Банда лысых мужчин захватывает АПЛ. В «Челси» позвали ученика Гвардиолы

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вчера, 14:36

Но у Марески есть грязные тренерские секреты.

«Челси» отсеял многих опытных кандидатов

Выбирали между немцами, вроде Флика и Тухеля – их объединяют победы в Лиге чемпионов, и молодыми итальянцами – Де Дзерби и Мареской. В списке мелькал Маккенна, но решили не связываться с наставником из неудачливых штабов тренеров «Манчестер Юнайтед». А вот бывший помощник Гвардиолы возглавит ещё один клуб из Лондона после переезда Артеты в «Арсенал» несколько лет назад.

Но если Микель знает все ходы и выходы на базе «канониров», ведь раньше играл за этот клуб, то выбор Боэли в пользу бывшего хавбека «Севильи» Марески более экстравагантный ход. Впрочем, для совладельца «Челси» все в пределах нормы, ведь выгнал Тухеля. И выбрал Поттера, чтобы потом уволить Грэма. Заменил англичанина на легенду «Челси» Лэмпарда с известным печальным футбольным исходом.

Боэли умеет зажечь. Он даже Почеттино выгнал после серии неплохих поединков на финише сезона. И пригласил Мареску, к которому у фанатов «Лестера» хватало вопросов, невзирая на возвращение клуба в АПЛ . Теперь в высшей английской лиге много лысых тренеров. Тен Хага уволят, но у «Ливерпуля» появился Слот, у «Манчестер Сити» остается Гвардиола, а Мареска вклинился к старшим коллегам.

Мареска терял тренерский контроль в «Лестере»

После 32-го тура сезона в Чемпиошипе «лисы» опережали «Лидс» на 12 очков. Спустя десять туров отрыв от второго в таблице «Ипсвича» был всего три пункта. Мареска дважды за сезон проиграл «Лидсу», который не сумел выйти в АПЛ , уступил «Саутгемптону» в финале плей-офф. Фанатам также не понравились поражения от «Миллуолла» и «Плимута», когда «Лестеру» нужны были очки.

Проблема тренера Марески – ему идеи важнее событий матча. Небедный «Лестер» проиграл в Кубке Лиги «Ливерпулю» 1:3. А вот матч против «Челси» сложился для них успешнее. Мареска в Кубке Англии сыграл 2:2 в основное время, но в добавленные минуты его команда пропустила дважды. Поражение 2:4 вписывается в ряд критических оценок – Энцо не большой мастер центральных игр.

Но Боэли игра «Лестера» чем-то понравилась, хотя счет по ударам в створ в том кубковом поединке 8:1. Мареску критикуют за святую веру в один стиль игры. У «Лестера» 62.2 % владения мячом в среднем, но эффективность атак невысокая. С таким перевесом «лисы» отметились самой надежной защитой в Чемпионшипе, но при этом не сумели выиграть гонку в атаке, «Ипсвич» забил чуть больше.

Хорошо по поводу тренеров, которые религиозно держатся за стиль без адаптации к сопернику, сказал Анчелотти. Карло вспомнил матч «Реала» против «Шахтёра». «Горняков» тренировал тогда Де Дзерби. Анчелотти знал, как сыграет его молодой соотечественник – с агрессивными флангами и выманиванием «Реала» на явный прессинг. Карло приказал подопечным опустить линии – выиграли 5:0.

Проблема всегда будет в Боэли, а не в наставнике

Поттер, Лэмпард, Почеттино и Мареска – ужасная четверка разных по подходам наставников, если хочешь сделать чемпионом Англии команду с расходами в 1 миллиард фунтов только на футболистов без учетов зарплат и прочих расходов. Боэли может сколько угодно бросать через СМИ информацию, что отошел от дел, но его уши торчат за всеми ключевыми решениями в лондонском клубе.

Решение пригласить Мареску это попытка повторить опыт ещё одного американского миллиардера в АПЛ – Кронке из «Арсенала», который доверяет Артете. Вот только у Микеля нет больших трофеев в знакомом клубе. Мареске тоже будет сложно выигрывать с «Челси». После двух подряд поражений «Лестера» в Чемпионшипе командную встречу проводил не тренера, а ветеран Джейми Варди.

Мареске всего 44 года, и у него нет имени масштабов Зидана, чтобы футболисты сразу приняли его как главного человека в клубе. А именно характерного вождя не хватало «Челси» в последнее время. Игра эпизодами была, прогрессу Палмера не помешали минусы мягкого тренера Почеттино. Но из молодых футболистов лондонцев – Фернандеса, Кайседо, Мудрика и Джексона, не выжали максимум.

Мареска любит агрессивный атакующий футбол

У Марески классические установки тренера Гвардиолы. Настоящий ученик школы каталонца. Инвертированный фулбек точно появится в составе «Челси». Это значит, что латераль играет высоко, но смещается в центр поля, как делают футболисты «Манчестер Сити» или «Арсенала». И Джеймс, и Кукурелья могут так сыграть. Ещё «Челси» будет использовать гибридный переход на три защитника.

Если Кайседо готов сыграть в роли Родри из «Манчестер Сити», то эквадорец будет опускаться в линию обороны в фазе атаки. А если нет, то Джеймс или Кукурелья перейдут в центр, а второй латераль начнет нагнетать в середине поля. У Марески отличная школа. Понимает, что оборона сейчас это игра с геометрическими фигурами. Если хавбек или латераль страхуют глубоко, то получается треугольник.

А когда схема «4-2-3-1» — Кайседо и Фернандес в глубоких позициях, то «Челси» обороняется с помощью квадрата. Он может стать трапецией, если растянуть виртуальные углы. Наконец, в глубокой фазе обороны низкий блок пятиугольником. Теоретически Мареска подкован, все комплименты Гвардиолы не для красного словца. Все ученики Хосепа – Артета, Мареска и Компани, талантливые люди.

Но «Бавария», «Челси» и «Барселона», где работал ещё один ученик тренерской академии Гвардиолы – Хави, невероятно токсичные клубы. Беда в боссах, а не только в главных тренерах. В «Челси» составили длинный список из десятка фамилий. И почти все отказались от такого счастья. Боэли даже Хави тревожил, но вряд ли Эрнандес это правильный выбор. Мареска хотя бы знает английский язык.