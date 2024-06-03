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«Черноморец» объявил об уходе гендиректора и руководителя медслужбы

вчера, 16:46

«Черноморец» прекратил сотрудничество с генеральным директором Валентином Климко.

Новороссийская команда смогла остаться в Первой лиге по итогам минувшего сезона, но не выполнила задачу попадания в первую десятку. Из клуба также уходит руководитель медицинской службы Михаил Вартапетов.

Главный тренер Вадим Гаранин вместе со своим штабом продолжит работу. Перед «моряками» стоит задача в течение двух лет выйти в РПЛ. Подготовку к новому сезону команда начнёт 13 июня.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 16:52
легендарный Черноморец.
надеюсь. задачу выполнять, и через 2 года будет в РПЛ
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