В «Химках» рассказали о планах на следующий сезон

Инвестор «Химок» Туфан Садыгов рассказал о планах клуба на новый сезон, который он проведёт в РПЛ.
Зачем выходить в РПЛ для того, чтобы там выживать? Задача «Химок» — побить рекорд клуба и подняться выше восьмого места. Задача на первый сезон — место в первой восьмёрке. На второй сезон будем усложнять себе жизнь и бороться за места выше.
Наверняка нам необходимо усиление. Уверен, что спортивный блок и тренер рассмотрят эту ситуацию. В РПЛ другие скорости, другой уровень игры. Как минимум нам добавятся 5–6 человек.
Также Садыгов высказался на тему контракта главного тренера Андрея Талалаева.
Мы неоднократно говорили, что у Андрея Викторовича долгосрочный контракт. Все смеялись над этим контрактом, но он себя оправдывает. Он продолжит работу с командой в РПЛ. Это только начало нашего пути.