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ГлавнаяНовостиОтставки и назначенияРоссия. Мелбет-Первая Лига 2024/2025

Аверьянов — главный тренер «Урала»

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Сп62
Сп62
вчера в 22:07, ред.
Нельзя создать команду для выхода в РПЛ при наличии заурядных игроков. Можно ставить Аверьянова, можно Семака, можно и меня. Результат за ранее известен.
jzehrhk5f2hh
jzehrhk5f2hh
вчера в 17:33
Стоит пожелать ему удачи и скорейшего возвращения в РПЛ.
yzxdfu2cxgxs
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вчера в 16:44
Наконец то поняли, что Гончаренко развалил команду.
Валерыч
Валерыч
вчера в 15:56, ред.
Радует, что у тренерского руля "Урала" встал именно Аверьянов, коренной уралец (родился и до сих пор живёт и работает на Урале), а не очередной заезжий гастролёр типа Ганчаренко. Аверьянов, как футболист, добротный и старательный центральный защитник играл за "Урале/Уралмаш почти всю свою карьеру, провёл в этом клубе 11 сезонов.
После этого работал в тренерском штабе "Урала" с разными ГТ, а сейчас он сам дебютировал в качестве главного тренера. Да опыта работы в этом амплуа у него нет, но но это человек влюблённый в свой родной край, в свой родной клуб и хочется пожелать ему удачи и спортивных успехов на тренерском поприще! Получится у него или нет, сейчас трудно сказать, но верится, что Евгений Геннадевич постарается сделать всё, что в его силах, для того, чтобы "Урал" вновь вернулся в РПЛ. Урал - это огромный регион России и он должен быть представлен в РПЛ футбольной командой.
STVA 1
STVA 1
вчера в 15:20
Интересно а раньше где он работал?))
kfvxrs64x3cb
kfvxrs64x3cb
вчера в 15:02
Евгений взялся за трудное дело! Пожелаю ему удачи!!!
Scorp689
Scorp689
вчера в 14:10
Видимо пердив это надолго...
shlomo2
shlomo2
вчера в 13:56
Если не ошибаюсь то Сергей Томаров много лет работал в Уфе....
Гость
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