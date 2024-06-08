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Сульшер имеет шансы возглавить «Лестер»

вчера, 22:32

Оле-Гуннар Сульшер может стать новым главным тренером «Лестера».

Специалист не работает с 2021 года после ухода из «Манчестер Юнайтед».

По слухам, на рулевого претендует и «Бешикташ».

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Все комментарии
Scorp689
Scorp689
сегодня в 07:25
Легендарный игрок замен МЮ
6sca8d5ay2z6
6sca8d5ay2z6
сегодня в 04:42
После такого перерыва трудно будет потянуть команду.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 00:51
Лестер может получить рекордный вычет очков за нарушение правил прибыли и устойчивого развития.
вот эта проблема.
из за чего многие известные тренера не хотят работать в Лестере.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 00:49
сейчас Лестер в тяжелой ситуации.
это и проблемы с ФФП, и большие долги, и возможные санкции от АПЛ,
и тренер, который скинул клуб и возглавил Челси.
боссы клуба прямо считают, что Мареска "сбежал с корабля при первой же возможности" и публично бегал за руководством Челси,
чтобы они обратили на него внимание)))
в официальном заявлении клуб не постеснялся выразить эмоции.
еще сообщается, что некоторые игроки Лестера были равнодушны к уходу Мареска...из за его упрямости и догматичности.
и готовы работать норвежским тренером, и поддерживают его кандидатуру.
Сульшер тоже готов помочь Лестеру сохранить прописку в АПЛ.
боссы клуба хотели договорится с Поттером,экс тренером Челси.
не получилось.
кажется, Поттер уверен, что примет сборную после ухода Саутгейта.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 00:23
А потянет ли он в Лестере?
r86eryrjvk65
r86eryrjvk65
вчера в 22:54
Сульшер как-то потерялся, интересно посмотреть на его возвращение
Wolverhampton
Wolverhampton
вчера в 22:41
Пусть попробует.
Гость
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