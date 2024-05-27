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Стал известен состав сборной Беларуси на матч с Россией

вчера, 13:57

Сборная Беларуси объявила состав национальной команды на товарищеские матчи с Россией (7 июня) и Израилем (11 июня).

Вратари: Павел Павлюченко («Пахтакор», Узбекистан), Сергей Игнатович («Шахтёр», Солигорск), Федор Лапоухов («Динамо-Минск»).

Защитники: Денис Поляков («Хапоэль», Хайфа, Израиль), Сергей Политевич («Динамо-Минск»), Кирилл Печенин («Крылья Советов»), Роман Юзепчук, Захар Волков (оба — «Химки»), Владислав Малькевич («Урал»), Сергей Карпович, Егор Пархоменко (оба — «Неман», Гродно), Денис Левицкий («Торпедо-БелАЗ», Жодино), Максим Касараб («Динамо-Брест»).

Полузащитники: Макс Эбонг («Астана», Казахстан), Владислав Климович («Диошдьер», Венгрия), Евгений Яблонский («Астерас», Греция), Никита Корзун («Елимай», Казахстан), Валерий Громыко («Кайсар», Кызылорда, Казахстан), Валерий Бочеров, Артем Концевой (оба — «Урал»), Максим Киреев («Льерс», Бельгия).

Нападающие: Дмитрий Антилевский («Хапоэль» Хайфа), Герман Барковский («Динамо-Брест»), Владислав Морозов («Арока», Португалия).

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Все комментарии
mukbkgwmtc8z
mukbkgwmtc8z
вчера в 15:08
По составу сказать ничего не могу, надеюсь это самые лучшие люди
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:03
Серьёзное событие - посмотрим на них в деле...)
Гость
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