Гендир махачкалинского «Динамо»: «В РПЛ мы не собираемся отбывать номер»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов рассказал о задачах клуба на новый сезон.
Мы готовились к РПЛ. Начали ещё полгода назад. Начали двигать свой стадион, прошли лицензирование. Спасибо большое работникам арены, владельцам стадиона.
Мне кажется, говорить только о сохранении прописки — это не совсем правильно. Если мы приходим в РПЛ, то не собираемся отбывать номер. Мы приходим сюда штурмовать! Это психология, менталитет!
Ранее в «Химках» рассказали о задачах на следующий сезон.