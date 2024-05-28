Бабич вошёл в окончательную заявку сборной Сербии на чемпионат Европы

Главный тренер сборной Сербии Драган Стойкович назвал окончательный список игроков, которые представят национальную команду на Евро-2024.
В финальную заявку не вошли защитник «Зенита» Страхиня Эракович и полузащитник ЦСКА Саша Зделар, которые были в расширенном составе.
Вратари: Ваня Милинкович-Савич («Торино»), Предраг Райкович («Мальорка»), Джордже Петрович («Челси»).
Защитники: Страхинья Павлович («Ред Булл Зальцбург»), Никола Миленкович («Фиорентина»), Милош Велькович («Вердер»), Срджан Бабич («Спартак», Москва). Урош Спайич («Црвена Звезда»), Неманья Стожич («Бачка-Топола»).
Полузащитники: Саша Лукич («Фулхэм»), Неманья Гудель («Севилья»), Неманья Максимович («Хетафе»), Иван Илич («Торино»), Срджан Мияилович («Црвена Звезда»), Сергей Милинкович-Савич («Аль-Хиляль»), Душан Тадич (капитан команды, «Фенербахче»), Лазар Самарджич («Удинезе»), Велько Бирманчевич («Спарта», Прага), Филип Костич («Ювентус»), Филип Младенович («Панатинаикос»), Андрия Живкович (ПАОК), Мийят Гачинович (АЕК).
Нападающие: Александар Митрович («Аль-Хиляль»), Душан Влахович («Ювентус»), Лука Йович («Милан»), Петар Ратков («Ред Булл Зальцбург»).
Болеем за Сербов
Болеем за Сербов