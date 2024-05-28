Тедеско: «Мы считаем, что Куртуа не готов к Евро»

Главный тренер сборной Бельгии прокомментировал отсутствие вратаря в окончательной заявке национальной команды на чемпионат Европы 2024 года.

Он был ясен и честен с самого начала, знает своё тело лучше, чем кто-либо другой. Он только что вернулся к соревнованиям, и совсем другое дело — играть каждые три-четыре дня на большом турнире. Мы приняли во внимание эту последнюю информацию и считаем, что он не готов к Евро.