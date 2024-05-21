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Кроос завершит карьеру после Евро

вчера, 14:05

Полузащитник «Реала» и сборной Германии Тони Кроос объявил о том, что завершит карьеру после чемпионата Европы 2024 года.

Я действительно долго думал об этом, думал очень, очень долго, и в последние несколько дней пришёл к выводу, что этот сезон, этот замечательный сезон, десятый сезон с «Реалом», также является моим последним сезоном с «Реалом». И каждый, кто внимательно слушал меня в последние несколько лет, наверняка слышал, как я в тот или иной момент говорил, что единственный вариант для меня — это завершить карьеру в «Реале». И каждый, кто может сложить один плюс один, теперь знает, что мой последний сезон в «Реале» также синонимичен завершению моей карьеры этим летом. Конец «Реала», конец футбола. Я понял, что гораздо проще долго думать об этом, чем сказать. Когда я говорю это, то по коже бегут мурашки. А если ты, как и я, начал играть в футбол в шесть лет и в той или иной степени занимался им до 34 лет, то это просто очень, очень важное решение, особенно если футбол всегда был в центре твоей жизни, и именно поэтому мне не так просто сказать это сегодня. Но решение принято, и теперь я могу понять это чувство: с одной стороны, очень счастливое, а с другой — очень грустное.

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Все комментарии
Roger Young
Roger Young
вчера в 20:06
Уходит легенда. Такой величины в футболе больше нет
Randomjkee
Randomjkee
вчера в 18:34
Жаль легенду. Он и сейчас пасы такие выдает, что мало кто сравнится с ним
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 18:04
Это была славная охота, Тони.
Честно говоря, очень хотел их продления ещё на один год. Заменяя друг друга они весьма неплохо играли и держали свой уровень. Почему бы не продлить.
eleven LC
eleven LC
вчера в 17:51
Очень жаль что Кроос завершает карьеру
Мастер своего дела и один из лучших полузащитников в истории,без сомнений!
Желаю закончить карьеру шестикратным победителем ЛЧ,это вершина топ футбола!
матос
матос
вчера в 17:04
Желаю лишь успехов Тони во всех его дальнейших начинаниях. Мастер своего дела на футбольном поле.
альсато
альсато
вчера в 16:58
если и уходить..то нужно не то, что вовремя...а чемпионом!....не всем это дано...
Пепс
Пепс
вчера в 16:26
Кроос классный 👍👍👍👍👍
A.S.A
A.S.A
вчера в 16:10
Кроос - немецкий гений!!! Думаю, этот игрок заслуживает уважения всех болельщиков не смотря на клубные пристрастия! Идеальная карьера! Просто представьте, что десять лет назад, Мадридский Реал купил этого волшебника всего лишь за 25 млн €!!! Надеюсь, Тони завершит сезон победой в ЛЧ и ЧЕ и тогда у него будет шанс завоевать и ЗМ и на красивой ноте повесить бутсы на гвоздь!!! Спасибо Тони за его игру!
TOR громовержец
TOR громовержец
вчера в 16:06
Эх,жаль,очень жаль что Тони уходит(((но с одной стороны это лучший момент,он уходит в некотором смысле на пике славы,когда он востребован,не ждет пока сдаст и попросят на выход.так же не поехал в пустыню загребать сотни миллионов.Тони несомненно пример для подражания,достойно провел карьеру и достойно уходит,для меня он в топ 3 лучших игроков Реала в современной истории.Всех благ тебе Тони и спасибо за шикарные 10 лет в Реале.
Dead Body 13
Dead Body 13 ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 15:52
Да, для Крооса это не так важно. Например, он постоянно ведёт подкаст с братом, и в интервью как раз говорил, что ему несколько раз предлагали рекламные контракты на миллионы евро для подкаста, но он в принципе не мог представить себе, что будет в подкасте что-то рекламировать, потому что он и так хорошо зарабатывает и деньги ему не нужны, репутация важнее. Поэтому он отказался.
Incredulous
Incredulous
вчера в 15:23, ред.
Вот это действительно достойно! Отыграл шикарную карьеру, за шикарные топ-клубы, и не стал ради денег опускаться до уровня любительских лиг, типа Саудовской Аравии, Катара, МЛС или Китая, а гордо ушёл в закат. И до полного комплекта останется вишенкой на торте выиграть ЛЧ с Реалом и Чемпионат Европы с Германией, и лучшего завершения карьеры будет просто трудно представить!
ssspartak
ssspartak
вчера в 15:21
Очевидно же что Кроос сдаёт и уступает самому себе, годами то не молодеет. Но пока не портит игру команды и ещё удается тащить, на этой положительной ноте и сделал такое решение. Уважает свой труд, усилия и потраченное время поэтому уходит пока о нем хорошо говорят. Возможно что это как то связано в будущем - стать тренером, дабы и в роли тренера его помнили как успешного игрока.
rmrmrml
rmrmrml
вчера в 15:20
ну что завершит карьеру в Реале это хорошо, ну вот плохо что рановато, хотя бы еще сезон провел в Реале!!! теперь главное выиграть ЛЧ и отлично выступить на Евро, тогда сезон удался и закончить карьеру на мажорной ноте!!!
ну может еще и передумает!!!
Dead Body 13
Dead Body 13 ответ УЕСКА (раскрыть)
вчера в 15:17
Я думаю, одно связано с другим. Если бы "Реал" потерял обоих плеймейкеров сразу же, такой удар нелегко было бы пережить. Модрич был хорош во второй половине сезона, пусть в меру своих физических возможностей, играл полностью неважные матчи, а в важных не раз переворачивал игру в концовке, но всё-таки его роль была поменьше, чем у Тони. Потерять сразу обоих для РМ значило бы потерять большую часть своего командного интеллекта.
Не Эго Ист
Не Эго Ист
вчера в 15:01
Пора.. Парень сдал.. Надо уступать место молодым..
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 14:58
Жаль, что так рано уходит, Кроос мог бы еще поиграть, он по-прежнему в хорошей форме и полезен для команды. Модричу вон уже 38 лет, но он до сих пор в Реале и собирается продлить контракт. Но видимо немец хочет уйти на пике, став чемпионом Испании и победителем ЛЧ, а если еще и сборная Германии выиграет домашнее Евро - это будет вообще идеальное завершение карьеры. Он уходит победителем!
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 14:44
Славная карьера выдалась.
Если удастся выиграть ЛЧ и успешно сыграть домашний ЕВРО со сборной, надеюсь ему дадут ЗМ, заслужил за все эти годы. Никакие провокаторы вроде винисиуса не должны стоять с ним рядом, как претендент на ЗМ.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 14:43
Думаю это будет достойный уход великого игрока германии
Dead Body 13
Dead Body 13
вчера в 14:38
Шок! Кроос провёл прекрасный сезон и был одним из ключевых игроков (хотя этот сезон как раз такой, что понятие "ключевого игрока" вообще трудноприменимо, все сделали свой клад). Очень сложно представить "Реал" без него в следующем году, придётся много поработать над этим Анчи и ребятам.

Но Тони виднее, удачи ему на Евро. Его вклад в успехи "Реала", его харизму и мастерство трудно переоценить((
S.L.I.P.
S.L.I.P.
вчера в 14:30
Кошмар.
Этот сезон играет на уровне гения, на мой взгляд. Один из главных творцов как чемпионства с большим отрывом, так и выхода в финал ЛЧ.

Идеальный полузащитник. Про пасы молчу, а ведь еще и поставленный удар, невероятное видение поля, очень достойный уровень игры в обороне, чтение игры.

Нам запредельно повезло целых 10 лет наслаждаться его игрой за Реал.

Спасибо, Тони. Эталон, образец, профессионал.
Но все заканчивается. Аминь
Hamman
Hamman
вчера в 14:25
Как болельщику Реала мне несравненно жаль что Тони решил завершить карьеру этим сезоном. Со стороны кажется что минимум ещё один сезон он бы провёл на своём уровне. Но ему лучше знать что чувствует его организм. Остаётся только пожелать ему удачи во всех его дальнейших планах!
В душе конечно теплится надежда что пока не объявлено официально о завершении карьеры и Тони всё-таки проведёт следующий сезон в составе команды.
Не боюсь показаться банальным, но по моему мнению Кроос один из трёх лучших приобретений Реала за всю его историю! Наблюдать за его игрой было наслаждением!
27uebu97zm6r
27uebu97zm6r
вчера в 14:25
Мог бы еще побегать..
Scorp689
Scorp689
вчера в 14:15
Печальная новость... Время неумолимо...
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 14:09
Он до сих пор играет ради Евро
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