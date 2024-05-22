Спортивный юрист Смирнов: «Сделка по Сафонову близка к завершению»

Спортивный юрист Антон Смирнов высказался о предполагаемом переходе голкипера из «Краснодара» в ПСЖ .

Я точно знаю, что эта сделка действительно близка к завершению, но все мы понимаем, что в футболе все возможно, поэтому сначала нужно дождаться официальных сообщений от ПСЖ и «Краснодара».

Возможно ли организовать такой переход сейчас из РПЛ в топ-клуб Европы? Да, конечно. А почему нет? У нас есть недавние примеры Захаряна, который уехал в Испанию, а также Кузяева, отправившегося во Францию.