Спортивный юрист Смирнов: «Сделка по Сафонову близка к завершению»

Спортивный юрист Антон Смирнов высказался о предполагаемом переходе голкипера Матвея Сафонова из «Краснодара» в ПСЖ.
Я точно знаю, что эта сделка действительно близка к завершению, но все мы понимаем, что в футболе все возможно, поэтому сначала нужно дождаться официальных сообщений от ПСЖ и «Краснодара».
Возможно ли организовать такой переход сейчас из РПЛ в топ-клуб Европы? Да, конечно. А почему нет? У нас есть недавние примеры Захаряна, который уехал в Испанию, а также Кузяева, отправившегося во Францию.
Думаю, что этим летом откроется большой слот вратарских переходов в России. И случится это, в том числе благодаря уходу Сафонова. В «Краснодаре» поменяется основной вратарь, если договорятся окончательно с ПСЖ, в ЦСКА серьезную травму получил Тороп — это еще далеко не все случаи, когда клубам будет необходимо усиливать вратарскую линию.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1379670/safonov-matvey-pari-sen-zhermen 22.05.2024
Локоть тоже недалеко от зубов....)
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1379670/safonov-matvey-pari-sen-zhermen 22.05.2024
Локоть тоже недалеко от зубов....)
Я уже и не знаю.....был ли футбол и вратари до Матвея....
Я уже и не знаю.....был ли футбол и вратари до Матвея....