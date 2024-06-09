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Хави хотел бы поработать в Английской Премьер-Лиге

09 июня 2024, 10:24

Несмотря на контакты с некоторыми клубами, Хави по-прежнему намерен взять годичный творческий отпуск, чтобы отдохнуть от давления, с которым столкнулся в последние 2,5 года, сообщает Sport.es.

По информации источника, в ближайшее время специалист не собирается делать публичных заявлений об уходе из «Барселоны».

Как сообщает испанское издание со ссылкой на источники, близкие к окружению специалиста, Хави хотел бы после возвращения к работе возглавить клуб Английской Премьер-Лиги.

Отмечается, что у экс-рулевого каталонской команды непростые отношения с президентом «Барсы» Жоаном Лапортой. Один из моментов, по которому Хави больше всего не согласен с главой «сине-гранатовых», это слова о физической подготовке.

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Хави
Перевод с sport.es
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STVA 1
STVA 1
09 июня в 10:27
Конечно надо отдохнуть... Пересмотреть что-то
Гость
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