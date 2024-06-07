«Балтику» ждёт перекомплектование состава

Врио губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных рассказал о задачах, которые стоят перед «Балтикой» на следующий сезон.

Мы сохраним все обязательства со стороны правительства области в прежнем объёме. Ростех обеспечит необходимую поддержку в тех размерах, которые нужны для борьбы за возвращение обратно в элитный дивизион. Команду ждёт перекомплектование под задачи, лимиты и требования нового сезона.