КДК РФС рассмотрит одно нарушение в кубковом матче «Динамо» и «Спартака»

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вчера, 13:18

Председатель контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза ( КДК РФС ) сообщил, что на заседании будет рассмотрено одно нарушение в матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России между «Динамо» и «Спартаком» (0:2).