Сафонов переходит в ПСЖ. Ход трансферной мысли верный, но клуб неподходящий

Сделка крутая, только если уходит Доннарумма.
Сафонову не светит место в основе при Доннарумме
Матвей и Джанлуиджи родились в 1999-м году. Не аналог отношений Лунина – голкипер «Реала» одногодок россиянина и итальянца, и Куртуа, ведь Тибо на семь лет старше. Андрею можно подумать и подождать своей очереди. Но когда Доннарумма и Сафонов начнут конкурировать, то Матвею светят шесть матчей за сезон в Кубке Франции и ненужных поединках в конце отбора в плей-офф Лиги чемпионов. ПСЖ – ужасный выбор для карьеры Сафонова.
Вратари у парижан невезучие. Чемпион Европы Доннарумма порывался уехать домой в Италию после нападения преступников на его дом во Франции. Тогда голкипера связали вместе с невестой, обещали сделать плохие вещи с его любимой Алессией. Приставляли пистолет к голове вратаря. Итальянцы перепугались не на шутку, но не пострадали физически. Только психический урон, ведь преступники успешно скрылись, а заложники сбежали.
Футбольные неудачи ПСЖ тоже повлияли на Доннарумму. Снова не вышли в финал Лиги чемпионов, хотя ещё два года назад Джанлуиджи называл победу в турнире главной мотивацией продлить контракт с французским клубом. У итальянца соглашение до 2026-го. Также в прошлом году трагедия произошла с третьим вратарем ПСЖ Рико. Испанец был паломником на родине, но в него врезалась повозка с испуганной лошадью, с коня не падал.
Бедняга получил черепно-мозговую травму, врачи опасались за его жизнь. Серхио ввели в медикаментозную кому, на больничной койке Рико потерял двадцать килограммов веса, поэтому лишь в апреле этого года вернулся к тренировкам. Кстати, если Луис Энрике предпочтет новичку Сафонову соотечественника, то Матвей будет третьим голкипером ПСЖ. Проще говоря, в случае решения Доннаруммы остаться в ПСЖ надолго ехать туда нет смысла.
В «Краснодаре» не умеют продавать футболистов
Иронично, что бывший владелец большой сети в сфере ритейла не умеет продавать футболистов. Но Сергей Галицкий слабо выступает в процессе переговоров с новыми клубами для своих талантов. Смотрим на список самых дорогих расставаний «Краснодара» в истории. Федор Смолов обошелся «Локомотиву» в 9 млн евро. И это ужасный трансфер, поскольку сам нападающий говорил – жалеет, что не уехал в элитную лигу в то время.
Юра Мовсисян уехал не в Бундеслигу или Ла Лигу, а стал нападающим «Спартака». Переход форварда Игнатьева в «Рубин» за 7 млн евро это безумно дорогая сделка на ровном месте, учитывая репутацию молодого Ивана. Но это финансовая выгода для «Краснодара» и урон для казанцев. Сам футболист тоже скатился. Хавбека Ахмедова отдали в Китай, а многим видным футболистам на пике формы не нашли новые серьезные клубы в топ-5.
«Краснодар» не умеет искать игрокам команды, поэтому можно смело переживать за Сперцяна, Черникова и Сафонова. Даже если они покинут родной клуб, то агенты и покупатели рискуют испортить им карьеру. Говорят, идея подписать Сафонова за 20 млн евро возникла у консультанта ПСЖ Луиса Кампуша, ведь клуб покидает Кейлор Навас. Кстати, ещё один голкипер, которому в Париже не повезло. Кампуш тоже перестал угадывать.
Лиуш это человек, от которого Килиан Мбаппе уходит в «Реал» свободным агентом. То есть Сафонов оказался между молотом и наковальней. С одной стороны Галицкий, у которого вообще нет вкуса на новые клубы для своих талантов, чтобы они там выросли и обзавелись международным статусом. С другой стороны Кампуш, для которого молодой голкипер это просто ещё одна галочка в резюме, ведь парижанам нужен лишь дублер.
У Доннаруммы агентом был монстр Райола, а теперь его интересы представляет племянник известного посредника после смерти Мино. У Сафонова нет под боком сильного посредника с международным опытом, чтобы использовать реальный интерес ПСЖ для перехода в клуб, где нужны молодые голкиперы под основу. Пока у Лунина из «Реала» появляются интересные варианты, Матвей рискует стать Лунёвым времен «Байера».
Сафонову точно надо бежать в топ-5, не оглядываясь
Дерзкая формулировка принадлежит Аршавину, но сложно её оспорить по смыслу. Когда футболиста сборной России зовут в команду из Лиги чемпионов, то это повод уйти. Например, Захарян уехал в «Реал Сосьедад». И хотя дебют получился скомканным, к Арсену хорошо относятся в стабильном тренерском штабе басков. У него бывали удачные поединки на разных позициях. И хотя молодой атакующий хавбек без водопада голов, в его возрасте ещё можно ждать шанса.
Сафонов в 25 лет должен играть в основе серьезной команды. От денег «Зенита» отказался, и это верное решение, без еврокубков речь о неинтересном вызове. ПСЖ был бы правильным вариантом, если бы через месяц заговорили о переговорах «Ювентуса» и Доннаруммы. Только если новый тренер туринского клуба убедит Джанлуиджи стать наследником Буффона, но можно праздновать трансфер Сафонова как удачный переход на уровень полуфинала ЛЧ.
Все остальные сценарии намного печальнее для карьеры голкипера. Причем вратарь прекрасный. Согласно официальной статистике РПЛ, Сафонов первый в РПЛ по отраженным ударам – 99, и лидирует по эффективности – 79 % сейвов. Бывали смешные проколы, но тут можно вспомнить организацию обороны «Краснодара». Далеко не самая искусная команда без мяча, так что их успехи этого сезона на совести голкипера. Кто заменит Сафонова в его родном клубе?
Ответ на поверхности. Есть Станислав Агкацев, подменявший Матвея в прошлом. Также «Краснодар» может выкупить у «Балтики» Латышонка. Воспитанник «быков» вывел скромную команду Игнашевича в финал Кубка России, предотвращает ещё больше мячей, чем Сафонов, если считать качество моментов соперников. «Краснодар» без Матвея не пропадет, а вот решение откликнуться на первый зов гранда вызывает сомнения. Нужно искать место в основе.
Неужели во всей Европе не нашлось никого лучше Сафонова?
Неужели Сафонову хочется повторить карьеру Лунева?
Слишком много нестыковок, из-за этого верится с трудом.
Неужели во всей Европе не нашлось никого лучше Сафонова?
Неужели Сафонову хочется повторить карьеру Лунева?
Слишком много нестыковок, из-за этого верится с трудом.
Всегда в футболе мотивация правильно подобрать клуб исходит прежде всего от агента игрока (получить хорошие комиссионные и дать правильный импульс карьере игрока), потом самого игрока и только потом от продающего клуба. Мотивация у этого продающего клуба - только одна (вернее две). Первая и самая важная - получить из этого максимальную выгоду. Вторая (второстепенная) - не усилить конкурентов в лиге
В этой связи и трансфер Игнатьева, и трансфер Смолова - нереально удачные для клуба трансферы. Из серии "заскамили мамонта". Первого продали на фоне очевидных проблем с дисциплиной и запрещенными препаратами (успели нажиться до потери в цене), на втором нажились до потери формы из-за возраста
Поэтому если и Сафонова продадут за 20 млн евро - это очень удачный для клуба трансфер. Будет играть он или нет - уже дело его и его агента. Краснодару (как и любому другому клубу в этой сиутации ) должно быть пофиг на все остальное
Всегда в футболе мотивация правильно подобрать клуб исходит прежде всего от агента игрока (получить хорошие комиссионные и дать правильный импульс карьере игрока), потом самого игрока и только потом от продающего клуба. Мотивация у этого продающего клуба - только одна (вернее две). Первая и самая важная - получить из этого максимальную выгоду. Вторая (второстепенная) - не усилить конкурентов в лиге
В этой связи и трансфер Игнатьева, и трансфер Смолова - нереально удачные для клуба трансферы. Из серии "заскамили мамонта". Первого продали на фоне очевидных проблем с дисциплиной и запрещенными препаратами (успели нажиться до потери в цене), на втором нажились до потери формы из-за возраста
Поэтому если и Сафонова продадут за 20 млн евро - это очень удачный для клуба трансфер. Будет играть он или нет - уже дело его и его агента. Краснодару (как и любому другому клубу в этой сиутации ) должно быть пофиг на все остальное