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Сборная Швейцарии сформировала заявку на Евро-2024

сегодня, 22:34

Сборная Швейцарии опубликовала заявку для выступления на чемпионате Европы 2024.

Вратари: Грегор Кобель («Боруссия» Дортмунд), Ивон Мвого («Лорьян»), Ян Зоммер («Интер»);

Защитники: Мануэль Аканджи («Манчестер Сити»), Нико Эльведи («Боруссия» Менхенгладбах), Рикардо Родригес («Торино»), Фабиан Шер («Ньюкасл»), Леонидас Стержу («Штутгарт»), Силвэн Видмер («Майнц»), Седрик Цезигер («Вольфсбург»);

Полузащитники: Мишель Аэбишер, Ремо Фройлер (оба — «Болонья»), Ардон Ясари («Люцерн»), Дан Ндойе («Болонья»), Ноа Окафор («Милан»), Фабиан Ридер («Ренн»), Джердан Шакири («Чикаго Файр»), Венсан Сьерро («Тулуза»), Ренато Штеффен («Лугано»), Рубен Варгас («Аугсбург»), Гранит Джака («Байер»), Денис Закария («Монако»), Стивен Цубер (АЕК);

Нападающие: Зеки Амдуни («Бернли»), Квадво Дуа («Лудогорец»), Брель Эмболо («Монако»).

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Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 22:45
Довольно таки уверенный середняк Евро. Не более...
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