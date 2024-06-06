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Миранчук может остаться в «Локомотиве»

сегодня, 09:59

Полузащитник сборной России Антон Миранчук может продолжить своё выступление за «Локомотив». Об этом сообщил председатель совета директоров «железнодорожников» Юрий Нагорных.

С Миранчуком контракт ещё не закончился, он действует до конца июня. И я бы, выражаясь железнодорожным языком, не хотел бы бежать впереди паровоза. Вполне допускаю, что Антон останется в команде.

Миранчук является воспитанником «Локомотива». В прошедшем сезоне он сыграл 38 матчей, забил 8 мячей и отдал 7 голевых передач.

Ранее сообщалось, что «Зенит» ведёт переговоры с Миранчуком.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
сегодня в 10:48
Локо для него родное место. Будет играть до пенсии.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 10:31
Судя по всему многомиллионная лавка Зенита его не устроила. Хочет парень, как и многие другие в футбол играть. Похвально. Тем более в Локо неплохая команда. Во всяком случае Зенит дерут регулярно. Молодец Антон.
lotsman
lotsman
сегодня в 10:03
А куда ему ещё? Предложений ему никто не делал, а играть надо. Время идёт, месяц кончается, надо продлевать контракт.
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