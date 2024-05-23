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Черчесов: «ПСЖ интересуется Сафоновым уже несколько недель»

вчера, 08:46

Бывший тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал слухи об интересе ПСЖ к вратарю «Краснодара» Матвею Сафонову.

Если честно, про Сафонова и ПСЖ я слышал еще пару недель назад. Люди в футбольном мире иногда знают чуть больше.

Конечно, это хорошая новость. Другое дело, что ПСЖ, видимо, видит в Матвее второго вратаря. А Сафонов долгое время первый номер. Когда тебя изначально определяют вторым номером, это вопрос вопросов, хотя понятно, что всегда можно выиграть конкуренцию. Матвею надо принять важное и правильное решение, подумать.

Многое зависит от характера. Меня как-то звал вторым вратарем «Кайзерслаутерн» — топ-клуб Германии на тот момент. Я им ответил: «Я не второй вратарь». Если ты соглашаешься изначально на роль второго вратаря, ты как будто лишаешься права голоса. Но всё индивидуально.

Я знаю, что такое игра в Европе. Все возможности играть в топовой европейской лиге у Сафонова есть.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 18:30
Откровенно говоря, мне жаль Кейлора Наваса. Считаю его одним из лучших вратарей современного футбола, и в ПСЖ он играл на пять с плюсом, но... пришёл чемпион Европы Доннарумма, и тренер предпочёл ставить в ворота его, а не коста-риканца. Последний стал на подхвате, а заслуживал и заслуживает бОльшего.
112910415
112910415
вчера в 16:59
есть о чем подумать ...
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 16:22
Вам лайк за комментарий с видео. Отлично.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 16:20
Так и вижу, как в воротах "ПСЖ" стоит Сафонов, а на лавке сидят Доннарумма и Навас, которые "ждут своего часа".
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 11:03
Тут выбор за Сафоновым чего он больше хочет: играть регулярно в среднем клубе и возможно остаться без трофеев всю карьеру или сидеть на лавке в ТОП-клубе и гарантированно выигрывать трофеи. С ПСЖ нет сомнений, что он станет чемпионом Франции. Кого-то такая роль устраивает, как Лунина в Реале например. Решать Матвею.
Варвар7
Варвар7
вчера в 10:51

Совет Стаса Матвею , как вести себя при встречи с Доннаруммой...)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 10:31
- Стас, давай к нам, в Кайзерслаутерн!!
- Я не второй вратарь.....я третий!!
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 10:24
Возможно, итальянец хочет свалить из ПСЖ.
альсато
альсато
вчера в 10:17
Чтобы играть первым номером в ПСЖ...необходимо доказать ВСЕМ своей игрой!....нужно пробовать....иначе в мемуарах будешь рассказывать (как многие), что тебя приглашали туда и туда))))
lotsman
lotsman ответ zk9xdxndn7tm (раскрыть)
вчера в 09:50
Даа, это очень престижно, полировать скамейку в маститом клубе.)
lotsman
lotsman
вчера в 09:49
ПСЖ ищет второго вратаря, так как нынешний второй вратарь Кейлор Навас летом покинет команду. Навас не стал продлевать контракт, недовольный малым игровым временем. У костариканца, к слову, набежало всего шесть матчей в нынешнем сезоне Лиги 1 и Кубка Франции. Если сделка состоится, то Сафонов заменит его на скамейке запасных.
zk9xdxndn7tm
zk9xdxndn7tm
вчера в 09:48
Может даже поиграть вторым! Ведь это клуб маститый!
Zak11
Zak11
вчера в 09:43
Но с другой стороны время Лунина в Реале же настало. Сафонов тоже может встать в раму.
2df79nmnadn7
2df79nmnadn7
вчера в 09:33
Вместо Рамы это будет отлично,а итальяшку на скамейку
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 09:17
Круто если всё срастётся !
m4swaah89z8g
m4swaah89z8g
вчера в 09:16
Отказать он не сможет, даже если будут брать вторым вратарем.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 09:16
Не зря у него стиль а-ля Ришелье
5ndtfsnj4eys
5ndtfsnj4eys
вчера в 09:15
Для ПСЖ это будет очень недорого.
Scorp689
Scorp689
вчера в 09:09
Надо хорошенько прикинуть все за и против....
adekvat
adekvat
вчера в 08:56
Знал он, а сам ни куда несобрался, или тоже ждет приглашение от Баварии или Челси.
cska1948
cska1948
вчера в 08:52, ред.
Черчесов говорит, что это хорошая новость, если Сафонов сможет уйти в ПСЖ. Интересно, чем хороша эта новость для ФК "Краснодар"? И чем эта новость хороша для сборной России, если Матвей, первый вратарь сборной, останется в ПСЖ без игровой практики?
Гость
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