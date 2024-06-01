В Турции отреагировали на возможное назначение Карпина в «Бешикташ»

Турецкий журналист Мехмет Озджан рассказал о возможном назначении главного тренера «Ростова» Валерия Карпина в «Бешикташ»:
Карпин будет не такой яркой фигурой в качестве тренера «Бешикташа». Если это случится, фанаты будут недовольны и станут давить на клуб.
Карпин как тренер, им многое привнес бы.
вряд ли именитые тренера пойдут в Бешикташ, у которых мало денег на усиления... Фенер и Галатасарай правят балом.
достаточно посмотреть на итоговую таблицу.
хорошо что Бешикташ завоевал кубок Турции.
Карпин как тренер, им многое привнес бы.
вряд ли именитые тренера пойдут в Бешикташ, у которых мало денег на усиления... Фенер и Галатасарай правят балом.
достаточно посмотреть на итоговую таблицу.
хорошо что Бешикташ завоевал кубок Турции.
Пара интервью....и в их Лиге только о Карпине и будут говорить....
Пара интервью....и в их Лиге только о Карпине и будут говорить....