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вчера, 09:51

На официальном сайте «Флуминенсе» в понедельник появилась новость о переходе нападающего «Манчестер Сити» .

В тексте было написано следующее:

Подписание Холанда демонстрирует нашу непоколебимую приверженность делу восстановления и возвращения «Флуминенсе» на видное место, которого он заслуживает. Мы считаем, что прибытие Холанда станет решающей вехой в новом сезоне.

Также было представлено заявление, якобы принадлежащее Холанду:

У меня всегда было глубокое желание принимать новые вызовы и вносить вклад в клубы с богатой историей и страстными болельщиками. Когда я услышал об интересе «Флуминенсе», я сразу же был воодушевлён. Я здесь, чтобы помочь команде преодолеть этот трудный этап и добиться великих достижений.

В социальных сетях клуба из Рио-де-Жайнеро позже сообщили, что сайт был взломан.