«Реал» откажется от участия в Клубном чемпионате мира

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти сообщил, что клуб пропустит следующий Клубный чемпионат мира.
ФИФА забывает, что игроки и клубы не станут участвовать в Клубном чемпионате мира.
Один матч «Реала» стоит 20 миллионов, а ФИФА планирует дать нам такую сумму за весь турнир. Мы, как и другие клубы, откажемся от приглашения.
Соревнование состоится в США с 15 июня по 13 июля 2025 года. В нем сыграют 32 команды из шести конфедераций.
Напоминаю, что это первый розыгрыш в новом формате. Естественно, что призовые маленькие. Если турнир хорошо пройдет, то в следующих розыгрышах повысят призовые. К примеру, сомневаюсь, что в первом розыгрыше ЛЧ призовые были как сегодня.
Мадрид нужно наказать. А то совсем обнаглели. Делают, что хотят и им всё прощают.
Напоминаю, что это первый розыгрыш в новом формате. Естественно, что призовые маленькие. Если турнир хорошо пройдет, то в следующих розыгрышах повысят призовые. К примеру, сомневаюсь, что в первом розыгрыше ЛЧ призовые были как сегодня.
Мадрид нужно наказать. А то совсем обнаглели. Делают, что хотят и им всё прощают.
Перес доверил озвучить позицию клуба Главному тренеру, который шефу по определению никак не может отказать!
Почему не Перес речь держал?
Очень всё просто объясняется - это старый "громоотвод"!
"Предложение" снизошло быстрее благодатного огня (троекратное крестное знамение) от самого ФИФА, а Перес старый лис и дипломат никогда не говорит "нет" в гору! И если отказ Реал М. вызовет гнев Зевса (ФИФА) старый дед переведет стрелки на папу Карло и скажет, дескать недосмотрел, простите, меры приняты... И... Как обычно выйдет из воды как Гусь - сухой и радостный!)
Перес доверил озвучить позицию клуба Главному тренеру, который шефу по определению никак не может отказать!
Почему не Перес речь держал?
Очень всё просто объясняется - это старый "громоотвод"!
"Предложение" снизошло быстрее благодатного огня (троекратное крестное знамение) от самого ФИФА, а Перес старый лис и дипломат никогда не говорит "нет" в гору! И если отказ Реал М. вызовет гнев Зевса (ФИФА) старый дед переведет стрелки на папу Карло и скажет, дескать недосмотрел, простите, меры приняты... И... Как обычно выйдет из воды как Гусь - сухой и радостный!)