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Сборная Испании объявила окончательный состав для участия на Евро-2024

сегодня, 13:56

Сегодня был объявлен список из 26 футболистов, которые будут представлять сборную Испании на летнем чемпионате Европы. Имена игроков объявили их родственники и друзья по видео.

Вратари: Унаи Симон («Атлетик»), Давид Райя («Арсенал»), Алекс Ремиро («Реал Сосьедад»).

Защитники: Даниэль Карвахаль, Начо (оба — «Реал»), Хесус Навас («Севилья»), Эмерик Ляпорт («Аль-Наср»), Робин Ле Норман («Реал Сосьедад»), Дани Вивиан («Атлетик»), Алехандро Гримальдо («Байер»), Марк Кукурелья («Челси»).

Полузащитники: Родри («Манчестер Сити»), Мартин Субименди, Микель Мерино (оба — «Реал Сосьедад»), Фабиан Руис (ПСЖ), Педри, Фермин Лопес (оба — «Барселона»), Алекс Баэна («Вильярреал»).

Нападающие: Альваро Мората («Атлетико»), Хоселу («Реал»), Микель Ойарсабаль («Реал Сосьедад»), Даниэль Ольмо («РБ Лейпциг»), Ферран Торрес, Ламин Ямаль (оба — «Барселона»), Николас Уильямс («Атлетик»), Айосе Перес («Бетис»).

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 15:48
Райя
Гримальдо - Вивиан - Ле Норман - Карвахаль
Родри - Педри - Баэна
Нико Уильямс - Мората - Торрес.
Кубарси наконец отдохнет, хорошая новость.
Ямаль только на замены. И без травм.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 15:24
Что то не очень впечатляет этот состав.
Roger Young
Roger Young
сегодня в 15:14, ред.
Измельчал состав Испании, нет звезд топ-величины типа Торреса, Хави, Иньесты. С таким составом максимум светит полуфинал
sv_1969
sv_1969
сегодня в 14:58
хороший состав....должны пошуметь на евро
Валерыч
Валерыч
сегодня в 14:33, ред.
По составу, пожалуй, одна из сильнейших европейских сборных. Вполне могут дойти до полуфинала на ЕВРО. Но в финал им выйти будет очень сложно. Англия, Германия и Франция точно не слабее их будут, а возможно и в чём-то посильнее их выглядят. Однако, многое будет зависеть и от удачи, если например в плей-офф матч дойдёт до серии пенальти, которая как известно, является по большей части - лотереей.)
n46pukpy7t6n
n46pukpy7t6n
сегодня в 14:09
Вполне могут и победить на ЕВРО.
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