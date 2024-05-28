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ГлавнаяНовостиЗаграница: событияБразилия. Серия A 2024

Сайт «Флуминенсе» взломали и сообщили о переходе Холанда

вчера, 09:51

На официальном сайте «Флуминенсе» в понедельник появилась новость о переходе нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда.

В тексте было написано следующее:

Подписание Холанда демонстрирует нашу непоколебимую приверженность делу восстановления и возвращения «Флуминенсе» на видное место, которого он заслуживает. Мы считаем, что прибытие Холанда станет решающей вехой в новом сезоне.

Также было представлено заявление, якобы принадлежащее Холанду:

У меня всегда было глубокое желание принимать новые вызовы и вносить вклад в клубы с богатой историей и страстными болельщиками. Когда я услышал об интересе «Флуминенсе», я сразу же был воодушевлён. Я здесь, чтобы помочь команде преодолеть этот трудный этап и добиться великих достижений.

В социальных сетях клуба из Рио-де-Жайнеро позже сообщили, что сайт был взломан.

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Все комментарии
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 11:04
Холанд в Флуминенсе? Никто не поверит в такую утку. Зря старались хакеры.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 10:59
Холанд перелётная птица)) хотел в Реал..попался в сети бразильских фанатов Флуминенсе.
y9g7xjes3rdk
y9g7xjes3rdk
вчера в 10:15
Это повезло, что не российские хакеры сайт взломали, а то бы там на главной странице красовался знаменитый видос Дзюбы с надписью "Пацаны, я прибыл! Я с деццва за Флуминенсе! А где тут у вас бабы с карнавала?"
Elliada_
Elliada_
вчера в 10:13
Я был бы рад, если бы Холанна сплавили куда угодно. Желательно за большую сумму. Абсолютное разочарование. Он годится только, чтобы забивать слабым командам. Но с сильными он просто невидимка. Финал Кубка Англии стал 6-м финалом для Холанна в составе МС и у него 0+0. Это просто позор.
STVA 1
STVA 1
вчера в 10:05, ред.
Так тому и быть... Упакуйте викинга)))
wp7yq6tdhqu4
wp7yq6tdhqu4
вчера в 09:57
Похоже это самый безобидный взлом, который может быть.
Гость
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