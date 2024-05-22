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Спортивный юрист Смирнов: «Сделка по Сафонову близка к завершению»

вчера, 23:57

Спортивный юрист Антон Смирнов высказался о предполагаемом переходе голкипера Матвея Сафонова из «Краснодара» в ПСЖ.

Я точно знаю, что эта сделка действительно близка к завершению, но все мы понимаем, что в футболе все возможно, поэтому сначала нужно дождаться официальных сообщений от ПСЖ и «Краснодара».

Возможно ли организовать такой переход сейчас из РПЛ в топ-клуб Европы? Да, конечно. А почему нет? У нас есть недавние примеры Захаряна, который уехал в Испанию, а также Кузяева, отправившегося во Францию.

Думаю, что этим летом откроется большой слот вратарских переходов в России. И случится это, в том числе благодаря уходу Сафонова. В «Краснодаре» поменяется основной вратарь, если договорятся окончательно с ПСЖ, в ЦСКА серьезную травму получил Тороп — это еще далеко не все случаи, когда клубам будет необходимо усиливать вратарскую линию.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 19:25
странно, но дело явно решено !
Roger Young
Roger Young
сегодня в 14:01
Будет смешно если через пару дней объявят, что все отменилось)
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 10:55
Спортивный юрист Смирнов: «Сделка по Сафонову близка к завершению»
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1379670/safonov-matvey-pari-sen-zhermen 22.05.2024

Локоть тоже недалеко от зубов....)
Спагетти вернулся
Спагетти вернулся
сегодня в 10:37
Да пусть едет, хоть и на лавке просидит годик, но после этого у него в карьере будет ПСЖ и после этого можно будет дёргать в любой клуб Европы;)
альсато
альсато ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 10:27
жизнь меня научила тому, что пока действие не случилось-то нет смысла ни радоваться, ни расстраиваться)))))
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 10:07
Хочет Матвей видимо забугорье посмотреть даже за меньшее жалование...)
cska1948
cska1948 ответ альсато (раскрыть)
сегодня в 08:45
А чего их, копья, ломать? На место Матвея, в Краснодар, вернётся Латышонок. Место травмированного Торопа займёт, вернувшись из аренды, Илья Помазун. Вот и все копья.
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 07:52
просидит лет пять на лавке а потом уйдёт в условный Карабах
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 07:34
Этого гражданина послушать так Сафонов прямо революцию своим переходом сотворил.....
Я уже и не знаю.....был ли футбол и вратари до Матвея....
альсато
альсато
сегодня в 07:27
вот когда официально перейдет-тогда и начнем ломать копья)))))...а пока-ни о чем...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Шамиль Омаргаджиев (раскрыть)
сегодня в 07:19
Они по возрасту близки. Сафонов будет на лавке постоянно
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 06:25
Язык без костей, Торопу сейчас поддержка нужна.
hq6n4xyn9ywn
hq6n4xyn9ywn
сегодня в 05:14
А в общем, Мотя, мы с тобой в Париже нужны как в русской бане лыжи... - закончил свой опус агентишка
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 03:48
Сафонов в ПСЖ с Мусаевым перейдёт?
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 03:45
А что сегодня первый день апреля?
xayr9e78cpde
xayr9e78cpde
сегодня в 03:13
Давно не читал такой запредельной ахинеи
Шамиль Омаргаджиев
Шамиль Омаргаджиев ответ Scorp689 (раскрыть)
сегодня в 00:46
Доннарумма всегда играть не будет он уйдёт
sv_1969
sv_1969
сегодня в 00:20
Дядя по ходу в уши чешет! Прям уж он все знает
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 00:16
Никто, в том числе и эНтот юрист, не может знать о результатах переговоров между клубом и игроком. Только если Президент "ПСЖ" лично не позвонил ему и не сообщил об этом. Вот так мы и узнаём о существовании ранее никому неизвестных юристов.
Scorp689
Scorp689
сегодня в 00:03
Полировщик лавок с такими косяками...
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 00:02
В ПСЖ!? Учи язык, Матвей)
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