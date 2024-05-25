«Панатинаикос» с Лодыгиным стал победителем Кубка Греции

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вчера, 23:09

«Панатинаикос» одержал победу над «Арисом» в финальном матче за Кубок Греции (1:0).

На 51-й минуте защитник афинской команды Яннис Коцирас был удалён за вторую жёлтую карточку. У клуба из Салоников красные карточки получили хавбек Владимир Дарида (на 65-й) и полузащитник Жан Жюль Зепп Мвондо (на 71-й). Единственный мяч во встрече был забит защитником «клеверных» Гиоргосом Ваяннидисом на 90+7-й.

«Панатинаикос», за который выступает российский вратарь Юрий Лодыгин, стал обладателем данного трофея в 20-й раз в истории.