Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: тренерские слухиАнглия. Чемпионшип 2024/2025

Пардью опроверг слухи о возможной работе в «Бернли»

вчера, 15:38

Тренер Алан Пардью сообщил, что не контактировал с «Бернли» на предмет возможного сотрудничества.

Очевидно, что ко мне данные слухи не имеют отношения, иначе об этом уже объявили бы.

Приятно, что меня связывают с этим клубом. У них достаточно качественный состав, управление клубом хорошо организованно, а еще у руководства есть деньги — возможно, они даже в лучшем положении, чем «Лестер» в прошлом сезоне.

Для меня это стало бы отличным испытанием, которое я был бы рад пройти, поскольку хочу видеть данную команду в АПЛ.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиКлозе может возглавить «Лацио»
Сегодня, 17:12
Итальяно возглавил «Болонью»
Сегодня, 12:42
СлухиСарри не возглавит «Панатинаикос»
Сегодня, 09:48
Мотта подпишет контракт с «Ювентусом» на следующей неделе
Вчера, 23:57
СлухиПоттер может заменить Саутгейта в сборной Англии
Вчера, 23:41
«Марсель» работает над приглашением Консейсау
Вчера, 22:06
Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 15:46
Пока слухи,а потом будем там работать.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 