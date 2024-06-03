«Фиорентина» продлила контракт с основным защитником

1717418846

вчера, 15:47

«Фиорентина» продлила контракт с защитником Лукасом Мартинесом Кватро до 30 июня 2028 года. Аргентинец выступает за «фиалок» с октября 2020 года. В текущем сезоне на его счету 42 матча во всех турнирах, 8 голов, 2 ассиста и 12 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает 28-летнего центрального защитника в 14 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Фиорентину» возглавит Раффаэлле Палладино.