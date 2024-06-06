Миранчук может остаться в «Локомотиве»

Полузащитник сборной России Антон Миранчук может продолжить своё выступление за «Локомотив». Об этом сообщил председатель совета директоров «железнодорожников» Юрий Нагорных.
С Миранчуком контракт ещё не закончился, он действует до конца июня. И я бы, выражаясь железнодорожным языком, не хотел бы бежать впереди паровоза. Вполне допускаю, что Антон останется в команде.
Миранчук является воспитанником «Локомотива». В прошедшем сезоне он сыграл 38 матчей, забил 8 мячей и отдал 7 голевых передач.
Ранее сообщалось, что «Зенит» ведёт переговоры с Миранчуком.