Месси может сыграть на Олимпийских играх

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вчера, 21:59

Нападающий «Интер Майами» может сыграть на Олимпиаде 2024 в Париже.

Главный тренер олимпийской сборной Аргентины пытается убедить футболиста.

Месси уже участвовал в летних Олимпийских играх в 2008 году.