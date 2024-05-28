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Маккенна намерен остаться в «Ипсвиче», несмотря на интерес МЮ и «Брайтона»

вчера, 10:42

Киран Маккенна намерен остаться в «Ипсвиче» и подписать новый долгосрочный контракт, несмотря на интерес от «Манчестер Юнайтед» и «Брайтона».

Североирландского специалиста также связывали с «Челси», но в воскресенье представители лондонского клуба сообщили ему о том, что ищут другой вариант.

По информации источника, мажоритарный акционер «Ипсвича» Эд Шварц прилетел в Великобританию из США в конце прошлой недели для переговоров с директором клуба Марком Эштоном и Маккенной.

«Трактористы» по итогам сезона-2023/24 вышли в Английскую Премьер-Лигу.

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Митя Митин
Митя Митин
вчера в 10:47
Макена походу не очень любит перемены !
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