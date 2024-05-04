КДК РФС рассмотрит одно нарушение в кубковом матче «Динамо» и «Спартака»

Председатель контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что на заседании будет рассмотрено одно нарушение в матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России между «Динамо» и «Спартаком» (0:2).
По матчу «Динамо» — «Спартак» рассмотрим скандирование ненормативной лексики болельщиками обоих клубов. Повестка по другим матчам Кубка России будет сформирована позже.
Они с ним не борются....не запрещают....
Они даже матерщинников не штрафуют....чтоб те случайно не перестали его скандировать....а штрафуют клубы....
Fan ID это официальное разрешение, которое даёт право полтора часа во всё горло орать матом - и тебе за это ничего не будет....
Всё оплатит клуб....
Глядя на это прошу тоже....не присылать мне штрафов за превышение скорости....а отправлять их на завод изготовитель моего авто....
Они с ним не борются....не запрещают....
Они даже матерщинников не штрафуют....чтоб те случайно не перестали его скандировать....а штрафуют клубы....
Fan ID это официальное разрешение, которое даёт право полтора часа во всё горло орать матом - и тебе за это ничего не будет....
Всё оплатит клуб....
Глядя на это прошу тоже....не присылать мне штрафов за превышение скорости....а отправлять их на завод изготовитель моего авто....