Тухель провёл встречу с совладельцем «Манчестер Юнайтед»

По информации источника, в прошлый вторник в Монако прошла встреча Томаса Тухеля и совладельца «Манчестер Юнайтед» Джима Рэтклиффа.
Сообщается, что специалист рассказал о своих планах на случай увольнения Эрика тен Хага и собственного назначения на должность главного тренера.
Бывший рулевой «Баварии» объяснил Рэтклиффу, как может решить проблемы спортивного характера, связанные с Джейдоном Санчо и Мэйсоном Маунтом.
Тухель привёл Антонио Рюдигера в качестве примера того, что в прошлом ему уже удавалось возвращать игроков с большим потенциалом на высокий уровень.
-обещаю, что Санчо и Маунт станут лидерами команды.
-только Санчо и Маунта?
-Антони без шансов, - сказал Тухель.
-а как выгнать Тех Хага, знаешь?
помним, как перед увольнением ЛВГ Моуринью тоже говорил,
что знает точно в чем проблема МЮ и как это исправить...
-обещаю, что Санчо и Маунт станут лидерами команды.
-только Санчо и Маунта?
-Антони без шансов, - сказал Тухель.
-а как выгнать Тех Хага, знаешь?
помним, как перед увольнением ЛВГ Моуринью тоже говорил,
что знает точно в чем проблема МЮ и как это исправить...
А собирает состав Тухель плохо, если учесть что Лукаку и Алонсо не заиграли при нем.
И это будет далеко не тот состав что у Баварии.
А собирает состав Тухель плохо, если учесть что Лукаку и Алонсо не заиграли при нем.
И это будет далеко не тот состав что у Баварии.
Без этого не выбьешь хорошего контакта...
Без этого не выбьешь хорошего контакта...