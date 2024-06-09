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Тухель провёл встречу с совладельцем «Манчестер Юнайтед»

09 июня 2024, 16:52

По информации источника, в прошлый вторник в Монако прошла встреча Томаса Тухеля и совладельца «Манчестер Юнайтед» Джима Рэтклиффа.

Сообщается, что специалист рассказал о своих планах на случай увольнения Эрика тен Хага и собственного назначения на должность главного тренера.

Бывший рулевой «Баварии» объяснил Рэтклиффу, как может решить проблемы спортивного характера, связанные с Джейдоном Санчо и Мэйсоном Маунтом.

Тухель привёл Антонио Рюдигера в качестве примера того, что в прошлом ему уже удавалось возвращать игроков с большим потенциалом на высокий уровень.

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09 июня
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Все комментарии
Van Vanovich
Van Vanovich
09 июня в 18:39
Тухель-Жулик. )) Опять переругается с игроками, потом с руководством, что мол игроков нет, трансферов нет. Упрямый по-тупому тренер.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
09 июня в 18:04
примерный диалог босса МЮ и Томаса.
-обещаю, что Санчо и Маунт станут лидерами команды.
-только Санчо и Маунта?
-Антони без шансов, - сказал Тухель.
-а как выгнать Тех Хага, знаешь?
помним, как перед увольнением ЛВГ Моуринью тоже говорил,
что знает точно в чем проблема МЮ и как это исправить...
Rafael Benitez
Rafael Benitez
09 июня в 17:56
Не самый плохой выбор для МЮ. Однозначно лучше, чем Тен Хаг. Но справится он с таким МЮ, это не тот Челси в котором играли Рюдигер, Джеймс, Чилуэлл, Канте, Аспиликуэта.
А собирает состав Тухель плохо, если учесть что Лукаку и Алонсо не заиграли при нем.
И это будет далеко не тот состав что у Баварии.
STVA 1
STVA 1
09 июня в 17:01
Мдяяя... Тухель оказывается ещё тот заливала))
Wolverhampton
Wolverhampton
09 июня в 16:59
Ну и хитрюга тухель.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
09 июня в 16:55
Каждый кулик своё болото хвалит..
Без этого не выбьешь хорошего контакта...
Шуnя771
Шуnя771
09 июня в 16:53
Запудрил голову бизнесмену)
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