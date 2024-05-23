Хави увольняют за правду о «Барселоне». Клуб доверят тренеру, громившему каталонцев 8:2

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вчера, 19:00

Флик вызывает Анчелотти на дуэль.

Лапорта передумал оставлять Эрнандеса

Смешная ситуация, ведь президент «Барселоны» сам долго упрашивал Хави остаться. А теперь помощник спортивного директора каталонцев Деку – знакомый фанатам Боян Кркич, отправился в Лондон на переговоры с немцем Фликом. И привёз согласие. Но Ханси ошибается, полагаясь на поддержку в «Барселоне». По классу управления испанский клуб мало чем отличается от «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

Директора и президенты грандов в последние годы чудят наперегонки. Лапорта не знал, что Хави объявит об уходе. Это уже говорит об их настоящих отношениях без доверия. Также Жоан убеждал Эрнандеса остаться. О решении было озвучено публично, поэтому сейчас уход молодого тренера смотрится нелепо. Зачем было упрашивать, если теперь меняют? Ответ связан с вот этим недавним заявлением Хави:

Ситуация сложная и запутанная. Раньше тренер выбирал игроков без оглядки, а сейчас всё иначе. Мы не в том положении, что клубы с лучшей экономической ситуацией, как «Реал» и другие европейские команды. Болельщики должны это понимать. Это не значит, что не будем бороться за титулы, но нужно время.

Деку и Лапорта обиделись на правду. И это странно, ведь годами все пишут о финансовом состоянии «Барселоны», это не секрет. За четыре года клубу надо отдать 613 млн евро долгов, а до 2032-го важно заработать 1.3 миллиарда только на погашение старых и новых кредитов. Лапорта не печатает деньги. Одалживал по кругу, пытаясь выкрутиться без банкротства, к которому привели бывшие руководители, вроде Бартомеу.

Но если Лапорта набросился на Хави с криками, что подобные заявления тренера отпугивают инвесторов, то Эрнандес легко мог послать босса по известному маршруту. Хави был спокойным футболистом, но стал невероятно нервным менеджером с красными карточками и злыми реакциями. Если публично буянил, то как общается с Деку и Лапортой без свидетелей? Директора винят тренера в неудачах в Лиге чемпионов и Ла Лиге, а в ответ получают отсылку к дырявым карманам клуба. Ситуация очень запутанная, Хави прав.

Флик попробует стать «подорожником»

Ханс-Дитер выиграл Лигу чемпионов с «Баварией». Именно он разгромил «Барселону» 8:2 в знаменитом поединке плей-офф, когда отбор в финал состоял из одного матча из-за мировой пандемии. Одна из причин, почему Лапорта доверится немцу, а не мексиканскому наставнику Рафе Маркесу, бывшему защитнику «Барселоны». У Флика больше опыта, сразится с ещё одним экс-тренером «Баварии» Анчелотти.

Вот только разве немец показал умение перестраивать команды? «Барселона» постоянно нуждается в новых игроках. Левандовски и тер Штеген точно проголосуют за Флика, ведь давно его знают. Но ветеранам и молодым футболистам «Барселоны» гарантировано не понравились метания Лапорты. Неужели финансовая ситуация настолько тяжелая, что даже упоминание о кризисе это повод выгнать наставника?

Странный менеджмент губил многие большие футбольные проекты. У «Барселоны» часто проблемы с регистрацией футболистов, но Ла Лига закрывает на многое глаза, ведь им нужны Эль Класико. Вряд ли «Барселону» сильно накажут по «делу Негрейры». Также не отреагируют, если Лапорта распродавал активы клуба в обход финансовых правил чемпионата Испании. Но «Реал» не простит врага как чиновники.

Флику важно понравиться новому коллективу и очаровать подсказками опытного тренера с большими победами за плечами. Ханси точно не худший кандидат, но метод «подорожника», когда тренер такой добренький, что его можно прикладывать к ране, работает лишь на короткой дистанции. Дальше футболисты начнут ставить вопросы. Готова ли «Барселона» к финалу Лиги чемпионов? Смогут ли обойти в Ла Лиге «Реал» с Мбаппе?

«Барселона» всегда в шаге от коллапса

Невыносимая легкость бытия. Пока деньги есть, но завтра могут исчезнуть, ведь у кредиторов строго шкурные интересы. «Барселона» отчаянно ищет щедрых инвесторов, но в определенный момент придётся дальше сокращать расходы. Решение оставить Левандовского подсказывает, что пока всё не настолько плохо, чтобы продавать игроков в Саудовскую Аравию. Но Роберт нуждается в сильных напарниках, а «Барселоне» сложно даются трансферы молодых и перспективных мастеров.

Повезло с порцией воспитанников школы, но даже талантливого центрального защитника Кубарси легко могут потерять летом, если за ним придут из АПЛ . «Барселона» всегда в шаге от грандиозного коллапса, и в таких условиях футболистам сложно развиваться с верой в розовых пони и бесконечность «рычагов Лапорты». Именно на них президент давил, спасая каталонцев от банкротства в последние годы. Так что от тренера многое зависит, но Клопп не рвётся спасать «Барселону».

Ближайшим летом спортивный директор Деку должен вместе с Фликом провернуть ряд умных сделок. Но параллельно поднимут вопрос о расставаниях. Уругвайский защитник Араухо, центральный хавбек Де Йонг, и даже молодой Гави вполне могут оказаться на трансферном рынке этим летом. Евро-2024 тоже повлияет, ведь «Барселона» приценивается не только к бывшему футболисту клуба, атакующему хавбеку Ольмо. Одновременно всё плохо и перспективно, сюрреализм в стиле Дали.

Так бывает, когда нет наказаний за растрату денег в большом футболе. Довёл клуб до ручки? Гуляй на свободе. Бывшие боссы – и Лапорта в их числе, всегда химичили с бухгалтерией «Барселоны». Плохо, что их некому проверить. В итоге миллиарды раздали, а клуб оказался у разбитого корыта. Хави лишь попросил учитывать факты, а после этого его за правду отправляют в отставку. Вот такие сейчас времена в большом клубе. Надо лицемерно делать вид, что у «Барселоны» все замечательно.