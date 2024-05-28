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Бабич вошёл в окончательную заявку сборной Сербии на чемпионат Европы

вчера, 11:58

Главный тренер сборной Сербии Драган Стойкович назвал окончательный список игроков, которые представят национальную команду на Евро-2024.

В финальную заявку не вошли защитник «Зенита» Страхиня Эракович и полузащитник ЦСКА Саша Зделар, которые были в расширенном составе.

Вратари: Ваня Милинкович-Савич («Торино»), Предраг Райкович («Мальорка»), Джордже Петрович («Челси»).

Защитники: Страхинья Павлович («Ред Булл Зальцбург»), Никола Миленкович («Фиорентина»), Милош Велькович («Вердер»), Срджан Бабич («Спартак», Москва). Урош Спайич («Црвена Звезда»), Неманья Стожич («Бачка-Топола»).

Полузащитники: Саша Лукич («Фулхэм»), Неманья Гудель («Севилья»), Неманья Максимович («Хетафе»), Иван Илич («Торино»), Срджан Мияилович («Црвена Звезда»), Сергей Милинкович-Савич («Аль-Хиляль»), Душан Тадич (капитан команды, «Фенербахче»), Лазар Самарджич («Удинезе»), Велько Бирманчевич («Спарта», Прага), Филип Костич («Ювентус»), Филип Младенович («Панатинаикос»), Андрия Живкович (ПАОК), Мийят Гачинович (АЕК).

Нападающие: Александар Митрович («Аль-Хиляль»), Душан Влахович («Ювентус»), Лука Йович («Милан»), Петар Ратков («Ред Булл Зальцбург»).

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Все комментарии
js65acjws888
js65acjws888
вчера в 17:18
Бабичу и сборной Сербии только удачи!
112910415
112910415
вчера в 16:48
ура, болеем за сербов !
альсато
альсато
вчера в 15:53
я уже говорил, что переживать буду за Сербов и Грузин!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 14:49
Удачи КБ товарищу!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 14:26
А как же Сербы без Эраковича играть будут...).
Болеем за Сербов
матос
матос
вчера в 13:35
Зенитовского Эраковича тренер сербов не взял. Сербам удачно выступить на Евро.
drug01
drug01
вчера в 13:05
Он провёл все игры на высоком уровне, вполне заслуживает играть за сборную!
ny4ju2jnug3p
ny4ju2jnug3p
вчера в 12:43
Только и остается, что за сербов болеть.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:30
Посмотрим, что у них получится...
LOpp
LOpp
вчера в 12:27
Успехов сербам на Евро. Буду болеть за них.
STVA 1
STVA 1
вчера в 12:17
Сербам успехов на Евро! От души
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 12:04
Удачи, поболеем за него
нечитайло
нечитайло
вчера в 12:04
Ждём с нетерпением евро
Гость
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