгов высказался на тему контракта главного тренера Андрея Талалаева.

Мы неоднократно говорили, что у Андрея Викторовича долгосрочный контракт. Все смеялись над этим контрактом, но он себя оправдывает. Он продолжит работу с командой в РПЛ. Это только начало нашего пути.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 09:07
ну, много надо денег !
альсато
альсато
вчера в 13:55
Нуу..что можно пожелать ФК Химки...только одно-закрепиться в РПЛ!
ufqh7atrrgf2
ufqh7atrrgf2
вчера в 11:44
С Талалаевым это невозможно. Этот физрук только для пердива.
sv_1969
sv_1969
вчера в 11:36
Лишь бы не получилось как в прошлый раз!
Гость
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