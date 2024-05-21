Кроос завершит карьеру после Евро

Полузащитник «Реала» и сборной Германии Тони Кроос объявил о том, что завершит карьеру после чемпионата Европы 2024 года.
Я действительно долго думал об этом, думал очень, очень долго, и в последние несколько дней пришёл к выводу, что этот сезон, этот замечательный сезон, десятый сезон с «Реалом», также является моим последним сезоном с «Реалом». И каждый, кто внимательно слушал меня в последние несколько лет, наверняка слышал, как я в тот или иной момент говорил, что единственный вариант для меня — это завершить карьеру в «Реале». И каждый, кто может сложить один плюс один, теперь знает, что мой последний сезон в «Реале» также синонимичен завершению моей карьеры этим летом. Конец «Реала», конец футбола. Я понял, что гораздо проще долго думать об этом, чем сказать. Когда я говорю это, то по коже бегут мурашки. А если ты, как и я, начал играть в футбол в шесть лет и в той или иной степени занимался им до 34 лет, то это просто очень, очень важное решение, особенно если футбол всегда был в центре твоей жизни, и именно поэтому мне не так просто сказать это сегодня. Но решение принято, и теперь я могу понять это чувство: с одной стороны, очень счастливое, а с другой — очень грустное.
В душе конечно теплится надежда что пока не объявлено официально о завершении карьеры и Тони всё-таки проведёт следующий сезон в составе команды.
Не боюсь показаться банальным, но по моему мнению Кроос один из трёх лучших приобретений Реала за всю его историю! Наблюдать за его игрой было наслаждением!
В душе конечно теплится надежда что пока не объявлено официально о завершении карьеры и Тони всё-таки проведёт следующий сезон в составе команды.
Не боюсь показаться банальным, но по моему мнению Кроос один из трёх лучших приобретений Реала за всю его историю! Наблюдать за его игрой было наслаждением!
Этот сезон играет на уровне гения, на мой взгляд. Один из главных творцов как чемпионства с большим отрывом, так и выхода в финал ЛЧ.
Идеальный полузащитник. Про пасы молчу, а ведь еще и поставленный удар, невероятное видение поля, очень достойный уровень игры в обороне, чтение игры.
Нам запредельно повезло целых 10 лет наслаждаться его игрой за Реал.
Спасибо, Тони. Эталон, образец, профессионал.
Но все заканчивается. Аминь
Этот сезон играет на уровне гения, на мой взгляд. Один из главных творцов как чемпионства с большим отрывом, так и выхода в финал ЛЧ.
Идеальный полузащитник. Про пасы молчу, а ведь еще и поставленный удар, невероятное видение поля, очень достойный уровень игры в обороне, чтение игры.
Нам запредельно повезло целых 10 лет наслаждаться его игрой за Реал.
Спасибо, Тони. Эталон, образец, профессионал.
Но все заканчивается. Аминь
Но Тони виднее, удачи ему на Евро. Его вклад в успехи "Реала", его харизму и мастерство трудно переоценить((
Но Тони виднее, удачи ему на Евро. Его вклад в успехи "Реала", его харизму и мастерство трудно переоценить((