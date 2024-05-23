Александр Ерохин может перейти в «Краснодар»

1716454999

вчера, 12:03

Полузащитник «Зенита» может продолжить карьеру в «Краснодаре».

По данным источника, футболист может перейти в стан «быков» этим летом на правах свободного агента.

Ерохин уже выступал за «Краснодар» с 2011 по 2013 год.