Миранчук может остаться в «Локомотиве»

1717657192

сегодня, 09:59

Полузащитник сборной России может продолжить своё выступление за «Локомотив». Об этом сообщил председатель совета директоров «железнодорожников» .

С Миранчуком контракт ещё не закончился, он действует до конца июня. И я бы, выражаясь железнодорожным языком, не хотел бы бежать впереди паровоза. Вполне допускаю, что Антон останется в команде.

Миранчук является воспитанником «Локомотива». В прошедшем сезоне он сыграл 38 матчей, забил 8 мячей и отдал 7 голевых передач.

Ранее сообщалось, что «Зенит» ведёт переговоры с Миранчуком.