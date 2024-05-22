Отец Сафонова оценил слухи о переходе игрока в ПСЖ

Евгений Сафонов, отец голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова, высказался о возможном переходе футболиста в ПСЖ.
ПСЖ действительно интересуется Сафоновым? Первый раз слышу такую информацию. Узнал от вас.
Обсуждали ли с Матвеем возможный переход в европейский клуб летом? Зависит от того, будут ли поступать предложения «Краснодару». Пока не знаю. В первую очередь, предложение должен рассмотреть клуб. Должно сойтись решение двух сторон.
Если интерес ПСЖ окажется реальностью, это был бы хороший шаг в карьере для Матвея? Почему бы и нет?