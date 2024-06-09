Тухель не возглавит «Ман Юнайтед», тренер возьмёт паузу в карьере

Томас Тухель не будет работать в «Манчестер Юнайтед».
По данным источника, в последние недели немец проводил встречи с руководством МЮ, однако принял решение отказаться от переговоров с «красными дьяволами».
Тухель решил взять паузу в тренерской карьере минимум на один год.
Наверное Тухель слишком молод для МЮ, может не хватить опыта. Ведь результаты у Тухеля, что в ПСЖ, что в Челси, так и в Баварии, Боруссии Д были неоднозначны. ПСЖ Тухеля мог выбить рыбак 😉 в ЛЧ, а на следующий сезон Тухель доходит до финала ЛЧ. В Бундеслиге салатницу выигрывает Байер. В Челси Тухель выигрывает ЛЧ, а на следующий сезон Челси сдувается.
Наверное Тухель слишком молод для МЮ, может не хватить опыта. Ведь результаты у Тухеля, что в ПСЖ, что в Челси, так и в Баварии, Боруссии Д были неоднозначны. ПСЖ Тухеля мог выбить рыбак 😉 в ЛЧ, а на следующий сезон Тухель доходит до финала ЛЧ. В Бундеслиге салатницу выигрывает Байер. В Челси Тухель выигрывает ЛЧ, а на следующий сезон Челси сдувается.
Не хотел его.
Не хотел его.