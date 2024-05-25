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Стали известны пары стыковых матчей между РПЛ и Первой лигой

вчера, 18:51

Стали известны пары стыковых матчей за право сыграть в следующем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Пари НН» сыграет с тульским «Арсеналом», а «Урал» — с «Акроном».

Первые игры состоятся 29 мая, ответные — 1 июня.

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
бундер
бундер
сегодня в 05:10
А почему не Родина? У них с туляками равное колличество очков, но по регламенту должна быть выше команда, у которой большее колличество общих побед. У Родины их на 2 больше. Подскажите.
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 22:41
НН и Урал - останутся в РПЛ.
amdcek9bwxw4
amdcek9bwxw4 ответ Майкл59ru (раскрыть)
вчера в 21:45
Миша, ты не прав!
Ledokol64
Ledokol64
вчера в 20:31
А где Родина?
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 20:28, ред.
Стыковые это фарс, рпл команды победят
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 19:58
мой прогноз выиграют команды из РПЛ
derrik2000
derrik2000
вчера в 19:35
Я в этих стыковых матчах буду болеть за Акрон и Арсенал.
По моему мнению было бы очень логично, что Нижний, хозяева которого пожалели совсем немного денег на усиление состава, опустятся на ранг ниже. Юран сколько мог тянул команду "на морально-волевых", но даже "морально-волевым" есть свой предел.
Да и Акрон, который дал шороху ещё с тренером Колодиным шороху в КР, заслуживает того, чтобы попробовать поиграть более сильной лиге.
Майкл59ru
Майкл59ru
вчера в 19:30
Уралу уже давно пора вылететь из РПЛ. Пусть в Лучшей лиге мира играет свои договорняки!
isamsn
isamsn
вчера в 19:26
Ни Уралу ни НН нечего делать в РПЛ. Пусть прийдут новые команды.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:17
Арсенал и Урал фавориты
112910415
112910415
вчера в 19:04
Урал наверняка победит
t0s1k
t0s1k
вчера в 18:59
пари НН и Акрон 100%
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 18:54
Я думаю выиграют Арсенал и Урал. И в РПЛ будут Тула и Урал!
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