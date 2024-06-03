«Черноморец» объявил об уходе гендиректора и руководителя медслужбы

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вчера, 16:46

«Черноморец» прекратил сотрудничество с генеральным директором Валентином Климко.

Новороссийская команда смогла остаться в Первой лиге по итогам минувшего сезона, но не выполнила задачу попадания в первую десятку. Из клуба также уходит руководитель медицинской службы .