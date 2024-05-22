22 мая пройдёт жеребьёвка стыковых матчей между РПЛ и Первой лигой

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вчера, 11:27

Российский футбольный союз 22 мая в 18:30 по московскому времени проведёт жеребьёвку стыковых матчей между командами РПЛ и Первой лиги сезона-2023/24. На ней будет определена очередность домашних и выездных игр.