Пардью опроверг слухи о возможной работе в «Бернли»

Тренер сообщил, что не контактировал с «Бернли» на предмет возможного сотрудничества.

Очевидно, что ко мне данные слухи не имеют отношения, иначе об этом уже объявили бы.

Приятно, что меня связывают с этим клубом. У них достаточно качественный состав, управление клубом хорошо организованно, а еще у руководства есть деньги — возможно, они даже в лучшем положении, чем «Лестер» в прошлом сезоне.