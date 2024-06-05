Лапорта высказался о будущем Канселу и Феликса

Президент «Барселоны» заявил, что каталонский клуб заинтересован в том, чтобы защитник и полузащитник остались.

Мы хотим, чтобы они остались ещё на один сезон. Деку работает над этим, и у нас есть новости, что Флик считает, что они могут быть важными для команды. Он уже думал о них в «Баварии». Я доволен качеством Жоау Феликса, а также восхитительной самоотдачей Феррана Торреса, когда он не был травмирован, и Робертом Левандовским.