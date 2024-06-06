Грилиш, Магуайр и Стерлинг не сыграют на Евро-2024. Саутгейт выгнал финалистов прошлого турнира

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вчера, 22:13

Мэддисон тоже исключён из заявки.

Джек Грилиш («Манчестер Сити»)

Грилиш вышел на замену в финале Евро-2020. Перешел в «Манчестер Сити», где играл в основе, пока не появился бельгийский вингер Доку. Прошлый сезон был непростым для Джека. Скорее всего, снизил требования к себе, как случалось ранее. Как шутил Гаскойн – он бы вписался в старый МЮ , где Кантона бил фанатов ногами в грудь, а Гиггз тесно дружил с женой брата. Грилиш не вписывается в планы Саутгейта, а на скамейке от него больше вреда, чем пользы.

Харри Магуайр («Манчестер Юнайтед»)

Целый капитан сборной, один из самых дорогих футболистов в истории, как и Грилиш, которого Гвардиола забрал у «Астон Виллы» за 118 млн евро. МЮ отвалил за Магуайра 87 млн евро. Опытный игрок с 63 поединками за сборную Англии не сыграет на Евро. Получил травму, не успевает полностью восстановиться. Но если бы Саутгейт считал Магуайра незаменимым для своей команды, то нашел бы ему место в заявке из 26 человек. Как видите, не считает. Харри нет в окончательном списке.

Рахим Стерлинг («Челси»)

Здесь нет людей, которых нужно представлять футбольной публике. Всего три года назад Стерлинг был 15-м в рейтинге на «Золотой мяч», сыграл в финале Евро-2020. Рахим не сумел взломать защиту Италии, но после выступлений за «Манчестер Сити» перебрался в «Челси» за 56 млн евро. А в команду Гвардиолы попал за 63 миллиона. Здесь знаменитые игроки, которым нет тридцати лет. Стерлингу 29, в прошлом сезоне вингер создал 18 голов в футболке «Челси». Но остался за бортом Евро.

Мэйсон Маунт («Манчестер Юнайтед»)

Тен Хаг не согласен взять на себя ответственность за трансферы МЮ . Говорит, дороговизна сделок – вина руководства клуба. Также уточнил, что запрашивал других игроков, а получил Маунта и компанию. Странное заявление Эрика, ведь сам убедил атакующего хавбека «Челси» выбрать МЮ . А потом не сумел раскрыть Мэйсона, даже когда Маунт оправился от травм. Плеймейкер играл за сборную Англии в основе в финале Евро, а теперь лишний в заявке на новый турнир.

Джеймс Мэддисон («Тоттенхэм»)

Хавбек «Тоттенхэма» расстроился и написал пост на тему исключения из заявки на Евро-2024. Пожелал напарникам удачи и сокрушался, что не сумел весной набрать нужную форму после сложной травмы. Дебют в составе «шпор» у Мэддисона получился сказочным, но повреждение выбило из драки за Лигу чемпионов. «Тоттенхэм» не попал в престижный турнир, а тренерский штаб сборной не видит мастера голевых передач в заявке на решающий для поколения кубок.

Бен Уайт («Арсенал»)

Центральный защитник давно и успешно играет на правом краю у «Арсенала», а сборной мог пригодиться в разных амплуа. Вот только у Бена давний конфликт с футболистами «Манчестер Сити». Поэтому Саутгейт вычеркнул Уайта, переживая за атмосферу в коллективе. Это еще одно доказательство, что у британцев средний тренер, хотя невероятный выбор исполнителей. Проигнорировал молодого результативного игрока, за которого Артета отдал 58 млн евро.

Леви Колуилл («Челси»)

Леви готов играть в центре обороны и на левом фланге. «Челси» нужно срочно продать часть игроков, чтобы вписываться в финансовые правила. Колуилл недоволен своим положением в лондонской команде, а тренер Мареска вряд ли сможет убедить его остаться. У многих участников Евро-2024 молодой талант играл бы с первых минут, а у британцев даже не попал в расширенную заявку команды.

Джеймс Траффорд («Бернли»)

Воспитанник «Манчестер Сити» перешел в «Бернли», где получил игровую практику. В прошлом сезоне АПЛ его команда вылетела, зато у Джеймса хватало работы. Двадцатиоднолетний голкипер отразил 106 ударов. Вот только Траффорда сложно назвать везучим вратарем, он взял всего 66 % выстрелов. Мало для запасного голкипера элитной сборной. Джеймс – юный игрок, вряд ли сильно расстроился исключению. Знал, что на Евро отправятся Рамсдейл, Хендерсон и Пикфорд.

Джэрред Брэнтуэйт («Эвертон»)

Парень, за которым охотятся гранды. МЮ рассматривает трансфер защитника, который добрался до расширенной заявки на Евро. Там не нашлось места даже Томори из «Милана», у которого есть матчи за сборную Англии. Джэрред может успокаивать себя, что его время ещё придет, только сегодня ему обидно. Был близок к заявке сборной Англии на Евро-2024, но оказался мимо списка. Хороший защитник, однако у британцев перебор в обороне. Куансу из «Ливерпуля» тоже отцепили.

Рис Джеймс («Челси»)

Мог соперничать за место в основе, но Джеймс невезучий, как и Шоу с другого фланга. Правый латераль Рис заинтересовал сам «Реал», но количество повреждений разного характера заставит Анчелотти подумать дважды. Саутгейту думать не пришлось, потому что была операция. Рис пропустил много месяцев, не успел набрать форму. Также у Англии справа много вариантов – Триппьер, Уокер и Александер-Арнольд. Для Джеймса не нашлось места. Карьера не складывается из-за травм.

Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»)

Когда футболист посреди сезона уезжает в Белфаст, где предлагает первой встречной девушке провести с ним нетрезвое время, то у него большие проблемы. От дисциплины в МЮ не осталось и следа. Рэшфорд давно не прогрессирует. Но поскольку у него сильная команда рекламщиков – подсвечивали положительные поступки и прятали грязное белье, то Маркус избегал наказания за свои грехи до этого года. Теперь поймали, Саутгейт решил не связываться с форвардом.

Поуп, Соланке, Санчо и Чилуэлл вне этого списка. Но если передвинуть Уайта в центр защиты, то можно сформировать команду по схеме «3-4-3». В воротах Траффорд, в обороне Уайт, Магуайр и Брэнтуэйт. Справа по всему флангу Райс, а слева Колуилл. В центре поля Мэддисон и Маунт. На флангах атаки Стерлинг и Грилиш, а в центре нападения Рэшфорд. Сильная команда, которая могла бы бороться за выход в плей-офф на Евро-2024. В том числе из-за кадрового изобилия Суперкомпьютер видит Англию фавориткой турнира.