Анчелотти умолял Крооса остаться в «Реале»

Тони Кроос объявил, что закончит карьеру после Евро-2024.
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти умолял немецкого полузащитника остаться в «Реале», однако футболист принял решение повесить бутсы на гвоздь.
Анчелотти считает Джуда Беллингема естественной заменой Кроосу.
Вернулся в сборную Германии и на 8-й секунде отдал голевой пас.
Это всё не может быть удачей или случайностью. Это мастерство. И тем грустнее, что такой мастер завершает. Тут должны грустить все любители футбола, а не только болельщики Реала.
Потерял не только Реал, потерял весь футбол !!!
То же самое я скажу, когда уйдут Модрич, Рон и даже ненавистный Месси.
Вернулся в сборную Германии и на 8-й секунде отдал голевой пас.
Это всё не может быть удачей или случайностью. Это мастерство. И тем грустнее, что такой мастер завершает. Тут должны грустить все любители футбола, а не только болельщики Реала.
Потерял не только Реал, потерял весь футбол !!!
То же самое я скажу, когда уйдут Модрич, Рон и даже ненавистный Месси.