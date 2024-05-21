Раньери объявил о завершении тренерской карьеры в 72 года

Наставник «Кальяри» Клаудио Раньери объявил, что завершает тренерскую карьеру в 72 года. Итальянский специалист покинет «Кальяри» после завершения нынешнего сезона.
За свою карьеру Раньери тренировал множество именитых клубов, среди которых «Наполи», «Фиорентина», «Валенсия», «Атлетико», «Челси», «Ювентус», «Рома», «Интер», «Монако» и другие.
В сезоне 2015/16 Раньери во главе «Лестера» выиграл АПЛ, а также был признан лучшим тренером чемпионата Англии в 2016 году и лучшим наставником года по версии ФИФА в том же году.