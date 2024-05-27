Стал известен состав сборной Беларуси на матч с Россией

Сборная Беларуси объявила состав национальной команды на товарищеские матчи с Россией (7 июня) и Израилем (11 июня).
Вратари: Павел Павлюченко («Пахтакор», Узбекистан), Сергей Игнатович («Шахтёр», Солигорск), Федор Лапоухов («Динамо-Минск»).
Защитники: Денис Поляков («Хапоэль», Хайфа, Израиль), Сергей Политевич («Динамо-Минск»), Кирилл Печенин («Крылья Советов»), Роман Юзепчук, Захар Волков (оба — «Химки»), Владислав Малькевич («Урал»), Сергей Карпович, Егор Пархоменко (оба — «Неман», Гродно), Денис Левицкий («Торпедо-БелАЗ», Жодино), Максим Касараб («Динамо-Брест»).
Полузащитники: Макс Эбонг («Астана», Казахстан), Владислав Климович («Диошдьер», Венгрия), Евгений Яблонский («Астерас», Греция), Никита Корзун («Елимай», Казахстан), Валерий Громыко («Кайсар», Кызылорда, Казахстан), Валерий Бочеров, Артем Концевой (оба — «Урал»), Максим Киреев («Льерс», Бельгия).
Нападающие: Дмитрий Антилевский («Хапоэль» Хайфа), Герман Барковский («Динамо-Брест»), Владислав Морозов («Арока», Португалия).