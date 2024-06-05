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Лапорта высказался о будущем Канселу и Феликса

вчера, 09:48

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что каталонский клуб заинтересован в том, чтобы защитник Жоау Канселу и полузащитник Жоау Феликс остались.

Мы хотим, чтобы они остались ещё на один сезон. Деку работает над этим, и у нас есть новости, что Флик считает, что они могут быть важными для команды. Он уже думал о них в «Баварии». Я доволен качеством Жоау Феликса, а также восхитительной самоотдачей Феррана Торреса, когда он не был травмирован, и Робертом Левандовским.

Ранее Лапорта объяснил, почему уволил Хави.

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VeniaminS
VeniaminS
вчера в 10:42
Президент Барселоны будет решать кого оставить,кого уволить.
shlomo2
shlomo2
вчера в 09:51
Пусть и остаются если новый тренер в них заинтересован
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