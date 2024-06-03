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«Фиорентина» продлила контракт с основным защитником

вчера, 15:47

«Фиорентина» продлила контракт с защитником Лукасом Мартинесом Кватро до 30 июня 2028 года. Аргентинец выступает за «фиалок» с октября 2020 года. В текущем сезоне на его счету 42 матча во всех турнирах, 8 голов, 2 ассиста и 12 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает 28-летнего центрального защитника в 14 миллионов евро.

«Фиорентина» продлила контракт с основным защитником

Ранее сообщалось, что «Фиорентину» возглавит Раффаэлле Палладино.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 18:34
хочется, чтобы у нового тренера Фиорентины все получилось.
Палладино отличный спец.
и здорово, что клуб не расстается своими лучшими игроками.
Кватро один из таковых.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:24
Для защитника довольно неплохая результативность...
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