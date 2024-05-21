Раньери объявил о завершении тренерской карьеры в 72 года

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вчера, 22:05

Наставник «Кальяри» объявил, что завершает тренерскую карьеру в 72 года. Итальянский специалист покинет «Кальяри» после завершения нынешнего сезона.

За свою карьеру Раньери тренировал множество именитых клубов, среди которых «Наполи», «Фиорентина», «Валенсия», «Атлетико», «Челси», «Ювентус», «Рома», «Интер», «Монако» и другие.