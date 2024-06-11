Аверьянов — главный тренер «Урала»

Евгений Аверьянов назначен на пост главного тренера «Урала».
В штабе наставника будут работать Олег Шатов и Сергей Томаров.
«Урал» сыграет в следующем сезоне Первой лиги.
Евгений Аверьянов назначен на пост главного тренера «Урала».
В штабе наставника будут работать Олег Шатов и Сергей Томаров.
«Урал» сыграет в следующем сезоне Первой лиги.
После этого работал в тренерском штабе "Урала" с разными ГТ, а сейчас он сам дебютировал в качестве главного тренера. Да опыта работы в этом амплуа у него нет, но но это человек влюблённый в свой родной край, в свой родной клуб и хочется пожелать ему удачи и спортивных успехов на тренерском поприще! Получится у него или нет, сейчас трудно сказать, но верится, что Евгений Геннадевич постарается сделать всё, что в его силах, для того, чтобы "Урал" вновь вернулся в РПЛ. Урал - это огромный регион России и он должен быть представлен в РПЛ футбольной командой.
После этого работал в тренерском штабе "Урала" с разными ГТ, а сейчас он сам дебютировал в качестве главного тренера. Да опыта работы в этом амплуа у него нет, но но это человек влюблённый в свой родной край, в свой родной клуб и хочется пожелать ему удачи и спортивных успехов на тренерском поприще! Получится у него или нет, сейчас трудно сказать, но верится, что Евгений Геннадевич постарается сделать всё, что в его силах, для того, чтобы "Урал" вновь вернулся в РПЛ. Урал - это огромный регион России и он должен быть представлен в РПЛ футбольной командой.