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Чехия опубликовала состав на Евро-2024

вчера, 22:02

Сборная Чехии объявила состав на Евро-2024 в Германии. В него вошли:

Вратари: Витезслав Ярош («Штурм»), Матей Коварж («Байер»), Индржих Станек («Славия»);

Защитники: Владимир Цоуфал («Вест Хэм»), Давид Доудера («Славия»), Робин Гранач («Виктория» Пльзень), Давид Юрасек («Хоффенхайм»), Мартин Витик («Спарта»), Томаш Влчек («Славия»), Давид Зима («Славия»);

Полузащитники: Томаш Голеш («Славия»), Ладислав Крейчи («Спарта»), Антонин Барак («Фиорентина»), Вацлав Черны («Вольфсбург»), Лукаш Черв («Виктория» Пльзень), Матей Юрасек («Славия»), Ондржей Лингр («Фейеноорд»), Лукаш Провод («Славия»), Михал Садилек («Твенте»), Томаш Соучек («Вест Хэм»), Павел Шулц («Виктория» Пльзень), Моймир Хитил («Славия»);

Нападающие: Адам Гложек («Байер»), Томаш Хоры («Виктория» Пльзень), Ян Кухта («Спарта»), Патрик Шик («Байер»).

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Все комментарии
peta22m
peta22m
сегодня в 01:29
Они там все Хоккеисты
матос
матос
вчера в 23:32
Статисты предстоящего Евро , не иначе....
Asper
Asper
вчера в 22:09
Что-то обмельчали чехи - полкоманды из своего чемпионата
Гость
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