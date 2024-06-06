Soccer.ru
ГлавнаяНовостиОтставки и назначенияПортугалия. Примейра 2024/2025

«Порту» назначил главным тренером экс-помощника Консейсау

вчера, 21:23

«Порту» объявил о назначении Витора Бруно новым главным тренером.

Контракт со специалистом подписан до 2026 года. С 2017 года он работал в клубе помощником Сержиу Консейсау.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
ОфициальноПомощник главного тренера «Тоттенхэма» возглавил «Бирмингем Сити»
Вчера, 22:44
ОфициальноСабрина Виттманн стала главным тренером мужского «Ингольштадта»
Вчера, 17:33
ОфициальноАлексей Березуцкий войдёт в тренерский штаб Марко Николича в ЦСКА
Вчера, 14:44
Официально«Ницца» назвала имя нового главного тренера
Вчера, 13:09 Фото
ОфициальноТудор покинул «Лацио»
05 июня
ОфициальноБруно Женезио — новый главный тренер «Лилля»
05 июня Фото
Сортировать
Все комментарии
33urq35765wx
33urq35765wx
сегодня в 00:08
Нормально так, помошника на 2 года подписали...
cn94jzugeuk8
cn94jzugeuk8
сегодня в 00:08
Надолго ли?
Scorp689
Scorp689
вчера в 21:56
Пора, опыта набрался, должна быть приемственность...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:36
ну вот, и Андре Виллаш‑Боаш начал действовать как президент Порту.
раньше Андре много критиковал АПЛ, РПЛ за управленческие решения,
за календарь, методы работы, вот посмотрим какой он управленец.
любом случае красавчик, что не побоялся взять такую отвественность!
в целом Порту за последние 25 лет нехило погремело в еврокубках,
в Португалии много чемпионств.
так что с Андре спрос будет высокий, чтоб как минимум не хуже было да Кошту.
удачи и Андре, и новому гл.тренеру Порту Витору Бруно.!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:25
Возможно, и осилит должность главного тренера...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 