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КДК РФС рассмотрит одно нарушение в кубковом матче «Динамо» и «Спартака»

вчера, 13:18
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)0 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Председатель контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что на заседании будет рассмотрено одно нарушение в матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России между «Динамо» и «Спартаком» (0:2).

По матчу «Динамо» — «Спартак» рассмотрим скандирование ненормативной лексики болельщиками обоих клубов. Повестка по другим матчам Кубка России будет сформирована позже.

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Все комментарии
lotsman
lotsman
вчера в 14:13
Они даже матерщинников не штрафуют.... - Интересно, каким образом они могли бы это делать?)
112910415
112910415
вчера в 14:03
очень хочется подзаработать !
Capral
Capral
вчера в 13:58
Ну вот, и после всего этого, еще хотят женщин привлекать, в качестве арбитров на мужской футбол. Прав был Андрюха Тихонов- трижды прав!!!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 13:35, ред.
Мне кажется им в КДК просто нравится слушать мат...
Они с ним не борются....не запрещают....
Они даже матерщинников не штрафуют....чтоб те случайно не перестали его скандировать....а штрафуют клубы....

Fan ID это официальное разрешение, которое даёт право полтора часа во всё горло орать матом - и тебе за это ничего не будет....
Всё оплатит клуб....

Глядя на это прошу тоже....не присылать мне штрафов за превышение скорости....а отправлять их на завод изготовитель моего авто....
dkm5pe6ehj87
dkm5pe6ehj87
вчера в 13:22
Такой лексики с игрового поля доносится не меньше, чем с трибун
Гость
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