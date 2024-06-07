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«Балтику» ждёт перекомплектование состава

сегодня, 11:10

Врио губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных рассказал о задачах, которые стоят перед «Балтикой» на следующий сезон.

Мы сохраним все обязательства со стороны правительства области в прежнем объёме. Ростех обеспечит необходимую поддержку в тех размерах, которые нужны для борьбы за возвращение обратно в элитный дивизион. Команду ждёт перекомплектование под задачи, лимиты и требования нового сезона.

Перед «Балтикой» стоит задача вернуться в РПЛ в следующем сезоне. Будем бороться за повышение в классе. В этом году наш клуб отмечает юбилей — 70 лет. Это бренд калининградского спорта, объединяющий поколения. И регион у нас — один из самых футбольных в стране. И по числу вовлечённых в этот спорт, и по количеству посещающих матчи главной команды — почти 300 000 человек за минувший сезон. Каждый из них хочет видеть балтийцев среди грандов. И мы сделаем всё возможное, чтобы это вновь стало реальностью.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Велеса» может возглавить «Балтику».

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Балтика
Источник: sport-express.ru
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Все комментарии
7k54w8kr27pp
7k54w8kr27pp
сегодня в 13:05
Главное, больше нет тренера, который вернул Балтику в пердив.
ermak6848
ermak6848
сегодня в 12:35
Пожелаю фк БАЛТИКА - преодолеть все трудности и вернуться в Премьер Лигу Чемпионата России!
shlomo2
shlomo2
сегодня в 12:24
Трудновато будет за год вернуться, тем более с новым составом команды...
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