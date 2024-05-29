Банда лысых мужчин захватывает АПЛ. В «Челси» позвали ученика Гвардиолы

Но у Марески есть грязные тренерские секреты.
«Челси» отсеял многих опытных кандидатов
Выбирали между немцами, вроде Флика и Тухеля – их объединяют победы в Лиге чемпионов, и молодыми итальянцами – Де Дзерби и Мареской. В списке мелькал Маккенна, но решили не связываться с наставником из неудачливых штабов тренеров «Манчестер Юнайтед». А вот бывший помощник Гвардиолы возглавит ещё один клуб из Лондона после переезда Артеты в «Арсенал» несколько лет назад.
Но если Микель знает все ходы и выходы на базе «канониров», ведь раньше играл за этот клуб, то выбор Боэли в пользу бывшего хавбека «Севильи» Марески более экстравагантный ход. Впрочем, для совладельца «Челси» все в пределах нормы, ведь выгнал Тухеля. И выбрал Поттера, чтобы потом уволить Грэма. Заменил англичанина на легенду «Челси» Лэмпарда с известным печальным футбольным исходом.
Боэли умеет зажечь. Он даже Почеттино выгнал после серии неплохих поединков на финише сезона. И пригласил Мареску, к которому у фанатов «Лестера» хватало вопросов, невзирая на возвращение клуба в АПЛ. Теперь в высшей английской лиге много лысых тренеров. Тен Хага уволят, но у «Ливерпуля» появился Слот, у «Манчестер Сити» остается Гвардиола, а Мареска вклинился к старшим коллегам.
Мареска терял тренерский контроль в «Лестере»
После 32-го тура сезона в Чемпиошипе «лисы» опережали «Лидс» на 12 очков. Спустя десять туров отрыв от второго в таблице «Ипсвича» был всего три пункта. Мареска дважды за сезон проиграл «Лидсу», который не сумел выйти в АПЛ, уступил «Саутгемптону» в финале плей-офф. Фанатам также не понравились поражения от «Миллуолла» и «Плимута», когда «Лестеру» нужны были очки.
Проблема тренера Марески – ему идеи важнее событий матча. Небедный «Лестер» проиграл в Кубке Лиги «Ливерпулю» 1:3. А вот матч против «Челси» сложился для них успешнее. Мареска в Кубке Англии сыграл 2:2 в основное время, но в добавленные минуты его команда пропустила дважды. Поражение 2:4 вписывается в ряд критических оценок – Энцо не большой мастер центральных игр.
Но Боэли игра «Лестера» чем-то понравилась, хотя счет по ударам в створ в том кубковом поединке 8:1. Мареску критикуют за святую веру в один стиль игры. У «Лестера» 62.2 % владения мячом в среднем, но эффективность атак невысокая. С таким перевесом «лисы» отметились самой надежной защитой в Чемпионшипе, но при этом не сумели выиграть гонку в атаке, «Ипсвич» забил чуть больше.
Хорошо по поводу тренеров, которые религиозно держатся за стиль без адаптации к сопернику, сказал Анчелотти. Карло вспомнил матч «Реала» против «Шахтёра». «Горняков» тренировал тогда Де Дзерби. Анчелотти знал, как сыграет его молодой соотечественник – с агрессивными флангами и выманиванием «Реала» на явный прессинг. Карло приказал подопечным опустить линии – выиграли 5:0.
Проблема всегда будет в Боэли, а не в наставнике
Поттер, Лэмпард, Почеттино и Мареска – ужасная четверка разных по подходам наставников, если хочешь сделать чемпионом Англии команду с расходами в 1 миллиард фунтов только на футболистов без учетов зарплат и прочих расходов. Боэли может сколько угодно бросать через СМИ информацию, что отошел от дел, но его уши торчат за всеми ключевыми решениями в лондонском клубе.
Решение пригласить Мареску это попытка повторить опыт ещё одного американского миллиардера в АПЛ – Кронке из «Арсенала», который доверяет Артете. Вот только у Микеля нет больших трофеев в знакомом клубе. Мареске тоже будет сложно выигрывать с «Челси». После двух подряд поражений «Лестера» в Чемпионшипе командную встречу проводил не тренера, а ветеран Джейми Варди.
Мареске всего 44 года, и у него нет имени масштабов Зидана, чтобы футболисты сразу приняли его как главного человека в клубе. А именно характерного вождя не хватало «Челси» в последнее время. Игра эпизодами была, прогрессу Палмера не помешали минусы мягкого тренера Почеттино. Но из молодых футболистов лондонцев – Фернандеса, Кайседо, Мудрика и Джексона, не выжали максимум.
Мареска любит агрессивный атакующий футбол
У Марески классические установки тренера Гвардиолы. Настоящий ученик школы каталонца. Инвертированный фулбек точно появится в составе «Челси». Это значит, что латераль играет высоко, но смещается в центр поля, как делают футболисты «Манчестер Сити» или «Арсенала». И Джеймс, и Кукурелья могут так сыграть. Ещё «Челси» будет использовать гибридный переход на три защитника.
Если Кайседо готов сыграть в роли Родри из «Манчестер Сити», то эквадорец будет опускаться в линию обороны в фазе атаки. А если нет, то Джеймс или Кукурелья перейдут в центр, а второй латераль начнет нагнетать в середине поля. У Марески отличная школа. Понимает, что оборона сейчас это игра с геометрическими фигурами. Если хавбек или латераль страхуют глубоко, то получается треугольник.
А когда схема «4-2-3-1» — Кайседо и Фернандес в глубоких позициях, то «Челси» обороняется с помощью квадрата. Он может стать трапецией, если растянуть виртуальные углы. Наконец, в глубокой фазе обороны низкий блок пятиугольником. Теоретически Мареска подкован, все комплименты Гвардиолы не для красного словца. Все ученики Хосепа – Артета, Мареска и Компани, талантливые люди.
Но «Бавария», «Челси» и «Барселона», где работал ещё один ученик тренерской академии Гвардиолы – Хави, невероятно токсичные клубы. Беда в боссах, а не только в главных тренерах. В «Челси» составили длинный список из десятка фамилий. И почти все отказались от такого счастья. Боэли даже Хави тревожил, но вряд ли Эрнандес это правильный выбор. Мареска хотя бы знает английский язык.
Энцо может успешно подхватить команду Почеттино, которая морально ожила после попадания в еврокубки. Вот только беда в поддержке тренера на дистанции. Яркий старт ничего не гарантирует Мареске. Тухель вообще выиграл Лигу чемпионов с лондонцами, а Боэли поспешил его уволить. «Челси» сложно тягаться с более опытными коллективами в борьбе за успех в наводненной звездами АПЛ.