«Зенит» — самый эффективный спортивный клуб России по версии Forbes Sport

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вчера, 19:41

Forbes Sport представил список из 25 самых эффективных профессиональных спортивных клубов России.

Издание опубликовало рейтинг эффективности работы менеджмента клубов трёх ведущих профессиональных лиг страны -баскетбольной Единой лиги ВТБ, Континентальной хоккейной лиги и футбольной Российской Премьер-Лиги.

Оценивалась успешность деятельности в новых условиях по средней посещаемости домашних матчей, средней заполняемости арены на домашних матчах, выручке/прибыли/убыткам клуба, присутствию в СМИ , популярности в соцмедиа, экспертной оценке эффективности работы клубного менеджмента, спортивным результатам.

Итоговое первое место занял футбольный «Зенит» из Санкт-Петербурга. Вторым стал «Краснодар», третьим — московский «Спартак».