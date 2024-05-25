Стали известны пары стыковых матчей между РПЛ и Первой лигой

Стали известны пары стыковых матчей за право сыграть в следующем сезоне Российской Премьер-Лиги.
«Пари НН» сыграет с тульским «Арсеналом», а «Урал» — с «Акроном».
Первые игры состоятся 29 мая, ответные — 1 июня.
Стали известны пары стыковых матчей за право сыграть в следующем сезоне Российской Премьер-Лиги.
«Пари НН» сыграет с тульским «Арсеналом», а «Урал» — с «Акроном».
Первые игры состоятся 29 мая, ответные — 1 июня.
По моему мнению было бы очень логично, что Нижний, хозяева которого пожалели совсем немного денег на усиление состава, опустятся на ранг ниже. Юран сколько мог тянул команду "на морально-волевых", но даже "морально-волевым" есть свой предел.
Да и Акрон, который дал шороху ещё с тренером Колодиным шороху в КР, заслуживает того, чтобы попробовать поиграть более сильной лиге.
По моему мнению было бы очень логично, что Нижний, хозяева которого пожалели совсем немного денег на усиление состава, опустятся на ранг ниже. Юран сколько мог тянул команду "на морально-волевых", но даже "морально-волевым" есть свой предел.
Да и Акрон, который дал шороху ещё с тренером Колодиным шороху в КР, заслуживает того, чтобы попробовать поиграть более сильной лиге.