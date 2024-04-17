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Прошла жеребьёвка 2-го этапа полуфинала Пути регионов Кубка России

сегодня, 21:57

Стали известны пары во 2-м этапе полуфинала Пути регионов Кубка России.

По итогу жеребьёвки, «Ростов» примет «Балтику», а «Спартак» приедет в гости к московскому «Динамо».

В финале Пути РПЛ сыграют ЦСКА и «Зенит».

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Все комментарии
ABir
ABir
сегодня в 23:32
Может и хорошо, что Спартаку не Ростов, а Динамо досталось, с Ростовом нам уже в воскресенье в чемпионате играть.
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 23:18
Балтика бьётся за сохранение места в ПЛ. Им уже не до кубка
Ростов дома может их победить если хотя бы половину основы поставит
Сегодня с Уралом и в прошлом раунде Ростов победил полностью резервным составом
vlad_viet_nam
vlad_viet_nam
сегодня в 22:53
Бедную Балтику замучили
Дайте уже им спокойно вылететь из кубка и РПЛ
Оставьте бедолаг в покое
vova505
vova505 ответ Трезвый повар (раскрыть)
сегодня в 22:52
Не говори гоп )))
pomor45
pomor45 ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 22:26
Сама система КР - дебри, в которых неведомо кто на кого и в каком месте наткнётся. По дебрям водит жребий, а не счастливчики могут проникнуть в заветный Суперфинал с другого хода.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Тот самый чувак (раскрыть)
сегодня в 22:11
По регламенту Ростов, как вышедший из пути регионов принимает Балтику как вышедшую из пути РПЛ
Тот самый чувак
Тот самый чувак ответ Трезвый повар (раскрыть)
сегодня в 22:07
Олег, ну как сказать.
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 22:05
Хороший жребий для Ростова
Тот самый чувак
Тот самый чувак
сегодня в 22:02
Я думал Ростов в очередной раз поедет в гости.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 22:02
Эх, Спартаку бы в Ростов скататься😁...
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 21:58
Дерби опять))
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