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Дюков: «Переговоры с УЕФА и ФИФА по‑прежнему находятся на паузе»

вчера, 16:50

Президент РФС Александр Дюков рассказал, как обстоят дела с возвращением наших команд в официальные турниры УЕФА и ФИФА.

С момента нашей последней встречи никаких новостей нет. Переговоры по‑прежнему находятся на паузе. Позиции все озвучены и доведены. Мы считаем, что мяч на половине поля УЕФА. Одно решение по допуску наших юношеских сборных они уже приняли, теперь мы ждём практическую реализацию этого решения.

Наши команды — юношеские и детские — принимают участие в международных турнирах. Это важно для развития молодых футболистов. РФС будет всячески помогать и поддерживать в этом плане.

В Волгограде, например, проводится турнир развития УЕФА.

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Все комментарии
pomor45
pomor45
вчера в 21:51
Хорошо сидеть на паузе, когда зарплата капает, как на трудовом фронте.
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:12
Не ужели не кому подсказать г. Дюкову куда надо нажать ,что бы "снять с паузы"...)
budza7de26hg
budza7de26hg
вчера в 18:07
Толку от него нет, а нам приувеличевает свою значимость
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:03
Клоун 🤡 . Аж стыдно за таких руководителей в стране . Приспособленец .
Гость
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