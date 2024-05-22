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Отец Сафонова оценил слухи о переходе игрока в ПСЖ

вчера, 19:38

Евгений Сафонов, отец голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова, высказался о возможном переходе футболиста в ПСЖ.

ПСЖ действительно интересуется Сафоновым? Первый раз слышу такую информацию. Узнал от вас.

Обсуждали ли с Матвеем возможный переход в европейский клуб летом? Зависит от того, будут ли поступать предложения «Краснодару». Пока не знаю. В первую очередь, предложение должен рассмотреть клуб. Должно сойтись решение двух сторон.

Если интерес ПСЖ окажется реальностью, это был бы хороший шаг в карьере для Матвея? Почему бы и нет?

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альсато
альсато ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 11:17
Трансферы-любят тишину!))))
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:56
Похоже , что Женя Сафонов "включил шурика"...)))
mvxh3ksvtsd8
mvxh3ksvtsd8
вчера в 20:41
Отец не знает, а боты знают всё.
Hephaestus
Hephaestus
вчера в 20:01
Почему бы и нет? Сафонов хорош, но ПСЖ это деньги, лучше другой клуб.
Гость
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