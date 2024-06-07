«Балтику» ждёт перекомплектование состава

Врио губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных рассказал о задачах, которые стоят перед «Балтикой» на следующий сезон.
Мы сохраним все обязательства со стороны правительства области в прежнем объёме. Ростех обеспечит необходимую поддержку в тех размерах, которые нужны для борьбы за возвращение обратно в элитный дивизион. Команду ждёт перекомплектование под задачи, лимиты и требования нового сезона.
Перед «Балтикой» стоит задача вернуться в РПЛ в следующем сезоне. Будем бороться за повышение в классе. В этом году наш клуб отмечает юбилей — 70 лет. Это бренд калининградского спорта, объединяющий поколения. И регион у нас — один из самых футбольных в стране. И по числу вовлечённых в этот спорт, и по количеству посещающих матчи главной команды — почти 300 000 человек за минувший сезон. Каждый из них хочет видеть балтийцев среди грандов. И мы сделаем всё возможное, чтобы это вновь стало реальностью.
Ранее сообщалось, что главный тренер «Велеса» может возглавить «Балтику».