Куртуа не попал в финальный состав сборной Бельгии на Евро-2024

Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско назвал окончательный состав на чемпионат Европы 2024 года.
В заявку не попал голкипер Тибо Куртуа, который пропустил большую часть сезона из-за травмы. В финальный список вошли 25 человек:
Вратари: Кун Кастелс («Вольфсбург»), Томас Камински («Лутон Таун»), Матц Зельс («Ноттингем Форест»).
Защитники: Тимоти Кастань («Фулхэм»), Максим Де Куйпер («Брюгге»), Воут Фаэс («Лестер Сити»), Тома Менье («Трабзонспор»), Артур Тете («Ренн»), Ян Вертонген, Зено Дебас (оба — «Андерлехт»).
Полузащитники: Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»), Орель Мангала («Ноттингем Форест»/«Лион»), Амаду Онана («Эвертон»), Юри Тилеманс («Астон Вилла»), Артур Вермирен, Аксель Витсель (оба — «Атлетико», Мадрид), Астер Вранк («Вольфсбург»).
Нападающие: Йохан Бакайоко (ПСВ), Янник Карраско («Аль-Шабаб»), Шарль де Кетеларе («Аталанта»), Жереми Доку («Манчестер Сити»), Ромелу Лукаку («Челси»/«Рома»), Доди Люкебакио («Севилья»), Лоис Опенда («РБ Лейпциг»), Леандро Троссард («Арсенал», Лондон).