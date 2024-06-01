В Турции отреагировали на возможное назначение Карпина в «Бешикташ»

Турецкий журналист Мехмет Озджан рассказал о возможном назначении главного тренера «Ростова» в «Бешикташ»:

Карпин будет не такой яркой фигурой в качестве тренера «Бешикташа». Если это случится, фанаты будут недовольны и станут давить на клуб.