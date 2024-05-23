Александр Ерохин может перейти в «Краснодар»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин может продолжить карьеру в «Краснодаре».
По данным источника, футболист может перейти в стан «быков» этим летом на правах свободного агента.
Ерохин уже выступал за «Краснодар» с 2011 по 2013 год.
Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин может продолжить карьеру в «Краснодаре».
По данным источника, футболист может перейти в стан «быков» этим летом на правах свободного агента.
Ерохин уже выступал за «Краснодар» с 2011 по 2013 год.
- Ну а мы тут, в России будем смотреть дворовый футбол. Намного интереснее...
- Ну а мы тут, в России будем смотреть дворовый футбол. Намного интереснее...