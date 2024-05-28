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Куртуа не попал в финальный состав сборной Бельгии на Евро-2024

вчера, 12:32

Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско назвал окончательный состав на чемпионат Европы 2024 года.

В заявку не попал голкипер Тибо Куртуа, который пропустил большую часть сезона из-за травмы. В финальный список вошли 25 человек:

Вратари: Кун Кастелс («Вольфсбург»), Томас Камински («Лутон Таун»), Матц Зельс («Ноттингем Форест»).

Защитники: Тимоти Кастань («Фулхэм»), Максим Де Куйпер («Брюгге»), Воут Фаэс («Лестер Сити»), Тома Менье («Трабзонспор»), Артур Тете («Ренн»), Ян Вертонген, Зено Дебас (оба — «Андерлехт»).

Полузащитники: Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»), Орель Мангала («Ноттингем Форест»/«Лион»), Амаду Онана («Эвертон»), Юри Тилеманс («Астон Вилла»), Артур Вермирен, Аксель Витсель (оба — «Атлетико», Мадрид), Астер Вранк («Вольфсбург»).

Нападающие: Йохан Бакайоко (ПСВ), Янник Карраско («Аль-Шабаб»), Шарль де Кетеларе («Аталанта»), Жереми Доку («Манчестер Сити»), Ромелу Лукаку («Челси»/«Рома»), Доди Люкебакио («Севилья»), Лоис Опенда («РБ Лейпциг»), Леандро Троссард («Арсенал», Лондон).

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Все комментарии
AgamagA_______
AgamagA_______ ответ амурец (раскрыть)
вчера в 23:19
Лунин достойно отстоял, ему обязаны доверять ворота.
И не тот соперник Дортмунд, чтобы его не ставить на ворота против них.
Чисто по-человечески за него.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ УЕСКА (раскрыть)
вчера в 19:01
точней будет так, это Куртуа бросил сборную Бельгию из за конфликта с Тедеско.
у носатого эго выше крыши.
причина конфликта - капитанская повязка.
капитан сборной - КБД.
но в каком то матче Бельгия вышла без Де Брюйне (рыжий были травмирован)
Тедеско отдал повязку Лукаку.
Куртуа обиделся и ушел.
сборную давно раздирают внутренние конфликты.
1. помним заявления КДБ в Катаре, что состав слишком старый.
2. игроки жаловались, что их семьи и подруг поселили слишком далеко от тренировочного лагеря.
3. драка Вертогена с Азаром и КДБ,
4. обиды королевича Куртуа.
и если Роберто Мартинеса игроки вертели как хотели, то с Тедеско такие вещи не пройдут....игрокам даже не то что перечить Тедеско опасно)) но даже перейти дорогу его машины нельзя)))
t0s1k
t0s1k
вчера в 18:40
так то он после травмы отыграл игры 4-5 и везде сухарь словил, что то затупил тедесеко
znnb9rs6fqb4
znnb9rs6fqb4
вчера в 17:15
Ловить сборной Бельгии нечего с таким тренером.
112910415
112910415
вчера в 16:45
есть и личные причины ... но Тедеско в своём праве !
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс
вчера в 16:22
Состав уже не такой мощный у Бельгии, опять мимо медалей пролетят
Dima salev
Dima salev
вчера в 16:09
Вратари не нужен игровое практики так как они не бегют. Здесь Де Брюне влияет на команду.
Incredulous
Incredulous
вчера в 15:40
Тут ещё имеет место быть вариант, что Реал не отпустил бельгийца. После таких серьёзных травм, только восстановился и набрал форму, и опять такие нагрузки, а потом после недолгой паузы уже и начало сезона.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 15:00
У Куртуа с Тедеско конфликт. Пока Тедеско тренер сборной его там не будет. Но справедливости ради надо сказать, что и по спортивным показателям Куртуа вызов не заслужил. Он пропустил из-за травм практически весь сезон в то время как Кастелс регулярно играл в Вольфсбурге и в последних матчах отбора к Евро тоже он защищал ворота. Вероятно он и будет номером 1.
Валерыч
Валерыч
вчера в 14:52
Если Бельгия провалится на "Евро"- 24, то во всём будут винить Тедеско, потому что он не взял Куртуа. Если Бельгия выступит достойно, например, выйдет в полуфинал, то все будут хвалить Тедеско и говорить, что он был прав, что не взял Куртуа. А если Бельгия выйдет в финал, то Тедеску вся Бельгия будет боготворить и "носить на руках".) Как оно будет на самом деле - скоро узнаем.
амурец
амурец ответ AgamagA_______ (раскрыть)
вчера в 14:47
Лунин себя показал с лучшей стороны, ну пока у него нет мудрости Куртуа, и инистинкта победителя
liverpool-today
liverpool-today
вчера в 14:43
Ну выход из группы будет их максимум
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Не Эго Ист (раскрыть)
вчера в 14:20
Вот это другое дело.
Не Эго Ист
Не Эго Ист ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 14:18, ред.
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Не Эго Ист (раскрыть)
    вчера в 14:09, ред.
    Риторика троллинга Аналитика явно прослеживается.
    Нельзя ли теперь её подкрепить аргументами ? А то "Хе" ну как то не по взрослому.
    С чем не согласен ?
    Не Эго Ист
    Не Эго Ист ответ Dead Body 13 (комментарий удален) (раскрыть)
    вчера в 14:04, ред.
      ПЕТЛЯ
      ПЕТЛЯ ответ Dead Body 13 (комментарий удален) (раскрыть)
      вчера в 14:00
      Тедеско - казачок засланный.)
      AgamagA_______
      AgamagA_______ ответ амурец (раскрыть)
      вчера в 13:53
      После финала можно только сказать, что он готов или нет.
      После тяжёлой травмы сразу на ворота - полное неуважение к остальным вратарям. Лунин заслужил играть в финале.
      амурец
      амурец ответ AgamagA_______ (раскрыть)
      вчера в 13:43
      А если не покажет?
      амурец
      амурец
      вчера в 13:42
      Куртуа вне заявки, смешно
      Вещий
      Вещий
      вчера в 13:33
      Без сейвов Куртуа на этом Евро.... Зато место наш старый знакомый Витсель...
      AgamagA_______
      AgamagA_______
      вчера в 13:30
      Дортмунд покажет насколько носатый готов к официальным матчам.
      Не Эго Ист
      Не Эго Ист
      вчера в 13:22
      Болтает много.. Портит атмосферу..
      Ironigor
      Ironigor
      вчера в 12:46
      Травма сделала своё дело.
      q9r9muffehpw
      q9r9muffehpw
      вчера в 12:40
      Правильное решение: За былые заслуги в сборную не брать.
      Garrincha58
      Garrincha58
      вчера в 12:39
      странное решение но это же Тудескин бывшие мясные они такие
      Гость
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