Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси может сыграть на Олимпиаде 2024 в Париже.
Главный тренер олимпийской сборной Аргентины Хавьер Маскерано пытается убедить футболиста.
Месси уже участвовал в летних Олимпийских играх в 2008 году.
Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси может сыграть на Олимпиаде 2024 в Париже.
Главный тренер олимпийской сборной Аргентины Хавьер Маскерано пытается убедить футболиста.
Месси уже участвовал в летних Олимпийских играх в 2008 году.
и с первых же минут аргентинцы захватили тотальное преимущество на поле.
а французы пытались играть в открытый и быстрый футбол.
Марчиняк правильно зафиксировал пенальти.
после гола Месси аргентинцы усилили прессинг.
Дешамисты старались агрессивно действовать на контратаках,
но это их и сгубило.
Обрез французов подарил нам шедевр:
как будто финал был вчера, помню , буквально за несколько передач альбиселесты добрались до франц. штрафной, Макаллистер выдал передачу на Ди Марию, и тот пои мушкетерски изящно переиграл Льориса, = 2:0!
до 80 минуты французы бились об стены аргов.
пока за пару минут Мбаппе не сравнял счет.
Марчиняк не повлиял на голы Аргентинцев и на голы Французов.
Судья грамотно поработал.
Но всем не угодишь, особенно после триумфа Марокко над Португалии
и с первых же минут аргентинцы захватили тотальное преимущество на поле.
а французы пытались играть в открытый и быстрый футбол.
Марчиняк правильно зафиксировал пенальти.
после гола Месси аргентинцы усилили прессинг.
Дешамисты старались агрессивно действовать на контратаках,
но это их и сгубило.
Обрез французов подарил нам шедевр:
как будто финал был вчера, помню , буквально за несколько передач альбиселесты добрались до франц. штрафной, Макаллистер выдал передачу на Ди Марию, и тот пои мушкетерски изящно переиграл Льориса, = 2:0!
до 80 минуты французы бились об стены аргов.
пока за пару минут Мбаппе не сравнял счет.
Марчиняк не повлиял на голы Аргентинцев и на голы Французов.
Судья грамотно поработал.
Но всем не угодишь, особенно после триумфа Марокко над Португалии