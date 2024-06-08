Сульшер имеет шансы возглавить «Лестер»

Оле-Гуннар Сульшер может стать новым главным тренером «Лестера».
Специалист не работает с 2021 года после ухода из «Манчестер Юнайтед».
По слухам, на рулевого претендует и «Бешикташ».
Оле-Гуннар Сульшер может стать новым главным тренером «Лестера».
Специалист не работает с 2021 года после ухода из «Манчестер Юнайтед».
По слухам, на рулевого претендует и «Бешикташ».
это и проблемы с ФФП, и большие долги, и возможные санкции от АПЛ,
и тренер, который скинул клуб и возглавил Челси.
боссы клуба прямо считают, что Мареска "сбежал с корабля при первой же возможности" и публично бегал за руководством Челси,
чтобы они обратили на него внимание)))
в официальном заявлении клуб не постеснялся выразить эмоции.
еще сообщается, что некоторые игроки Лестера были равнодушны к уходу Мареска...из за его упрямости и догматичности.
и готовы работать норвежским тренером, и поддерживают его кандидатуру.
Сульшер тоже готов помочь Лестеру сохранить прописку в АПЛ.
боссы клуба хотели договорится с Поттером,экс тренером Челси.
не получилось.
кажется, Поттер уверен, что примет сборную после ухода Саутгейта.
это и проблемы с ФФП, и большие долги, и возможные санкции от АПЛ,
и тренер, который скинул клуб и возглавил Челси.
боссы клуба прямо считают, что Мареска "сбежал с корабля при первой же возможности" и публично бегал за руководством Челси,
чтобы они обратили на него внимание)))
в официальном заявлении клуб не постеснялся выразить эмоции.
еще сообщается, что некоторые игроки Лестера были равнодушны к уходу Мареска...из за его упрямости и догматичности.
и готовы работать норвежским тренером, и поддерживают его кандидатуру.
Сульшер тоже готов помочь Лестеру сохранить прописку в АПЛ.
боссы клуба хотели договорится с Поттером,экс тренером Челси.
не получилось.
кажется, Поттер уверен, что примет сборную после ухода Саутгейта.
вот эта проблема.
из за чего многие известные тренера не хотят работать в Лестере.
вот эта проблема.
из за чего многие известные тренера не хотят работать в Лестере.