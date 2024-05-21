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Раньери объявил о завершении тренерской карьеры в 72 года

вчера, 22:05

Наставник «Кальяри» Клаудио Раньери объявил, что завершает тренерскую карьеру в 72 года. Итальянский специалист покинет «Кальяри» после завершения нынешнего сезона.

За свою карьеру Раньери тренировал множество именитых клубов, среди которых «Наполи», «Фиорентина», «Валенсия», «Атлетико», «Челси», «Ювентус», «Рома», «Интер», «Монако» и другие.

В сезоне 2015/16 Раньери во главе «Лестера» выиграл АПЛ, а также был признан лучшим тренером чемпионата Англии в 2016 году и лучшим наставником года по версии ФИФА в том же году.

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Все комментарии
Sadjon
Sadjon
сегодня в 08:42
Удачи ему.....
112910415
112910415
сегодня в 07:49
славно поработал мужик !
SonicStar
SonicStar
сегодня в 01:34
Раньери помимо сказки с Лестером в 10-м году едва не проделал то же самое с Ромой. Принял Рому после Спаллетти в зоне вылета и выдал серию без поражений из 33 матчей. Если бы не поражение от Сампдории, Рома взяла бы скудетто
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 23:50
при Раньери раскрылись Гаиска Мендьета и Мигель Анхель Ангуло.
какие игроки они были!!!
а Клаудио Лопес? один из лучших форвардов в примере.
из Реала пришел Канисарес!!!!
и все они стали легендами Местальи, и сейчас их лица смотрят на прохожих с главной трибуны самого старого стадиона Испании.
кстати, именно Раньери дал прозвище Адриану Илие - "коброй"
и обьяснил, что его действия смертоносны: он кусает и убивает, словно кобра)))
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин
вчера в 23:25
Раньери последние 20 лет выглядел на 70)))
Amellus Amellus
Amellus Amellus
вчера в 22:59
Вот так и повышают пенсионный возраст. 🙃
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 22:28
Итак.
1.Валенсия, которая с Купером дважды играла в финале Лиги чемпионов,
Валенсия с Бенитесом дважды была чемпионом Испании и
выигрывала Кубок УЕФА.
2. Челси, который с Моуриньо долгие годы штамповал титулы в Англии и далеко заходил в Лиге чемпионов.
3. Монако, который с Жардимом становился чемпионом Франции и играл в 1/2 Лиги чемпионов.
4. Фиорентина, которая c Трапаттони боролась за Скудетто
и успешно играла в Лиге чемпионов.
Кальяри, который с Радиче добирался до 1/2 Кубка УЕФА.
Всех этих команд строил всегда великий тренер КР.
а вот плоды его работы пожинали названные специалисты, включая Моуриньо.
И как же здорово, что власти Кальяри оценили работу КР
и достойно отблагодарили Раньери - он стал почетным гражданином города.
Лучший тренер в мире 2016 года.
Хорошо, когда все справедливо.
Dead Body 13
Dead Body 13 ответ SonicStar (раскрыть)
вчера в 22:27
Тренер очень хороший, что показали все последние годы.
SonicStar
SonicStar ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 22:26
С Раньери очень несправедливо обходились. Он слепил Валенсию и перед чемпионским сезоном его уволили, то же самое было потом в Челси,в Монако. На его багаже команды брали титулы
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Dead Body 13 (раскрыть)
вчера в 22:18
С Кассьеррой - шесть...
Dead Body 13
Dead Body 13 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 22:13
Уверен, Семак бы пять раз подряд с "Лестером" АПЛ взял))
Dead Body 13
Dead Body 13
вчера в 22:13
Мог бы ещё потренировать, но, наверное, биться за выживание в Серии А не так интересно, очень хорошо Клаудио поработал последние годы с "Сампдорией" и "Кальяри". Но помнить его будут, скорее, по "Лестеру") Удачи старому лису на пенсии)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 22:11
Надо и отдохнуть...
Работал работал...а титулов меньше чем у Семака...
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