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22 мая пройдёт жеребьёвка стыковых матчей между РПЛ и Первой лигой

вчера, 11:27

Российский футбольный союз 22 мая в 18:30 по московскому времени проведёт жеребьёвку стыковых матчей между командами РПЛ и Первой лиги сезона-2023/24. На ней будет определена очередность домашних и выездных игр.

Переходные матчи запланированы на 29 мая и 1 июня. В них 13-я и 14-я команды РПЛ играют с третьим и четвёртым клубами Первой лиги. В случае выхода в стыковые матчи калининградской «Балтики», которая 2 июня сыграет в Суперфинале Кубка России, бюро исполкома РФС утвердит новые даты для пары с её участием.

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Источник: rfs.ru
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Все комментарии
альсато
альсато ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 06:46
то есть СПОРТИВНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ по боку?)))))
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ альсато (раскрыть)
вчера в 19:16
у которых есть стадионы соотвествия правил ПЛ.
есть финансирование.
есть фанатская база.
альсато
альсато ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 14:01
стесняюсь спросить...а, кто в вашем понимании достойные клубы?
112910415
112910415
вчера в 12:46
и куда торопиться ?
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 12:05
Надеюсь..что в РПЛ выйдут достойные клубы.
Гость
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