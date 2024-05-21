Гендир махачкалинского «Динамо»: «В РПЛ мы не собираемся отбывать номер»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» рассказал о задачах клуба на новый сезон.

Мы готовились к РПЛ . Начали ещё полгода назад. Начали двигать свой стадион, прошли лицензирование. Спасибо большое работникам арены, владельцам стадиона.