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Александр Ерохин может перейти в «Краснодар»

вчера, 12:03

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин может продолжить карьеру в «Краснодаре».

По данным источника, футболист может перейти в стан «быков» этим летом на правах свободного агента.

Ерохин уже выступал за «Краснодар» с 2011 по 2013 год.

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22 мая
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Все комментарии
lotsman
lotsman
вчера в 21:47
Если Краснодар его примет.)
pomor45
pomor45 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 21:42
Ничего он там не получит. Просто в Зените места на лавке кончаются, а там ещё есть.
pomor45
pomor45 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 21:39
Погреть у Черного моря - это в Сочи, если у Балтийского замёрз.
Хиромант
Хиромант ответ Митя Митин (раскрыть)
вчера в 18:06
- Правильно! Всех в Европу! Всю РПЛ и Первую Лигу - в Европу! Вторую лигу - в Африку!
- Ну а мы тут, в России будем смотреть дворовый футбол. Намного интереснее...
lotsman
lotsman
вчера в 17:23
Если перейдёт, то для него будет лучше, больше игрового времени получит.
112910415
112910415
вчера в 16:47
он правда нужен в Краснодаре ?
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 16:16
Вместо Сафонова?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 15:43
В качестве благодарственного бонуса....за Победу....послезавтра.....
9779fvd9htpa
9779fvd9htpa
вчера в 15:19
Ерохин в Краснодаре не опозорится.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 13:48
Раз приглашают надо переходить в Краснодар.
isamsn
isamsn
вчера в 13:38
В принципе нормальный игрок. Однако лучшие годы отсидел на лавке, выходя на 5-10 минут на поле.
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 13:23
В Европу надо ехать, а не по РФ гонять!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:58
Пусть погреет косточки у моря...
альсато
альсато ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 12:40
У Саши-опыт!..Он много кого и чего с лавки видел!))))
STVA 1
STVA 1 ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 12:34
Я вот точь в точь так подумал! И зачем он Быкам?
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 12:27
Ему пора бы уже попробовать себя в Турции
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 12:24
Он много времени потерял на лавке Зенита
Василий 50
Василий 50
вчера в 12:23
Ерохин хороший игрок
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 12:21
Краснодару нужен хороший тренер
Ironigor
Ironigor ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 12:20
Так , когда по³.¹⁴ ть не о чем ☝️😜
shlomo2
shlomo2
вчера в 12:16
Может перейдет, а может и нет... пока только слухи.
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 12:07
Кому нужен этот старик? Уж тем более из Зенита еще бы сейчас подбирать то, что они использовали и выкинули за ненадобностью. Утрирую конечно же, может даже в чем-то грубо. Но по факту, если он Зениту уже не нужен, зачем он Быкам? Вы еще в Реал Мадрид его засватайте, может сжалятся и пригласят на матч посмотреть
Гость
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