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«Панатинаикос» с Лодыгиным стал победителем Кубка Греции

вчера, 23:09

«Панатинаикос» одержал победу над «Арисом» в финальном матче за Кубок Греции (1:0).

На 51-й минуте защитник афинской команды Яннис Коцирас был удалён за вторую жёлтую карточку. У клуба из Салоников красные карточки получили хавбек Владимир Дарида (на 65-й) и полузащитник Жан Жюль Зепп Мвондо (на 71-й). Единственный мяч во встрече был забит защитником «клеверных» Гиоргосом Ваяннидисом на 90+7-й.

«Панатинаикос», за который выступает российский вратарь Юрий Лодыгин, стал обладателем данного трофея в 20-й раз в истории.

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Все комментарии
f96wbxt5a37g
f96wbxt5a37g
сегодня в 07:05
Коллекция трофеев пополнилась ещё на один оригинальный.
3b6br7tmuw7v
3b6br7tmuw7v
сегодня в 06:27
Юрий и там заработал трофей в свою коллекцию
UncleZack
UncleZack
вчера в 23:51
С трофеем Фатиха Терима,легендарный тренер.
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:21
"Жаркий" греческий финал - «Панатинаикос» с победой!
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