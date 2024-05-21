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Анчелотти умолял Крооса остаться в «Реале»

вчера, 23:52

Тони Кроос объявил, что закончит карьеру после Евро-2024.

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти умолял немецкого полузащитника остаться в «Реале», однако футболист принял решение повесить бутсы на гвоздь.

Анчелотти считает Джуда Беллингема естественной заменой Кроосу.

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 09:16
Тони уходит как Зидан. Как гром среди ясного неба. Человек на пике мастерства. Физическая форма на уровне. Видение поле лучше всех в мире на данный момент. Самый высокий в мире процент точности пасов. Его недавний пас на Вини в ЛЧ это шедевр расчёта точности и мастерства.
Вернулся в сборную Германии и на 8-й секунде отдал голевой пас.

Это всё не может быть удачей или случайностью. Это мастерство. И тем грустнее, что такой мастер завершает. Тут должны грустить все любители футбола, а не только болельщики Реала.

Потерял не только Реал, потерял весь футбол !!!

То же самое я скажу, когда уйдут Модрич, Рон и даже ненавистный Месси.
Сатрап
Сатрап ответ Hamman (раскрыть)
сегодня в 07:47
Анчелотти 3 года рыдал от горя что уходит Тони Кросс и молился всем богам чтобы не произошло это несчастье на планете Земля.
Маг_тм
Маг_тм
сегодня в 06:33
Немцы своеобразные люди. Спокойно мог бы подписать контракт с каким нибудь арабским клубом на 2-3 года, с зарплатой 50-60 лямов.
ABir
ABir
сегодня в 06:15
Значит Тони того стоит. Но свято место пусто не будет долго оставаться не заполненным.
Hamman
Hamman
сегодня в 01:29
Уверен что изначально было - уговаривал. Но от переводчика к переводчику трансформировалось в умолял. На каком нибудь другом сайте будет - умолял стоя на коленях...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 23:56
представил, как это происходило)))
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