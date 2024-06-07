Сборная Испании объявила окончательный состав для участия на Евро-2024

Сегодня был объявлен список из 26 футболистов, которые будут представлять сборную Испании на летнем чемпионате Европы. Имена игроков объявили их родственники и друзья по видео.
Вратари: Унаи Симон («Атлетик»), Давид Райя («Арсенал»), Алекс Ремиро («Реал Сосьедад»).
Защитники: Даниэль Карвахаль, Начо (оба — «Реал»), Хесус Навас («Севилья»), Эмерик Ляпорт («Аль-Наср»), Робин Ле Норман («Реал Сосьедад»), Дани Вивиан («Атлетик»), Алехандро Гримальдо («Байер»), Марк Кукурелья («Челси»).
Полузащитники: Родри («Манчестер Сити»), Мартин Субименди, Микель Мерино (оба — «Реал Сосьедад»), Фабиан Руис (ПСЖ), Педри, Фермин Лопес (оба — «Барселона»), Алекс Баэна («Вильярреал»).
Нападающие: Альваро Мората («Атлетико»), Хоселу («Реал»), Микель Ойарсабаль («Реал Сосьедад»), Даниэль Ольмо («РБ Лейпциг»), Ферран Торрес, Ламин Ямаль (оба — «Барселона»), Николас Уильямс («Атлетик»), Айосе Перес («Бетис»).
Гримальдо - Вивиан - Ле Норман - Карвахаль
Родри - Педри - Баэна
Нико Уильямс - Мората - Торрес.
Кубарси наконец отдохнет, хорошая новость.
Ямаль только на замены. И без травм.
Гримальдо - Вивиан - Ле Норман - Карвахаль
Родри - Педри - Баэна
Нико Уильямс - Мората - Торрес.
Кубарси наконец отдохнет, хорошая новость.
Ямаль только на замены. И без травм.