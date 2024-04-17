Прошла жеребьёвка 2-го этапа полуфинала Пути регионов Кубка России

Стали известны пары во 2-м этапе полуфинала Пути регионов Кубка России.
По итогу жеребьёвки, «Ростов» примет «Балтику», а «Спартак» приедет в гости к московскому «Динамо».
В финале Пути РПЛ сыграют ЦСКА и «Зенит».
Стали известны пары во 2-м этапе полуфинала Пути регионов Кубка России.
По итогу жеребьёвки, «Ростов» примет «Балтику», а «Спартак» приедет в гости к московскому «Динамо».
В финале Пути РПЛ сыграют ЦСКА и «Зенит».
Ростов дома может их победить если хотя бы половину основы поставит
Сегодня с Уралом и в прошлом раунде Ростов победил полностью резервным составом
Ростов дома может их победить если хотя бы половину основы поставит
Сегодня с Уралом и в прошлом раунде Ростов победил полностью резервным составом
Дайте уже им спокойно вылететь из кубка и РПЛ
Оставьте бедолаг в покое
Дайте уже им спокойно вылететь из кубка и РПЛ
Оставьте бедолаг в покое