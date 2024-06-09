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Тухель не возглавит «Ман Юнайтед», тренер возьмёт паузу в карьере

09 июня 2024, 18:58

Томас Тухель не будет работать в «Манчестер Юнайтед».

По данным источника, в последние недели немец проводил встречи с руководством МЮ, однако принял решение отказаться от переговоров с «красными дьяволами».

Тухель решил взять паузу в тренерской карьере минимум на один год.

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09 июня
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Все комментарии
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
вчера в 13:37
Зря, Тухель дошёл до полуфинала ЛЧ с Баварией и проиграл будущему чемпиону достойно. Что что, а вот в ЛЧ Тухель начал хорошо играть, с тем же Челси, да и с Баварией вполне достойно, с ПСЖ финал ЛЧ. А вот с Боруссией Д Тухель выступал слабо в еврокубках. Но Тухель может не потянуть, много тренеров МЮ загнобил и даже сложно сказать кто справится. Состав у МЮ слабее, чем у Баварии.
Наверное Тухель слишком молод для МЮ, может не хватить опыта. Ведь результаты у Тухеля, что в ПСЖ, что в Челси, так и в Баварии, Боруссии Д были неоднозначны. ПСЖ Тухеля мог выбить рыбак 😉 в ЛЧ, а на следующий сезон Тухель доходит до финала ЛЧ. В Бундеслиге салатницу выигрывает Байер. В Челси Тухель выигрывает ЛЧ, а на следующий сезон Челси сдувается.
Van Vanovich
Van Vanovich ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 11:10
Возможно.))
Attacante_88
Attacante_88
вчера в 09:08
Ну и отлично. Пусть футбол отдохнёт от этого бездаря. Убогий тренеришка с полным отсутствием интеллекта.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 07:22
Очень хорошо, пусть отдыхает. Всем от этого будет польза.
Sadjon
Sadjon
вчера в 07:21
Отдыхать конечно же надо!!!!!!!!!!!!
СаняШумок
СаняШумок
вчера в 03:11
Ну, после того как его загнобили в Баварии сделать перерыв-здравый шаг.
Шуnя771
Шуnя771 ответ Van Vanovich (раскрыть)
09 июня в 23:10
А может хозяин МЮ поговорил с ним и понял причины из-за которых Тухель скачет по бровке во время матчей...))
Van Vanovich
Van Vanovich
09 июня в 21:31
Что то какой то аферист этот Тухель. Зачем тогда встречался?? Наверно пронюхать. Понял, что денег на трансферы нет, подумал пусть ЭТХ дальше разгребает и настраивает, а я приду на готовенькое.
Capral
Capral
09 июня в 19:03, ред.
Хвала Всевышнему- всётаки одумался. Давно пора было принять решение- взять паузу. После такого катастрофического сезона в Баварии, сразу браться за следующий, довольно сомнительный проект- полное безумие. Отдохни, Томас, отдохнем и мы- твои почитатели...
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
09 июня в 19:02
Ну и хорошо.
Не хотел его.
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