Тедеско: «Мы считаем, что Куртуа не готов к Евро»

Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско прокомментировал отсутствие вратаря Тибо Куртуа в окончательной заявке национальной команды на чемпионат Европы 2024 года.
Он был ясен и честен с самого начала, знает своё тело лучше, чем кто-либо другой. Он только что вернулся к соревнованиям, и совсем другое дело — играть каждые три-четыре дня на большом турнире. Мы приняли во внимание эту последнюю информацию и считаем, что он не готов к Евро.
Недавно голкипер восстановился от травмы, из-за которой пропустил большую часть сезона. Футболист готовится сыграть в финале Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии» 1 июня.
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Вспомнился фильм Кавказская пленница! Жаль видео не получается вставить