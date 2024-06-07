Сборная Испании объявила окончательный состав для участия на Евро-2024

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сегодня, 13:56

Сегодня был объявлен список из 26 футболистов, которые будут представлять сборную Испании на летнем чемпионате Европы. Имена игроков объявили их родственники и друзья по видео.

Вратари: («Атлетик»), («Арсенал»), («Реал Сосьедад»).

Защитники: , (оба — «Реал»), («Севилья»), («Аль-Наср»), («Реал Сосьедад»), («Атлетик»), («Байер»), («Челси»).

Полузащитники: («Манчестер Сити»), , (оба — «Реал Сосьедад»), ( ПСЖ ), , (оба — «Барселона»), («Вильярреал»).

Нападающие: («Атлетико»), («Реал»), («Реал Сосьедад»), («РБ Лейпциг»), , (оба — «Барселона»), («Атлетик»), («Бетис»).