Сафонов переходит в ПСЖ. Ход трансферной мысли верный, но клуб неподходящий

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вчера, 09:04

Сделка крутая, только если уходит Доннарумма.

Сафонову не светит место в основе при Доннарумме

Матвей и Джанлуиджи родились в 1999-м году. Не аналог отношений Лунина – голкипер «Реала» одногодок россиянина и итальянца, и Куртуа, ведь Тибо на семь лет старше. Андрею можно подумать и подождать своей очереди. Но когда Доннарумма и Сафонов начнут конкурировать, то Матвею светят шесть матчей за сезон в Кубке Франции и ненужных поединках в конце отбора в плей-офф Лиги чемпионов. ПСЖ – ужасный выбор для карьеры Сафонова.

Вратари у парижан невезучие. Чемпион Европы Доннарумма порывался уехать домой в Италию после нападения преступников на его дом во Франции. Тогда голкипера связали вместе с невестой, обещали сделать плохие вещи с его любимой Алессией. Приставляли пистолет к голове вратаря. Итальянцы перепугались не на шутку, но не пострадали физически. Только психический урон, ведь преступники успешно скрылись, а заложники сбежали.

Футбольные неудачи ПСЖ тоже повлияли на Доннарумму. Снова не вышли в финал Лиги чемпионов, хотя ещё два года назад Джанлуиджи называл победу в турнире главной мотивацией продлить контракт с французским клубом. У итальянца соглашение до 2026-го. Также в прошлом году трагедия произошла с третьим вратарем ПСЖ Рико. Испанец был паломником на родине, но в него врезалась повозка с испуганной лошадью, с коня не падал.

Бедняга получил черепно-мозговую травму, врачи опасались за его жизнь. Серхио ввели в медикаментозную кому, на больничной койке Рико потерял двадцать килограммов веса, поэтому лишь в апреле этого года вернулся к тренировкам. Кстати, если Луис Энрике предпочтет новичку Сафонову соотечественника, то Матвей будет третьим голкипером ПСЖ . Проще говоря, в случае решения Доннаруммы остаться в ПСЖ надолго ехать туда нет смысла.

В «Краснодаре» не умеют продавать футболистов

Иронично, что бывший владелец большой сети в сфере ритейла не умеет продавать футболистов. Но Сергей Галицкий слабо выступает в процессе переговоров с новыми клубами для своих талантов. Смотрим на список самых дорогих расставаний «Краснодара» в истории. Федор Смолов обошелся «Локомотиву» в 9 млн евро. И это ужасный трансфер, поскольку сам нападающий говорил – жалеет, что не уехал в элитную лигу в то время.

Юра Мовсисян уехал не в Бундеслигу или Ла Лигу, а стал нападающим «Спартака». Переход форварда Игнатьева в «Рубин» за 7 млн евро это безумно дорогая сделка на ровном месте, учитывая репутацию молодого Ивана. Но это финансовая выгода для «Краснодара» и урон для казанцев. Сам футболист тоже скатился. Хавбека Ахмедова отдали в Китай, а многим видным футболистам на пике формы не нашли новые серьезные клубы в топ-5.

«Краснодар» не умеет искать игрокам команды, поэтому можно смело переживать за Сперцяна, Черникова и Сафонова. Даже если они покинут родной клуб, то агенты и покупатели рискуют испортить им карьеру. Говорят, идея подписать Сафонова за 20 млн евро возникла у консультанта ПСЖ Луиса Кампуша, ведь клуб покидает Кейлор Навас. Кстати, ещё один голкипер, которому в Париже не повезло. Кампуш тоже перестал угадывать.

Лиуш это человек, от которого Килиан Мбаппе уходит в «Реал» свободным агентом. То есть Сафонов оказался между молотом и наковальней. С одной стороны Галицкий, у которого вообще нет вкуса на новые клубы для своих талантов, чтобы они там выросли и обзавелись международным статусом. С другой стороны Кампуш, для которого молодой голкипер это просто ещё одна галочка в резюме, ведь парижанам нужен лишь дублер.

У Доннаруммы агентом был монстр Райола, а теперь его интересы представляет племянник известного посредника после смерти Мино. У Сафонова нет под боком сильного посредника с международным опытом, чтобы использовать реальный интерес ПСЖ для перехода в клуб, где нужны молодые голкиперы под основу. Пока у Лунина из «Реала» появляются интересные варианты, Матвей рискует стать Лунёвым времен «Байера».

Сафонову точно надо бежать в топ-5, не оглядываясь

Дерзкая формулировка принадлежит Аршавину, но сложно её оспорить по смыслу. Когда футболиста сборной России зовут в команду из Лиги чемпионов, то это повод уйти. Например, Захарян уехал в «Реал Сосьедад». И хотя дебют получился скомканным, к Арсену хорошо относятся в стабильном тренерском штабе басков. У него бывали удачные поединки на разных позициях. И хотя молодой атакующий хавбек без водопада голов, в его возрасте ещё можно ждать шанса.

Сафонов в 25 лет должен играть в основе серьезной команды. От денег «Зенита» отказался, и это верное решение, без еврокубков речь о неинтересном вызове. ПСЖ был бы правильным вариантом, если бы через месяц заговорили о переговорах «Ювентуса» и Доннаруммы. Только если новый тренер туринского клуба убедит Джанлуиджи стать наследником Буффона, но можно праздновать трансфер Сафонова как удачный переход на уровень полуфинала ЛЧ .

Все остальные сценарии намного печальнее для карьеры голкипера. Причем вратарь прекрасный. Согласно официальной статистике РПЛ , Сафонов первый в РПЛ по отраженным ударам – 99, и лидирует по эффективности – 79 % сейвов. Бывали смешные проколы, но тут можно вспомнить организацию обороны «Краснодара». Далеко не самая искусная команда без мяча, так что их успехи этого сезона на совести голкипера. Кто заменит Сафонова в его родном клубе?

Ответ на поверхности. Есть Станислав Агкацев, подменявший Матвея в прошлом. Также «Краснодар» может выкупить у «Балтики» Латышонка. Воспитанник «быков» вывел скромную команду Игнашевича в финал Кубка России, предотвращает ещё больше мячей, чем Сафонов, если считать качество моментов соперников. «Краснодар» без Матвея не пропадет, а вот решение откликнуться на первый зов гранда вызывает сомнения. Нужно искать место в основе.