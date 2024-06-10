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«Реал» откажется от участия в Клубном чемпионате мира

вчера, 10:53

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти сообщил, что клуб пропустит следующий Клубный чемпионат мира.

ФИФА забывает, что игроки и клубы не станут участвовать в Клубном чемпионате мира.

Один матч «Реала» стоит 20 миллионов, а ФИФА планирует дать нам такую сумму за весь турнир. Мы, как и другие клубы, откажемся от приглашения.

Соревнование состоится в США с 15 июня по 13 июля 2025 года. В нем сыграют 32 команды из шести конфедераций.

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Все комментарии
Elliada_
Elliada_ ответ R. Carlos (раскрыть)
вчера в 23:13
Нам чужого не надо. У нас все трофеи трудовые и честно заработанные
Capral
Capral ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 22:41
Про аэропорт, я давно, ничего не говорю, как и про Месси. А вот, оскорблять, самый Великий клуб мира не надо- это, чести тебе не делает. Ни истории клуба, ни личностей Реала ты не знаешь, человек- ты еще очень молодой, чтобы делать подобные выводы. И ,Рона, балластом не называй, он, как футбольная Личность, не меньше твоего пистона, просто, пути футбольные- у каждого разные...

Будь здоров. Ты, хоть парень с характером, но симпатичен мне. Доброй ночи.
R. Carlos
R. Carlos ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 22:17
Наказать и отдать кубки ЛЧ МС
Elliada_
Elliada_ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:53
Про балласта ты первый заговорил, не надо стрелки переводить. А ты не слишком много внимания уделяешь Месси? Каждый раз про аэропорты. Я начал с того, что Реал обнаглел, это тебя занесло. Можешь не отвечать. Я тебе факты, а ты стрелки переводишь. Все равно ты не признаешь мою правоту. Удачи.
Capral
Capral ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 21:48
Впервые слышу. И вообще, не слишком ли ты много, уделяешь внимания Роналду? У тебя есть кумир, играет в пенсионном фонде США, ну и люби его.
И очень тебя прошу- не трогай Реал- не твой уровень...
🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:17
Анчелотти то зачем туда ехать...он и так знает какой клуб самый сильный в мире....Какие то 20 млн за весь турнир...простаков пусть в зеркале ищут...у каждого клуба свой прейскурант...Карло мадридский озвучил....
Elliada_
Elliada_ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:17
2013 год. И в 2018 обвинил Переса, что ЗМ дали по блату Модричу, а не ему. Он знал, как выигрывается ЗМ. Это все Перес для своих игроков выбивает.
Capral
Capral ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 21:09
У Рона нет такого блата и такого нахальства.
🤭🤭🤭
AgamagA_______
AgamagA_______
вчера в 21:02
Это официальная версия Мадрида.
А на самом деле Мадрид не хочет играть в турнире без Барселоны.
И кто сказал, что Мадрид не считает деньги? Да, у них долгов не как у Барселоны, но они всё же большие.
Elliada_
Elliada_ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:52
В чем проблема? Пусть балласт выиграет хоть один трофей. За 0 трофеев он однажды получил ЗМ. Хватит.
Николай Жунин
Николай Жунин
вчера в 20:47
Реал самый успешный клуб и может выдвигать требования о своём участии.
А принимать их или нет, это уже решает организатор.
Capral
Capral ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 20:44
Ну, не всем же, ЗМ, каждый год домой приносят- по блату...)))
Elliada_
Elliada_ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:32
Это сейчас он балласт. 3 года без трофеев, в то время как его бывшие команды выигрывают трофеи.
Не Эго Ист
Не Эго Ист
вчера в 20:11, ред.
Перес устами Анчи набивает себе цену и делает пробный шаг к СуперЛиге.. Дальше будет больше.. Скоро будет ответ от Чеферина и ФИФА.. Прогнуться или послать Переса?.. ☝️
Capral
Capral ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 18:19, ред.
Роналду- один из Символов Реала, последних 20-ти лет, и это, тебе хорошо известно, поэтому не прибедняйся, называя его балластом. Ты не знаешь, как они выиграли в 20 веке? Но из твоих слов, следует, что Реал- это позор, а история клуба, опять же- из твоих слов, писалась нечестно. Ну так, ты определись, сначала, ознакомься получше с историей клуба, с Великими Игроками прославлявшими в разное время Величайший Клуб с мировым именем, а потом делай заключение... Оболгать- всегда проще, чем конструктивно аргументировать.
Elliada_
Elliada_ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:51
А что балласт до сих пор в Реале? Я не знаю как они выиграли ЛЧ в 20 веке, а видел как они выиграли в 21 веке и без посторонней помощи не обошлось.
Capral
Capral ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 17:12
Ну, конечно, тебя послушать- так все 15 кубков чемпионов Реала выиграны нечестным путем. Как такое может быть? Слушай, а может, у тебя просто неприязнь к Реалу из-за Роналду, которого ты недолюбливаешь? Ну, тогда- это многое меняет))).
баск
баск
вчера в 17:06
Хорошо бы и в самом деле отказался, а не просто набивал себе цену.
Откажется- будет молодец.

Давно жду, когда клубы взбунтуются и пошлют куда подальше это УГшное "мероприятие", бессмысленное в футбольном отношении и нужное только бенефициарам баблопровода
Elliada_
Elliada_ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:00
Если учесть как писалась эта история, то неудивительно. Победив 1 раз честно не смоет 6 судейских.
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 16:32
При всей моей антипатии к Реалу, тут я полностью с ними согласен. Будь я владельцем клуба, я бы тоже самое сделал. Хотите за счет нас пиариться и зарабатывать, платите адекватные деньги. Каждый топ клуб приносит за собой огромную аудиторию, а взамен получает копейки.
Igo0rek
Igo0rek ответ УЕСКА (раскрыть)
вчера в 16:23
Откуда такая наивность, что кто-то играет для фанатов? Это бизнес. Всегда был и будет.
Igo0rek
Igo0rek ответ Валерыч (раскрыть)
вчера в 16:21
По твоему если у клуба много денег, значит можно спокойно обесценивать себя?
p3s55gmtfqxm
p3s55gmtfqxm
вчера в 15:17
Ценность турнира сразу упала ниже плинтуса.
Capral
Capral ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 15:14
Неубедительно. Как можно не Уважать такой клуб, с такой Грандиозной Историей? Или ты говоришь про сегодняшний Реал? Но тоже, можно поспорить...
Шуnя771
Шуnя771 ответ Валерыч (раскрыть)
вчера в 15:05, ред.
Валерич!
Перес доверил озвучить позицию клуба Главному тренеру, который шефу по определению никак не может отказать!
Почему не Перес речь держал?
Очень всё просто объясняется - это старый "громоотвод"!
"Предложение" снизошло быстрее благодатного огня (троекратное крестное знамение) от самого ФИФА, а Перес старый лис и дипломат никогда не говорит "нет" в гору! И если отказ Реал М. вызовет гнев Зевса (ФИФА) старый дед переведет стрелки на папу Карло и скажет, дескать недосмотрел, простите, меры приняты... И... Как обычно выйдет из воды как Гусь - сухой и радостный!)
Elliada_
Elliada_ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 15:02
Реал своими действиями провоцирует на критику. Болеть за такой клуб, себя не уважать.
DXTK
DXTK
вчера в 14:42
УЕФА и ФИФА.......По больше дарите Реалу кубков ЛЧ они еще больше обнаглеют, после трех подряд побед в ЛЧ - Перес задумал создать суперлигу для избранных........ выиграли их еще две, стали еще больше высокомерными......теперь отказываются играть за такие премиальные.....

PS Анчелотти мог сказать еще так.......Мы Королевский клуб Реал Мадрид за такие гроши мы играть не будем, А у меня 5 побед в ЛЧ больше не у кого нету, мое участие в данном турнире тоже не бесплатное.........
Capral
Capral ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 13:46
Чтобы, ты, да не прошелся по Реалу- даже не припомню такого. Еще требуешь наказать. Тебе, твоего МС мало, надо еще и Реал об.....ть?
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 13:41
Видимо маме Мбаппе столько бабла наобещали, что теперь только такие расценки на матчи Реала))
Валерыч
Валерыч
вчера в 13:26, ред.
Мадридский "Реал" - это итак самый богатый клуб в мире, им ли деньги считать? Но ещё больше вызывает удивление, почему об всём этом заявляет именно Анчелотти? Он главный счетовод клуба или главный тренер? Если бы речь шла о том, что тренер считает нецелесообразным участие в данном турнире "Реала", из-за того, что он не хочет чтобы игроки перед началом сезона "напрягались" или получали травмы,то ещё можно было бы понять. Но... финансовая составляющая - это уже дело руководства клуба, но никак не тренера.
Гость
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