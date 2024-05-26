Бонуччи завершит карьеру по окончании текущего сезона

Защитник «Фенербахче» Леонардо Бонуччи сегодня сыграет свой последний матч в качестве профессионального футболиста.
Команда, за которую выступает итальянец, встретится с «Истанбулспором» в заключительном туре чемпионата Турции.
Ранее игрок выступал за «Ювентус», «Милан» и сборную Италии. Он 9 раз выигрывал Серию А, 4 – Кубок Италии, 5 – Суперкубок Италии, а в 2021-м — чемпионат Европы.
Какие обиды :))
Концовочка на брависсимо!!!
Какие обиды :))
Концовочка на брависсимо!!!
Поздравляю (надеюсь без обид) тебя как болельщика ФК "Факел" с успешным решением задачи по продлению путёвки в РПЛ!
Верю, что воронежцы и в следующем году проявят свой бойцовский характер и закрепятся в середине турнирной таблицы!
Удачи!
P.S. По статье... После слова "рыбалка"... пурген и простокваша и старость...))))
Поздравляю (надеюсь без обид) тебя как болельщика ФК "Факел" с успешным решением задачи по продлению путёвки в РПЛ!
Верю, что воронежцы и в следующем году проявят свой бойцовский характер и закрепятся в середине турнирной таблицы!
Удачи!
P.S. По статье... После слова "рыбалка"... пурген и простокваша и старость...))))
Вино.
Сыр, зелень.
Курс подготовки тренерского состава.
Тренер юниорского "Факел" (Воронеж).
Тренер "Факел".
Чемпион РПЛ.
Контракт с "Реал" (Мадрид).
Чемпион Ла-Лиги.
Выигрыш Лиги Чемпионов.
Функционер ФИФА.
Вино, сыр, зелень.
Рыбалка.
Старость.
Вино.
Сыр, зелень.
Курс подготовки тренерского состава.
Тренер юниорского "Факел" (Воронеж).
Тренер "Факел".
Чемпион РПЛ.
Контракт с "Реал" (Мадрид).
Чемпион Ла-Лиги.
Выигрыш Лиги Чемпионов.
Функционер ФИФА.
Вино, сыр, зелень.
Рыбалка.
Старость.
Молоток.
Бутсы.
Стена.
Гвоздь.
Молоток.
Бутсы.
Стена.
Гвоздь.