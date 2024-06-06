«Порту» назначил главным тренером экс-помощника Консейсау

«Порту» объявил о назначении Витора Бруно новым главным тренером.
Контракт со специалистом подписан до 2026 года. С 2017 года он работал в клубе помощником Сержиу Консейсау.
«Порту» объявил о назначении Витора Бруно новым главным тренером.
Контракт со специалистом подписан до 2026 года. С 2017 года он работал в клубе помощником Сержиу Консейсау.
раньше Андре много критиковал АПЛ, РПЛ за управленческие решения,
за календарь, методы работы, вот посмотрим какой он управленец.
любом случае красавчик, что не побоялся взять такую отвественность!
в целом Порту за последние 25 лет нехило погремело в еврокубках,
в Португалии много чемпионств.
так что с Андре спрос будет высокий, чтоб как минимум не хуже было да Кошту.
удачи и Андре, и новому гл.тренеру Порту Витору Бруно.!
раньше Андре много критиковал АПЛ, РПЛ за управленческие решения,
за календарь, методы работы, вот посмотрим какой он управленец.
любом случае красавчик, что не побоялся взять такую отвественность!
в целом Порту за последние 25 лет нехило погремело в еврокубках,
в Португалии много чемпионств.
так что с Андре спрос будет высокий, чтоб как минимум не хуже было да Кошту.
удачи и Андре, и новому гл.тренеру Порту Витору Бруно.!