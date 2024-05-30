«Зенит» — самый эффективный спортивный клуб России по версии Forbes Sport

Forbes Sport представил список из 25 самых эффективных профессиональных спортивных клубов России.
Издание опубликовало рейтинг эффективности работы менеджмента клубов трёх ведущих профессиональных лиг страны -баскетбольной Единой лиги ВТБ, Континентальной хоккейной лиги и футбольной Российской Премьер-Лиги.
Оценивалась успешность деятельности в новых условиях по средней посещаемости домашних матчей, средней заполняемости арены на домашних матчах, выручке/прибыли/убыткам клуба, присутствию в СМИ, популярности в соцмедиа, экспертной оценке эффективности работы клубного менеджмента, спортивным результатам.
Итоговое первое место занял футбольный «Зенит» из Санкт-Петербурга. Вторым стал «Краснодар», третьим — московский «Спартак».
- средней посещаемости домашних матчей,
- средней заполняемости арены на домашних матчах,
- выручке/прибыли/убыткам клуба,
- присутствию в СМИ,
- популярности в соцмедиа,
- экспертной оценке эффективности работы клубного менеджмента,
- спортивным результатам.
Дополнил бы показателями средней посещаемости гостевых матчей и средней посещаемости всех матчей.
- средней посещаемости домашних матчей,
- средней заполняемости арены на домашних матчах,
- выручке/прибыли/убыткам клуба,
- присутствию в СМИ,
- популярности в соцмедиа,
- экспертной оценке эффективности работы клубного менеджмента,
- спортивным результатам.
Дополнил бы показателями средней посещаемости гостевых матчей и средней посещаемости всех матчей.