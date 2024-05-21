Кроос завершит карьеру после Евро

Полузащитник «Реала» и сборной Германии объявил о том, что завершит карьеру после чемпионата Европы 2024 года.

Я действительно долго думал об этом, думал очень, очень долго, и в последние несколько дней пришёл к выводу, что этот сезон, этот замечательный сезон, десятый сезон с «Реалом», также является моим последним сезоном с «Реалом». И каждый, кто внимательно слушал меня в последние несколько лет, наверняка слышал, как я в тот или иной момент говорил, что единственный вариант для меня — это завершить карьеру в «Реале». И каждый, кто может сложить один плюс один, теперь знает, что мой последний сезон в «Реале» также синонимичен завершению моей карьеры этим летом. Конец «Реала», конец футбола. Я понял, что гораздо проще долго думать об этом, чем сказать. Когда я говорю это, то по коже бегут мурашки. А если ты, как и я, начал играть в футбол в шесть лет и в той или иной степени занимался им до 34 лет, то это просто очень, очень важное решение, особенно если футбол всегда был в центре твоей жизни, и именно поэтому мне не так просто сказать это сегодня. Но решение принято, и теперь я могу понять это чувство: с одной стороны, очень счастливое, а с другой — очень грустное.