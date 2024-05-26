Бонуччи завершит карьеру по окончании текущего сезона

1716706261

вчера, 09:51

Защитник «Фенербахче» сегодня сыграет свой последний матч в качестве профессионального футболиста.

Команда, за которую выступает итальянец, встретится с «Истанбулспором» в заключительном туре чемпионата Турции.

Ранее игрок выступал за «Ювентус», «Милан» и сборную Италии. Он 9 раз выигрывал Серию А, 4 – Кубок Италии, 5 – Суперкубок Италии, а в 2021-м — чемпионат Европы.