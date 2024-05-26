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Бонуччи завершит карьеру по окончании текущего сезона

вчера, 09:51

Защитник «Фенербахче» Леонардо Бонуччи сегодня сыграет свой последний матч в качестве профессионального футболиста.

Команда, за которую выступает итальянец, встретится с «Истанбулспором» в заключительном туре чемпионата Турции.

Ранее игрок выступал за «Ювентус», «Милан» и сборную Италии. Он 9 раз выигрывал Серию А, 4 – Кубок Италии, 5 – Суперкубок Италии, а в 2021-м — чемпионат Европы.

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Все комментарии
particular
particular ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 19:10
Приветствую, достопочтенный!
Какие обиды :))
Концовочка на брависсимо!!!
Шуnя771
Шуnя771 ответ particular (раскрыть)
вчера в 18:05
Привет старина!
Поздравляю (надеюсь без обид) тебя как болельщика ФК "Факел" с успешным решением задачи по продлению путёвки в РПЛ!
Верю, что воронежцы и в следующем году проявят свой бойцовский характер и закрепятся в середине турнирной таблицы!
Удачи!
P.S. По статье... После слова "рыбалка"... пурген и простокваша и старость...))))
Шуnя771
Шуnя771 ответ альсато (раскрыть)
вчера в 18:00
Дюбелем прибивают "наглухо", а на гвоздь можно временно повесить, ведь резко тренировки не бросают... Например легкоатлеты после ухода из "большого спорта" ещё лет пять "бегают" снижают нагрузку до определенной планки, иначе может быть очень плохо....()
112910415
112910415
вчера в 17:21
аплдодисменты мастеру !
particular
particular ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 16:24
Рыбалка,
Вино.
Сыр, зелень.
Курс подготовки тренерского состава.
Тренер юниорского "Факел" (Воронеж).
Тренер "Факел".
Чемпион РПЛ.
Контракт с "Реал" (Мадрид).
Чемпион Ла-Лиги.
Выигрыш Лиги Чемпионов.
Функционер ФИФА.
Вино, сыр, зелень.
Рыбалка.
Старость.
STVA 1
STVA 1
вчера в 14:44
когда то это пришлось бы все равно сделать
альсато
альсато ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 14:04
все правильно, только в данном случаи не гвоздь, а дюбель)))))
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984
вчера в 12:25
мог бы ещё в Милан, потом в Жувентус
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 11:25
Леонардо Бонуччи.
Молоток.
Бутсы.
Стена.
Гвоздь.
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 10:26
В турции выиграть тофеи не получилось !
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