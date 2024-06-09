Тухель не возглавит «Ман Юнайтед», тренер возьмёт паузу в карьере

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09 июня 2024, 18:58

не будет работать в «Манчестер Юнайтед».

По данным источника, в последние недели немец проводил встречи с руководством МЮ , однако принял решение отказаться от переговоров с «красными дьяволами».

Тухель решил взять паузу в тренерской карьере минимум на один год.