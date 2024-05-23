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Фариоли — главный тренер «Аякса»

вчера, 21:40

«Аякс» объявил о назначении Франческо Фариоли на пост главного тренера.

Ранее итальянец возглавлял «Ниццу».

Специалист начнёт работу с командой из Амстердама летом.

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Все комментарии
ky5pszfkdymh
ky5pszfkdymh
сегодня в 04:58
Тяжёлая у него задача - вернуть Аякс в лидеры.
Ice van Reed
Ice van Reed ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 22:38, ред.
Решение 25 процентного владельца МЮ либо его спасёт, либо его имя появится на протестных плакатах вместе с Глейзерами, и то что он свой Британец не прокатит, свой имеющий сезонный абонемент в Челси) Когда 10Хаг приходил все ждут 2-е пришествие САФа, но зная историю, при сегодняшнем токсичном комьюнити САФа не было бы, он растворился, чем дальше в лес тем меньше телефонов
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Ice van Reed (раскрыть)
вчера в 22:29
Одно радует, что этот мучительный сезон уже завершился и
скоро Джим Рэтклифф объявит о своем долгожданном решении
Ice van Reed
Ice van Reed ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 22:13, ред.
Ибо в АПЛ идти работать, с одной стороны Деньги, с другой токсичное ВСЁ, побеждает команда проигрывает тренер, чемпионат НАОБОРОТ, если последняя команда АПЛ берёт больше денег чем победитель ЛЧ, о чём можно говорить))
Когда возвращался Роналду, и говорят он уже подписал контракт с горожанами, тут медийка подключилась, каждый ленивый не назвал его Иудой, проходит, час и он возвращается в МЮ тут ликование, все переобуваются стирают гневные посты, кто-то оправдывается. В АПЛ Мир внутри Мира, суперлига уже есть, только реформы в последнее время не в пользу Лиги, Карфаген легко разрушить до основания, а вот второй такой воздвигнуть в современных реалиях будет чертовски сложно!!!
Ice van Reed
Ice van Reed ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 22:02, ред.
Видимо если уйдут 10 Хага, то теоретически его могут отправить в Ниццу, ибо МЮ теперь фарм клуб у Ниццы, ныне горожанам нужно ломать голову с Юр. лицом и т.д. Жирона и горожане в одном турнире, от одного владельца, но это проблема Сосесей по Манчестеру, рэд булл решил этот вопрос
drug01
drug01
вчера в 21:58
Идёт большая смена тренеров. Не избежал здесь и Аякс! Пожелаем только удачи!
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 21:55
в Аяксе ЭТХ все подчинил под себя.
и когда Тен Хаг согласился переехать в Манчестер, то приходил, возможно,
в самую токсичную раздевалку в историю МЮ.
Тен Хаг многих влюбил в Аякс, мы помним как Аякс играл в Лиге чемпионов против Реала и остальных.
и все хотели надеяться, что с МЮ он сделает то же самое что в Аяксе.
а вышло хуже некуда.
Не получается у голландских тренеров в АПЛ.
STVA 1
STVA 1 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 21:47
У ТХ хорошо получалось в Аяксе! Наверное не стоило уходить
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:44
Ох и тяжёлая работа предстоит Франческе - потянет ли?
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:42
не дождался Аякс Тен Хага.
посмотрим, что нового принесет итальянец.
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