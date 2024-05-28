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Тедеско: «Мы считаем, что Куртуа не готов к Евро»

вчера, 13:14

Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско прокомментировал отсутствие вратаря Тибо Куртуа в окончательной заявке национальной команды на чемпионат Европы 2024 года.

Он был ясен и честен с самого начала, знает своё тело лучше, чем кто-либо другой. Он только что вернулся к соревнованиям, и совсем другое дело — играть каждые три-четыре дня на большом турнире. Мы приняли во внимание эту последнюю информацию и считаем, что он не готов к Евро.

Недавно голкипер восстановился от травмы, из-за которой пропустил большую часть сезона. Футболист готовится сыграть в финале Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии» 1 июня.

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Все комментарии
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 17:05, ред.
пофиг всё равно бельгийцам там ловить нечего во первый с таким тренеришкой да и игроков звёздных сейчас у них нет
112910415
112910415
вчера в 16:38
ну ... тренер прав в любом случае, ему отвечать !
Cympak-05
Cympak-05
вчера в 16:13
Что вы все так Куртуа защищаете. У Мартинеса была команды в разы сильнее и с Куртуа на воротах и что выиграла это золотое поколение¿.
chromage
chromage
вчера в 15:38
Интересно. Можно быть готовым к финалу Лиги Чемпионов но не готовым к чемпионату Европы. Чудеса.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 15:31
Конфликт интересов вредит сборной. Но раз тренер не хочет Куртуа в своей команде...он прав
sv_1969
sv_1969
вчера в 14:23
А ты не путай свою личную шесть с государственной!
Вспомнился фильм Кавказская пленница! Жаль видео не получается вставить
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 13:37
Куртуа можно только посочувствовать
альсато
альсато
вчера в 13:33
Тедеско плавал, он знает)))
Василий 50
Василий 50
вчера в 13:28
Ему и в финале ЛЧ нечего делать
shlomo
shlomo
вчера в 13:27
Могли бы просто взять третьим вратарем...
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 13:25
Состав выбирает тренер
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 13:19
Ну тренеру конечно виднее ,кого приглашать.
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