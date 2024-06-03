Мбаппе — игрок «Реала»

«Реал Мадрид» объявил о подписании нападающего Килиана Мбаппе.
Контракт рассчитан на 5 лет.
Француз перешёл в испанский клуб на правах свободного агента.
«Реал Мадрид» объявил о подписании нападающего Килиана Мбаппе.
Контракт рассчитан на 5 лет.
Француз перешёл в испанский клуб на правах свободного агента.
Теперь с Килиана не меньше сорока голов в следующем сезоне,он пришёл в великий Реал Мадрид и пока не заслужил уважение болельщиков!
Так что 40 голов-другой результат неприемлим!
Теперь с Килиана не меньше сорока голов в следующем сезоне,он пришёл в великий Реал Мадрид и пока не заслужил уважение болельщиков!
Так что 40 голов-другой результат неприемлим!
Игроков слишком жируют деньгами. Как сказал Фергюсон, сейчас игроки жируют, золотое время, потом придет осознание, и зп у них понизятся, придет трезвость!
Игроков слишком жируют деньгами. Как сказал Фергюсон, сейчас игроки жируют, золотое время, потом придет осознание, и зп у них понизятся, придет трезвость!
После всего что он сделал, он нам не нужен. Так же не вижу смысла давать 150 лямов подъемных ему и его жадной маме.
Реал и без него чемпион всего что есть (Ла-Лига, Лига Чемпионов) .
Мбаппе кроме денег ничего не интересно. А если ему нужно величие или нужна победа в Лиге Чемпионов, то значит ему нужен Реал больше, чем он Реалу.
Так пусть сам платит 150 лямов подъемных Реалу, а не клуб ему.
Он свое величие показал уже. Не смог ни разу зарешать в решающих играх за клуб и не взял победу в Лиге Чемпионов.
Причем кого только в напарниках не было, в том числе Ди Мария, Месси, Рамос, Буффон, Неймар, то есть люди, которые были чемпионами мира, часть из них победителями Лиги Чемпионов.
Даже с такими напарниками Мбаппе не смог стать главным винтиком победы, не смог получить Золотой мяч.
Для всего этого он пришел в Реал. Так пусть или на общих основаниях играет, или сам платит.
Винисиус мало чем хуже него. Но Вини свой человек, который прогрессирует, который несмотря на свой провокационный характер, ни разу не показал себя еще таким жадным и зазавшимся как Мбаппе. То же самое касается и Родриго.
Совсем не ждал его трансфер, но он случился.
А еще будет Эндрик, а еще Хосело выкупили.
Для всего
После всего что он сделал, он нам не нужен. Так же не вижу смысла давать 150 лямов подъемных ему и его жадной маме.
Реал и без него чемпион всего что есть (Ла-Лига, Лига Чемпионов) .
Мбаппе кроме денег ничего не интересно. А если ему нужно величие или нужна победа в Лиге Чемпионов, то значит ему нужен Реал больше, чем он Реалу.
Так пусть сам платит 150 лямов подъемных Реалу, а не клуб ему.
Он свое величие показал уже. Не смог ни разу зарешать в решающих играх за клуб и не взял победу в Лиге Чемпионов.
Причем кого только в напарниках не было, в том числе Ди Мария, Месси, Рамос, Буффон, Неймар, то есть люди, которые были чемпионами мира, часть из них победителями Лиги Чемпионов.
Даже с такими напарниками Мбаппе не смог стать главным винтиком победы, не смог получить Золотой мяч.
Для всего этого он пришел в Реал. Так пусть или на общих основаниях играет, или сам платит.
Винисиус мало чем хуже него. Но Вини свой человек, который прогрессирует, который несмотря на свой провокационный характер, ни разу не показал себя еще таким жадным и зазавшимся как Мбаппе. То же самое касается и Родриго.
Совсем не ждал его трансфер, но он случился.
А еще будет Эндрик, а еще Хосело выкупили.
Для всего