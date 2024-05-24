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Жиру объявил об уходе из сборной Франции после окончания Евро-2024

вчера, 08:58

Нападающий Оливье Жиру, который в новом сезоне будет выступать за «Лос-Анджелес», объявил, что закончит карьеру в сборной Франции после окончания Евро-2024.

Очевидно, что мне будет не хватать выступлений за сборную, но я должен уступить дорогу молодым игрокам.

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Все комментарии
альсато
альсато
вчера в 16:53
Без ОЛИВЬЕ-не проходит ни один праздник!)))
lotsman
lotsman
вчера в 09:45
Возраст уже не позволит играть на следующем ЧМ. Пора заканчивать красиво.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 09:41
Жиру дали возможность выдать очевидное за личное решение
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 09:35
выиграл Францию с Монпелье … Арсенал , Челси , Милан … ЧМ и 2 место … очень крутая карьера , с красивыми голами!!! браво!!!
уважаю.
за трудолюбие, за честность.. и за мудрость.
как важно вовремя уйти, пока ревут трибуны фанатов...и уступить дорогу молодым.
незаменимых людей нет.
уйти, покуда не осудят те, кто вчера его боготворили.
Жиру, ты был достойным футболистом и мужчином.
и был топ-звездой, кто бы что не говорил!!!
спасибо за футбол!
теперь будет тусить в США вместе с другими звездами)))
п.с.
никогда не забуду его гол скорпионом за Арсенал.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 09:32
Можно подумать, что его ещё вызывать будут
Вещий
Вещий
вчера в 09:29
Все правильно решил... удачи в играх в МЛС
dvw3njn2ye43
dvw3njn2ye43
вчера в 09:25
Значит в июне и, вероятно, июле будем наблюдать лебединую песню салата
926784fwmsgt
926784fwmsgt
вчера в 09:23
Так должны поступать все ветераны
drug01
drug01
вчера в 09:22
Молодец надо думать о смене...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 09:17
Правильно,пора уже на отдых или работать в команде.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 09:04
Хорошо, что он это понимает...
y92z4zrz4j9e
y92z4zrz4j9e
вчера в 09:01
Уже пора,он итак много сделал для сборной
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