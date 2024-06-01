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В Турции отреагировали на возможное назначение Карпина в «Бешикташ»

вчера, 10:56

Турецкий журналист Мехмет Озджан рассказал о возможном назначении главного тренера «Ростова» Валерия Карпина в «Бешикташ»:

Карпин будет не такой яркой фигурой в качестве тренера «Бешикташа». Если это случится, фанаты будут недовольны и станут давить на клуб.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 17:31
как мотиватор он неплох !
LogvinovSerj
LogvinovSerj ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 14:10
Пятерик! )))))))))))))
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 13:23
Бешикташ конкретно в кризисе.
Карпин как тренер, им многое привнес бы.
вряд ли именитые тренера пойдут в Бешикташ, у которых мало денег на усиления... Фенер и Галатасарай правят балом.
достаточно посмотреть на итоговую таблицу.
хорошо что Бешикташ завоевал кубок Турции.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 12:53
Они недооценивают Валеру...
Пара интервью....и в их Лиге только о Карпине и будут говорить....
Capral
Capral
вчера в 11:04
Однозначно, Карпин- не самый яркий тренер, но и Бешикташ- не самая яркая команда. Вобщем- они друг друга достойны.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:01
Им нужна яркая фигура? Тогда Григоряна попробуйте пригласить!!))
Гость
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