Тухель провёл встречу с совладельцем «Манчестер Юнайтед»

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09 июня 2024, 16:52

По информации источника, в прошлый вторник в Монако прошла встреча и совладельца «Манчестер Юнайтед» .

Сообщается, что специалист рассказал о своих планах на случай увольнения и собственного назначения на должность главного тренера.

Бывший рулевой «Баварии» объяснил Рэтклиффу, как может решить проблемы спортивного характера, связанные с и .

Тухель привёл Антонио Рюдигера в качестве примера того, что в прошлом ему уже удавалось возвращать игроков с большим потенциалом на высокий уровень.