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Месси может сыграть на Олимпийских играх

вчера, 21:59

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси может сыграть на Олимпиаде 2024 в Париже.

Главный тренер олимпийской сборной Аргентины Хавьер Маскерано пытается убедить футболиста.

Месси уже участвовал в летних Олимпийских играх в 2008 году.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 14:32
катарский финал и был настоящий.
и с первых же минут аргентинцы захватили тотальное преимущество на поле.
а французы пытались играть в открытый и быстрый футбол.
Марчиняк правильно зафиксировал пенальти.
после гола Месси аргентинцы усилили прессинг.
Дешамисты старались агрессивно действовать на контратаках,
но это их и сгубило.
Обрез французов подарил нам шедевр:
как будто финал был вчера, помню , буквально за несколько передач альбиселесты добрались до франц. штрафной, Макаллистер выдал передачу на Ди Марию, и тот пои мушкетерски изящно переиграл Льориса, = 2:0!
до 80 минуты французы бились об стены аргов.
пока за пару минут Мбаппе не сравнял счет.
Марчиняк не повлиял на голы Аргентинцев и на голы Французов.
Судья грамотно поработал.
Но всем не угодишь, особенно после триумфа Марокко над Португалии
25процентный клоун
25процентный клоун ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 12:24
Только по настоящему, без поляка
5bvb2cua8gwc
5bvb2cua8gwc
сегодня в 05:00
Молодые его затопчут на поле. У них мало уважения к стареющим звёздам.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 23:07
даешь еще раз финал сборных Франции и Аргентины!
Capral
Capral
вчера в 23:03
Не угомонится никак, пистон. Всё ему мало.
hqbt49z2aw4g
hqbt49z2aw4g
вчера в 22:09
Хочет себе ещё олимпийского чемпиона выиграть
Гость
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