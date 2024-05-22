22 мая пройдёт жеребьёвка стыковых матчей между РПЛ и Первой лигой

Российский футбольный союз 22 мая в 18:30 по московскому времени проведёт жеребьёвку стыковых матчей между командами РПЛ и Первой лиги сезона-2023/24. На ней будет определена очередность домашних и выездных игр.
Переходные матчи запланированы на 29 мая и 1 июня. В них 13-я и 14-я команды РПЛ играют с третьим и четвёртым клубами Первой лиги. В случае выхода в стыковые матчи калининградской «Балтики», которая 2 июня сыграет в Суперфинале Кубка России, бюро исполкома РФС утвердит новые даты для пары с её участием.
есть финансирование.
есть фанатская база.
есть финансирование.
есть фанатская база.