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Мбаппе — игрок «Реала»

вчера, 20:35

«Реал Мадрид» объявил о подписании нападающего Килиана Мбаппе.

Контракт рассчитан на 5 лет.

Француз перешёл в испанский клуб на правах свободного агента.

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Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron ответ Cockfighting (раскрыть)
сегодня в 09:06
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Elliada_
Elliada_ ответ Илья Пыркин (раскрыть)
сегодня в 07:40
Хоть и не люблю Роналду, но стоит отметить его смелость. Он переходил в Реал, который постоянно вылетал из 1/8 финала ЛЧ. Тогда Барселона была пиковой, а Атлетико и Севилья гремели в ЛЕ.

А Мбаппе переходит в Реал, который выиграл 2 ЛЧ за 3 года. Барселона не конкурент, Атлетико, Севилья, Валенсия сдулись. В общем, новым вызовом тут не пахнет.
Цихла
Цихла
сегодня в 06:25
Помню "руку бога", победу сборной СССР на Олимпиаде, реванш ФРГ на ЧМ 90. И такое ощущение, что все это время Мбаппе переходил в Реал.
andrewheat
andrewheat
сегодня в 05:50
Не припоминаю таких разговоров о Роналду. Контексты у этих двух переходов совершенно разные. Роналду приходил в строящийся проект по воссоздани суперклуба, а Мбаппе переходит уже в состоявшийся суперклуб.
Илья Пыркин
Илья Пыркин ответ kinderpingui (раскрыть)
сегодня в 00:30
А я думал Джуд главный претендент )
Илья Пыркин
Илья Пыркин ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
сегодня в 00:23, ред.
Да ладно, так же и о Роналду наверное говорили, но в первую очередь надо понимать, это это хороший маркетинговый ход для Реала, Мбаппе один из лучших игроков на данный момент, а Реал это галактикос, клуб собирающий звезд. Мбаппе должен раскрыться тут и принести неплохую кассу Реалу+ выиграть золотой мяч. Как болельщик Реала вы можете говорить что угодно, но у клуба есть отдел менеджмента и тренера, которые решают эти вопросы куда более профессионально.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 00:04
Скажу как болельщик Реала, я бы выбрал, чтоб Тони Кросс еще сезон поиграл за нас, чем этот Мбаппе.
После всего что он сделал, он нам не нужен. Так же не вижу смысла давать 150 лямов подъемных ему и его жадной маме.
Реал и без него чемпион всего что есть (Ла-Лига, Лига Чемпионов) .
Мбаппе кроме денег ничего не интересно. А если ему нужно величие или нужна победа в Лиге Чемпионов, то значит ему нужен Реал больше, чем он Реалу.
Так пусть сам платит 150 лямов подъемных Реалу, а не клуб ему.

Он свое величие показал уже. Не смог ни разу зарешать в решающих играх за клуб и не взял победу в Лиге Чемпионов.
Причем кого только в напарниках не было, в том числе Ди Мария, Месси, Рамос, Буффон, Неймар, то есть люди, которые были чемпионами мира, часть из них победителями Лиги Чемпионов.
Даже с такими напарниками Мбаппе не смог стать главным винтиком победы, не смог получить Золотой мяч.

Для всего этого он пришел в Реал. Так пусть или на общих основаниях играет, или сам платит.

Винисиус мало чем хуже него. Но Вини свой человек, который прогрессирует, который несмотря на свой провокационный характер, ни разу не показал себя еще таким жадным и зазавшимся как Мбаппе. То же самое касается и Родриго.

Совсем не ждал его трансфер, но он случился.
А еще будет Эндрик, а еще Хосело выкупили.

Для всего
амурец
амурец
вчера в 23:53
Мбаппе это нужно, вот вопрос нужно ли это было Реалу, ну что ж поглядим
allemz
allemz ответ kinderpingui (раскрыть)
вчера в 23:22
Господин Сенатов иронизирует, ищите проблему в себе
kinderpingui
kinderpingui ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 22:59
главного претендента на золотой мяч в этом году на лавку))) а ты шаришь)
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 22:51
Санта-Барбара закончилась
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин
вчера в 22:48
Шо, опять?)
Cockfighting
Cockfighting
вчера в 22:40
Ребята не банте пожалуйста!!!!!! Я не нашел кому написать! У вас реклама взбесилась, при любом действии на сайте вылазит реклама на рекламе, сделайте подписку что ли без рекламы или я что то не знаю. Ещё раз прошу не банте! Просто удалите коммент. Спасибо за понимание!
Dima salev
Dima salev
вчера в 22:21
Где слова Реала что Мебаппе не нужен нам после того как он их кинул
Grizly88
Grizly88
вчера в 21:48
Для меня Реал больше не существует
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 21:45
Время-понятие относительное. Ломоносов пешком до Москвы дошел быстрей, чем Мбаппе долетел до Мадрида.
Incredulous
Incredulous
вчера в 21:24
Predator94
Predator94
вчера в 21:06
Очень подло ушел из Псж
Игроков слишком жируют деньгами. Как сказал Фергюсон, сейчас игроки жируют, золотое время, потом придет осознание, и зп у них понизятся, придет трезвость!
Zak11
Zak11
вчера в 20:56
Походу 9 номер возьмет. Хотелось бы чтобы это раньше произошло, в итоге непонятно зачем Мбаппе еще 2-3 сезона провёл в ПСЖ, который так и не смог взять ЛЧ
eleven LC
eleven LC
вчера в 20:39
Наконец то закончился сериал и атракцион жадности!
Теперь с Килиана не меньше сорока голов в следующем сезоне,он пришёл в великий Реал Мадрид и пока не заслужил уважение болельщиков!
Так что 40 голов-другой результат неприемлим!
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