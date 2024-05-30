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«Зенит» — самый эффективный спортивный клуб России по версии Forbes Sport

вчера, 19:41

Forbes Sport представил список из 25 самых эффективных профессиональных спортивных клубов России.

Издание опубликовало рейтинг эффективности работы менеджмента клубов трёх ведущих профессиональных лиг страны -баскетбольной Единой лиги ВТБ, Континентальной хоккейной лиги и футбольной Российской Премьер-Лиги.

Оценивалась успешность деятельности в новых условиях по средней посещаемости домашних матчей, средней заполняемости арены на домашних матчах, выручке/прибыли/убыткам клуба, присутствию в СМИ, популярности в соцмедиа, экспертной оценке эффективности работы клубного менеджмента, спортивным результатам.

Итоговое первое место занял футбольный «Зенит» из Санкт-Петербурга. Вторым стал «Краснодар», третьим — московский «Спартак».

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ b2t57a7dvagb (раскрыть)
сегодня в 05:20
Разговор вроде про Почту. Я тебе уже пояснил. Могу пояснить про остальное. Но видно тебе это не надо
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ 8uxuxawruz85 (раскрыть)
сегодня в 05:17
Ты русский понимаешь без переводчика? Если да, то повторю. Почта не помогает, а арендует помещения в башне на стадионе и платит деньги за аренду. Ты знаешь случаи бесплатной аренды?
8uxuxawruz85
8uxuxawruz85 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 00:25
Если Почта России и помогать будет ЦСКА так, как работает, то радоваться нечему. Более ужасную несовременную госкомпанию по всем критериям я не знаю. На её фоне — зто антиреклама ЦСКА на груди каждого игрока клуба.
c36d3y87qrkx
c36d3y87qrkx ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 00:20
— Кому принадлежит ЦСКА? — Евгению Ленноровичу Гинеру. — Назывались еще его партнеры по украинскому бизнесу. — Этого я не знаю, для меня Гинер — полноправный владелец ЦСКА. А это вообще темный лес с признаками уголовщины.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 00:17
Государственные футбольные клубы живут на госбюджете. А там где бюджетные деньги 20-30 процентов это откаты. Поэтому чиновники и держатся за них, не желая лишаться кормушки. Частник не будет воровать у себя, а в госклубе можно. Как это делается? Элементарно . Например в структуре Зенита в штате около 300 человек, на должностях советников, помощников,референтов и ТД. Эти должности заняты либо работниками Газпрома, либо родственниками. А трансферы! Там вообще темный лес. Поэтому задача убрать госфинансироаание проф футбола в РФ практически нерешаема
stasil2
stasil2
сегодня в 00:11, ред.
Супер коэффициент это средний чек за матч. Чтобы было понимание раздача билетов детям с лихвой окупается покупкой колы за 300 рублей для ребёнка
b2t57a7dvagb
b2t57a7dvagb ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 23:51
Посмотри на форму игрока цска, там тоже все написано.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 23:18
я только за увеличение числа частных клубов в России.
думаю, может получится, и должно получится к адекватным цифрам в плане контрактов, зарплат, агентских выплат.
плюс меньше станут договорных матчей и грязных схем.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 22:47
Самый состоятельный.
DaslerU
DaslerU
вчера в 22:45
Эффективнее всех разбазаривает деньги россиян, обогащая шоколадных парней, которым ни в одной лиге мира столько никто платить никогда не будет :D
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 22:29
А какой критерий эффективности, как ее оценивать.? Давно известно, что в рыночной экономике частная собственность более эффективна, чем государственная. Поэтому я думаю, что все профессиональные клубы должны быть частными ,в том числе акционированными. В Европ нет госклубов, а у нас только два, все остальные либо полностью на госфинансироании ( Зенит,, Динамо, Локо), либо частично ( Рубин, ЦСКА, Ростов и пр)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ qwtpw6cwdrtm (раскрыть)
вчера в 22:24
Зайди на сайт Росимущества там вся информация об аренде помещений Почтой РФ есть. И прочитай.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ n8jfq5sc9z9t (раскрыть)
вчера в 22:23
Эта информация 2022 года, а договор аренды помещений был заключен в 2023 г.. Так что изучи матчать.
pomor45
pomor45 ответ n8jfq5sc9z9t (раскрыть)
вчера в 21:58
И что? Бабаев разве кого обманул. Шестое место и есть самое высокое для него.
pomor45
pomor45 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 21:56
Считаю, что государство содержит профессиональный футбол исключительно из его социального значения и влияния.
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 21:50
Клуб покупающий игрока за ,(смотреть фото) вы серьёзно?!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:49
и какой вид финансирования или финансовая модель более эффективны
в росс. футболе?
просто хочу знать, уверен, многие тоже.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ 4reb8rad933y (раскрыть)
вчера в 21:48
и все таки, зачем государство содержит футбол?
тем более , с недопуском в еврокубковые турниры.
qwtpw6cwdrtm
qwtpw6cwdrtm ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 21:39
Не вводите людей в заблуждение.
n8jfq5sc9z9t
n8jfq5sc9z9t ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 21:38
Профессиональный футбольный клуб ЦСКА подписал соглашение с Почтой России, которая стала официальным спонсором армейцев.

По условиям договора, Почта сможет брендировать конструкции на игровом поле ВЭБ Арены — домашнем стадионе ПФК ЦСКА. Кроме того, логотипы компании появятся на тренировочной форме футболистов клуба, на его сайте и в социальных сетях. А игроки ПФК ЦСКА смогут участвовать в рекламных кампаниях и мероприятиях Почты России.

«Мы рады, что можем предложить все возможности клуба для решения имиджевых задач Почты России. Они уделяют большое внимание спортивной отрасли, и мы рады помочь в продвижении бренда в этой сфере. Поддержка клуба Почтой России, в свою очередь, надеюсь, поможет нам бороться за самые высокие места в российском футболе», — сказал генеральный директор ПФК ЦСКА Роман Бабаев.
pomor45
pomor45
вчера в 21:34
Интересны были бы результаты в каждой номинации:
- средней посещаемости домашних матчей,
- средней заполняемости арены на домашних матчах,
- выручке/прибыли/убыткам клуба,
- присутствию в СМИ,
- популярности в соцмедиа,
- экспертной оценке эффективности работы клубного менеджмента,
- спортивным результатам.
Дополнил бы показателями средней посещаемости гостевых матчей и средней посещаемости всех матчей.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ jvbqka55f7ux (раскрыть)
вчера в 21:32
А сколько вложено и кем? У ЦСКА 6-7 бюджет в РПЛ, такое и место. Первые 5 мест это клубы с самыми большими бюджетами. Все в РПЛ по деньгам
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ nqd2qsx3kb4e (раскрыть)
вчера в 21:30
Уважаемый, как жаль, что ты не в теме. Почта РФ арендует у ЦСКА офисные помещения в башне на стадионе и платит за это деньги. А ты встречал аренду,за которую платить не надо. Это законный заработок клуба. Все это на сайте Росимущества есть. Эти деньги составляют примерно 7 процентов бюджета ЦСКА. Остальные деньги платит Гинер и Баланович, главные акционеры ПФК
Мой тебе совет дружеский прежде что то писать изучи тему, иначе выглядишь не очень подготовленным
pomor45
pomor45 ответ 4reb8rad933y (раскрыть)
вчера в 21:23
Не вмешивайтесь. Пусть критикуют, подпирают, подгоняют - это полезнее растлевающих похвал. Хвалят пусть менеджмент ЦСКА, пока он не выведет его в ФНЛ.
jvbqka55f7ux
jvbqka55f7ux
вчера в 21:15
Скорее всего самый неэффективный цска, столько вложено и только шестое место.
4reb8rad933y
4reb8rad933y ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 21:13
И в чем же эта неэффективность, если Зенит шесть лет подряд чемпион?
nqd2qsx3kb4e
nqd2qsx3kb4e ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 21:11
В Почте России самые низкие зарплаты из-за содержания клуба цска.
pomor45
pomor45
вчера в 21:10
Сейчас явятся мастера поиска г. в зерне во главе с Кандауровым, каждый со своей говёшкой в кармане.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:53
Зенит первый везде!...
lotsman
lotsman
вчера в 20:34
Тема для бухгалтеров, любителей считать чужие деньги.))
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