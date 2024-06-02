Дюков: «Переговоры с УЕФА и ФИФА по‑прежнему находятся на паузе»

Президент РФС рассказал, как обстоят дела с возвращением наших команд в официальные турниры УЕФА и ФИФА .

С момента нашей последней встречи никаких новостей нет. Переговоры по‑прежнему находятся на паузе. Позиции все озвучены и доведены. Мы считаем, что мяч на половине поля УЕФА . Одно решение по допуску наших юношеских сборных они уже приняли, теперь мы ждём практическую реализацию этого решения.

Наши команды — юношеские и детские — принимают участие в международных турнирах. Это важно для развития молодых футболистов. РФС будет всячески помогать и поддерживать в этом плане.