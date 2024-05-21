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Гендир махачкалинского «Динамо»: «В РПЛ мы не собираемся отбывать номер»

вчера, 13:33

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов рассказал о задачах клуба на новый сезон.

Мы готовились к РПЛ. Начали ещё полгода назад. Начали двигать свой стадион, прошли лицензирование. Спасибо большое работникам арены, владельцам стадиона.

Мне кажется, говорить только о сохранении прописки — это не совсем правильно. Если мы приходим в РПЛ, то не собираемся отбывать номер. Мы приходим сюда штурмовать! Это психология, менталитет!

Ранее в «Химках» рассказали о задачах на следующий сезон.

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Все комментарии
сканер
сканер
вчера в 18:48
Главное играть с полной самоотдачей,а там поглядим. Но атаку усиливать надо обязательно!
альсато
альсато
вчера в 17:21
Пришел , увидел, победил-это не тот случай!...для начала..нужно закрепиться)))
lotsman
lotsman
вчера в 16:39
Правильно, надо ставить цель, бороться и стараться достичь её.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 13:53
Штурмовик Блин...))))
kazakoff
kazakoff
вчера в 13:46
Игру показывают не яркую, скорее будет похоже на игру Пари НН
at4b638uayga
at4b638uayga
вчера в 13:40
Даже некоторые команды, которые считают себя великими, отбывают номер, тратя огромные деньги на себя.
STVA 1
STVA 1
вчера в 13:38, ред.
Все кто выходит, не собираются отбывать. Но не у всех получается
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