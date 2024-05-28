Куртуа не попал в финальный состав сборной Бельгии на Евро-2024

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вчера, 12:32

Главный тренер сборной Бельгии назвал окончательный состав на чемпионат Европы 2024 года.

В заявку не попал голкипер , который пропустил большую часть сезона из-за травмы. В финальный список вошли 25 человек:

Вратари: («Вольфсбург»), («Лутон Таун»), («Ноттингем Форест»).

Защитники: («Фулхэм»), («Брюгге»), («Лестер Сити»), («Трабзонспор»), («Ренн»), , (оба — «Андерлехт»).

Полузащитники: («Манчестер Сити»), («Ноттингем Форест»/«Лион»), («Эвертон»), («Астон Вилла»), , (оба — «Атлетико», Мадрид), («Вольфсбург»).