Бабич вошёл в окончательную заявку сборной Сербии на чемпионат Европы

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вчера, 11:58

Главный тренер сборной Сербии назвал окончательный список игроков, которые представят национальную команду на Евро-2024.

В финальную заявку не вошли защитник «Зенита» и полузащитник ЦСКА , которые были в расширенном составе.

Вратари: («Торино»), («Мальорка»), («Челси»).

Защитники: («Ред Булл Зальцбург»), («Фиорентина»), («Вердер»), («Спартак», Москва). («Црвена Звезда»), («Бачка-Топола»).

Полузащитники: («Фулхэм»), («Севилья»), («Хетафе»), («Торино»), («Црвена Звезда»), («Аль-Хиляль»), (капитан команды, «Фенербахче»), («Удинезе»), («Спарта», Прага), («Ювентус»), («Панатинаикос»), ( ПАОК ), ( АЕК ).

Нападающие: («Аль-Хиляль»), («Ювентус»), («Милан»), («Ред Булл Зальцбург»).