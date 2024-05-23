Фариоли — главный тренер «Аякса»

«Аякс» объявил о назначении Франческо Фариоли на пост главного тренера.
Ранее итальянец возглавлял «Ниццу».
Специалист начнёт работу с командой из Амстердама летом.
«Аякс» объявил о назначении Франческо Фариоли на пост главного тренера.
Ранее итальянец возглавлял «Ниццу».
Специалист начнёт работу с командой из Амстердама летом.
Когда возвращался Роналду, и говорят он уже подписал контракт с горожанами, тут медийка подключилась, каждый ленивый не назвал его Иудой, проходит, час и он возвращается в МЮ тут ликование, все переобуваются стирают гневные посты, кто-то оправдывается. В АПЛ Мир внутри Мира, суперлига уже есть, только реформы в последнее время не в пользу Лиги, Карфаген легко разрушить до основания, а вот второй такой воздвигнуть в современных реалиях будет чертовски сложно!!!
Когда возвращался Роналду, и говорят он уже подписал контракт с горожанами, тут медийка подключилась, каждый ленивый не назвал его Иудой, проходит, час и он возвращается в МЮ тут ликование, все переобуваются стирают гневные посты, кто-то оправдывается. В АПЛ Мир внутри Мира, суперлига уже есть, только реформы в последнее время не в пользу Лиги, Карфаген легко разрушить до основания, а вот второй такой воздвигнуть в современных реалиях будет чертовски сложно!!!