Жиру объявил об уходе из сборной Франции после окончания Евро-2024

Нападающий Оливье Жиру, который в новом сезоне будет выступать за «Лос-Анджелес», объявил, что закончит карьеру в сборной Франции после окончания Евро-2024.
Очевидно, что мне будет не хватать выступлений за сборную, но я должен уступить дорогу молодым игрокам.
уважаю.
за трудолюбие, за честность.. и за мудрость.
как важно вовремя уйти, пока ревут трибуны фанатов...и уступить дорогу молодым.
незаменимых людей нет.
уйти, покуда не осудят те, кто вчера его боготворили.
Жиру, ты был достойным футболистом и мужчином.
и был топ-звездой, кто бы что не говорил!!!
спасибо за футбол!
теперь будет тусить в США вместе с другими звездами)))
п.с.
никогда не забуду его гол скорпионом за Арсенал.
https://www.youtube.com/watch?v=QJN3O7oxD1M
уважаю.
за трудолюбие, за честность.. и за мудрость.
как важно вовремя уйти, пока ревут трибуны фанатов...и уступить дорогу молодым.
незаменимых людей нет.
уйти, покуда не осудят те, кто вчера его боготворили.
Жиру, ты был достойным футболистом и мужчином.
и был топ-звездой, кто бы что не говорил!!!
спасибо за футбол!
теперь будет тусить в США вместе с другими звездами)))
п.с.
никогда не забуду его гол скорпионом за Арсенал.